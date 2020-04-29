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Moodist’ten ücretsiz koronavirüs psikolojik destek hattı

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi 20’dan fazla Psikiyatr, Uzman Psikolog ve Nörologları ile başta sağlık çalışanları olmak üzere koronavirüsten etkilenen kişilere ücretsiz online terapi hizmetine başladı.

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:12
Moodist’ten ücretsiz koronavirüs psikolojik destek hattı

Moodist’ten ücretsiz koronavirüs psikolojik destek hattı

Toplumun psikolojik ve bedensel sağlığını korumak için hazırlanan “Koronavirüs Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hattı”na hafta içi 10:00-17:00 arasında 0546 747 17 00 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa bir zaman diliminde dünya geneline yayılarak geniş çaplı bir salgına neden olan koronavirüs, birçok kişinin korkulu rüyası haline geldi. Koronavirüs, fizyolojik boyutunun yanı sıra psikolojik yönden de insanlar için yıpratıcı bir nitelik taşıyor. Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de birçok kişi virüsle temasın önünü kesebilmek adına evde karantina altında kalmaya özen gösterirken eve kapanmak psikolojik sorunları da beraberinde getirebiliyor. Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi, psikolojik sorunlar ile mücadelede profesyonel desteğin çok önemli olduğunun altını çiziyor.

Koronavirüsün Psikolojimizi de Olumsuz Etkiledi

Son günlerde koronavirüs salgını sosyal medya, televizyon ve internet kaynaklı iletişim ağlarında ve hatta kişiler arası sohbetlerde tek gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumun beraberinde getirdiği olumsuzluklardan bir tanesi de psikolojik sorunlar. Bireylerde virüse yakalanma veya sevdiklerini kaybetme korkusu öne çıktığından bu durum anksiyete, panik atak, depresyon gibi hastalıkları olan kişilerde hastalığı tetiklerken sağlıklı bireylerde de bu gibi psikolojik hastalıkların oluşmasına yol açabiliyor. Kaygılara bağlı olarak görülen psikolojik sorunların belirtileri arasında;

  • Gerginlik ve öfke,
  • Uyku düzeninin bozulması,
  • Endişe ve panik hali,
  • Karamsarlık,
  • Sosyallikten uzaklaşma,
  • Konsantrasyon güçlüğü,
  • Sağlık durumuna ilişkin konularda aşırı hassasiyet ve kaygı,
  • Konsantrasyon güçlüğü ve bunlar gibi pek çok olumsuzluk yer alıyor.

Sağlık Çalışanlarına Ücretsiz Psikolojik Destek

Koronavirüs sadece virüse yakalananlar, yakınlarını kaybedenler için değil, sağlık çalışanları için de psikolojik sorunlara yol açmaktadır. Sürekli üzerlerinde baskı hissetmek, kayıplara maruz kalmak ve aileleriyle görüşmemeleri sağlık çalışanlarını da psikolojik olarak zor durumda bırakıyor.Korona virüsünün neden olduğu kaygılar sonucunda psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan veya mevcut psikolojik sorunları şiddetlenen bireylerde online terapi en iyi alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Ruh sağlığını korumak ve psikolojik sorunların şiddetlenmesini önlemek, bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatabilmek adına başta sağlık çalışanları olmak üzere koronavirüsten etkilenen kişiler, Moodist Hastanesi “Koronavirüs Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hattı”nı arayarak ruh sağlığı uzmanlarından destek alabilirler.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 12:25
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