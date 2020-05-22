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MS hastalığına dijital farkındalık | Yol arkadaşım

30 Mayıs Dünya MS Günü kapsamında Yol ArkadaşıMSın projesi için tasarlanan MS temalı online toplantı arka plan görselleri ve Instagram filtreleriyle MS hastalığına dikkat çekiliyor.

22 Mayıs 2020 Cuma 12:14
MS hastalığına dijital farkındalık | Yol arkadaşım

MS hastalığına dijital farkındalık

İstanbul, 22 Mayıs 2020- Multipl Skleroz (MS) hastalarına destek olmak ve hastalıkla ilgili doğru ve güncel bilgilere ulaşmalarını sağlamak amacıyla Türkiye MS Derneği, İzmir MS Derneği ve Novartis İlaç iş birliğiyle hazırlanan “Yol ArkadaşıMSın” platformu, dijitalleşmeyi kaçınılmaz biçimde hızlandıran koronavirüs salgını sürecinde dijital farkındalık projeleriyle MS hastalığına dikkat çekmeyi hedefliyor.

30 Mayıs Dünya MS Günü vesilesiyle, Yol ArkadaşıMSın projesi kapsamında MS farkındalığı için MS temalı online toplantı arka plan görselleri ve Instagram filtreleri tasarlandı. Instagram’ın hikâye özelliği için hazırlanan filtrelerle, MS hastaları ve yakınlarının zorlu yolculuğuna dikkat çekilerek bu süreçte yalnız olmadıkları vurgulanıyor. 30 Mayıs Dünya MS Günü’nde Instagram kullanıcıları bu filtreleri kullanarak yapacakları bireysel paylaşımlarla MS hastalarının yol arkadaşı olabilecekler.
 

Novartis çalışanları da mayıs ayı boyunca gerçekleştirecekleri online toplantılarda arka plan olarak MS temalı görseli kullanarak MS farkındalığına dikkat çekiyor. “MS’in farkındayım, MS hastalarının yanındayım!” mottosundan yola çıkarak hazırlanan tasarım, MS farkındalığını daha geniş kitlelere ulaştırmak üzere “Yol ArkadaşıMSın” dijital platformu üzerinden indirilebiliyor. Siz de mayıs ayı boyunca hem dijital platformlar üzerinden gerçekleştireceğiniz toplantılarda bu tasarımları kullanarak hem de MS temalı Instagram filtreleri üzerinden #MSinfarkındayım, #MShastalarınınyanındayım ve #YolarkadasıMSın etiketleriyle sosyal medya paylaşımları yaparak MS farkındalığına katkı sağlayabilirsiniz. Görsele www.yolarkadasimsin.com adresinden ulaşabilirsiniz.

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