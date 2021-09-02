Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Moderna aşısı içinde yabancı maddeler bulundu

Koronavirüse karşı verilen amansız aşı yarışında Amerikalı şirket tarafından geliştirilen Moderna aşısı içinde yabancı maddelere rastlandı.

02 Eylül 2021 Perşembe 06:43
Moderna aşısı içinde yabancı maddeler bulundu

Moderna aşısı içinde yabancı maddeler bulundu


ABD'li ilaç firması Moderna tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarında yabancı madde bulunması üzerine aşıların kullanımını askıya alan Japonya'da bu kez bir aşı tüpünde tanımlanamayan 'siyah parçacıklar' tespit edildiği duyuruldu. 

ABD'li ilaç firması Moderna tarafından üretilen korona virüs aşılarının bazı tüplerinde yabancı madde tespit edilmesi nedeniyle riskli partide bulunan 1.63 milyon doz aşının kullanımının askıya alındığı Japonya'da bir kez daha yabancı maddeye rastlandığı kaydedildi.

Kanagawa eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, dün kontrol edilen bir aşı tüpünde tanımlanamayan "siyah renkli parçacıklar" bulunduğu bildirildi. Aynı partinin kalan kısmının kullanımı da tedbir amaçlı durdurulurken, şüpheli aşıların daha önce 3 bin 790 kişiye uygulandığı öğrenildi.

MAYIS'TA İZİN ÇIKMIŞTI

Japonya, Moderna aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz Mayıs ayında onay vermiş, aşılar ilk olarak Tokyo ve Osaka'da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde, yerel yönetimlerde ve şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı. Temmuz ayında ise Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına izin verilmişti.

Koronavirüs'ten ölen hastane yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Koronavirüs'ten ölen hastane yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Koronavirüs için daha beteri | Covid-22 varyantına dikkat
Koronavirüs için daha beteri | Covid-22 varyantına dikkat
ABD BionTech aşısına tam onay verdi
ABD BionTech aşısına tam onay verdi
Koronadan can kayıpları yeniden artışa geçti 232 can kaybı
Koronadan can kayıpları yeniden artışa geçti 232 can kaybı
Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı açıklananın iki katı
Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı açıklananın iki katı
Koronavirüs'tan can kaybı sayısı 216'ya çıktı
Koronavirüs'tan can kaybı sayısı 216'ya çıktı
Kabine'de değişiklik | Milli Eğitim Bakanı istifa etti
Kabine'de değişiklik | Milli Eğitim Bakanı istifa etti
Koronavirüs'ten can kaybı yükseliyor | Bir günde 126 vefat
Koronavirüs'ten can kaybı yükseliyor | Bir günde 126 vefat
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCorona VirüsModerna Aşısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Böcek, sinek ve arı sokmasına karşı nasıl önlem alınmalı
Böcek, sinek ve arı sokmasına karşı nasıl önlem alınmalı
Çocuklarda Geniz Eti sorunu | Büyüme ve gelişme geriliğine neden olabilir
Çocuklarda Geniz Eti sorunu | Büyüme ve gelişme geriliğine neden olabilir
Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı açıklananın iki katı
Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı açıklananın iki katı
Kuralların gevşetilmesi yaz aylarında nezleyi arttırdı
Kuralların gevşetilmesi yaz aylarında nezleyi arttırdı
Karpuz - Peynir ikilisine dikkat | Fazlası sağlığı tehdit edebilir
Karpuz - Peynir ikilisine dikkat | Fazlası sağlığı tehdit edebilir
Ameliyatsız gençleşmenin sırları
Ameliyatsız gençleşmenin sırları
Pandemi, sağlıklı enerji veren ürünlere talebi artırdı
Pandemi, sağlıklı enerji veren ürünlere talebi artırdı
Orman yangınları | Dumandan etkilenenlere önemli uyarı
Orman yangınları | Dumandan etkilenenlere önemli uyarı
Kolejen üreden besinler | Kolejen üretimi için gerekli 11 besin
Kolejen üreden besinler | Kolejen üretimi için gerekli 11 besin
Böcek, sinek ve arı sokmasına dikkat | İlk anda neler yapmalı
Böcek, sinek ve arı sokmasına dikkat | İlk anda neler yapmalı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim