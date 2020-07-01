Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Mucizevi Bitki | Adaçayı

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzm. Dyt. Sinem Usuk, adaçayı ile alakalı merak edilenleri açıkladı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:35
Mucizevi Bitki | Adaçayı

Mucizevi Bitki | Adaçayı

Adaçayı çayı olarak bilinen “Salvia Officinalis”; nane ile aynı aileden olan yapraklı, aromatik bir bitkidir. Baharat olarak yaygın olarak kullanılan adaçayı, tamamlayıcı ve geleneksel tıpta uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Özellikle çayı, sağlık yararları ile doludur.

Sağlık için faydaları nelerdir?

Adaçayı, rosmarinik asit başta olmak üzere içerdiği “camfor” ve “carnosol” gibi bileşenler sayesinde, antioksidan ve antiinflamatuvar etkilere sahiptir. Bu sayede kronik inflamasyonun yani yangının, neden olduğu hastalıklara karşı bizi korur. Ayrıca adaçayının içerdiği “rosmarinik asit”in, kan şekeri kontrolü açısından olumlu etkileri olduğu bulunmuştur. Bu sayede tip 2 diyabetin tedavisinde, destek olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. İçerdiği K vitamini sayesinde adaçayının kemik sağlığı, kan dolaşımı ve kan pıhtılaşması üzerinde olumlu etkileri vardır.

Kozmetik sektöründe tercih ediliyor

Adaçayı, doğal cilt bakımı ilacı olarak topikal uygulanan kozmetiklerde yaygın kullanılan bir bitkidir. Çayını içmenin de, cilt sağlığı üzerine benzer etkileri olacağını söylemek mümkündür. Yapılan çalışmalarda adaçayında yer alan bileşenlerin; sağlıklı cilt hücresi büyümesini desteklediği, kırışıklık oluşumunu azalttığı ve yaşlanmayı geciktirdiği bulunmuştur. Bazı çalışmalarda, adaçayı özünün yara iyileşmesi üzerinde olumlu etkileri olmasının yanı sıra ciltteki zararlı bakteri ve mantarları öldürdüğü gösterilmiştir.

İltihabı azaltıyor

Adaçayı; diş hekimliğinde ağrı, iltihaplanma, kötü nefes kokusu, antibakteriyel ve yara iyileştirici özellikleriyle kullanılan en popüler bitkilerden biridir. Çayının gargara yapılarak, ağız yaraları ve boğaz ağrıları için kullanılması önerilir. Bu oral faydalar ise adaçayının içerdiği rosmarinik aside atfedilir. Adaçayının, alzheimer hastalığının gelişimini yavaşlatabileceği, ayrıca ruh halini ve hafızayı geliştirdiği düşünülmekle birlikte bu alandaki çalışmalar devam etmektedir. Adaçayının “trigliserit” ve kolesterol seviyenizi düzelterek, kalp hastalığı riskinizi azaltabileceği düşünülmektedir.

Nasıl kullanılır?

1 yemek kaşığı taze (15 gr) veya 1 çay kaşığı kuru (4 gr) adaçayının üzerine 200 ml kaynar su eklenir, 5 dakika demlenir. Süzüldükten sonra bal ve limon ile tatlandırılarak sıcak veya soğuk içilebilir.

Adaçayı tüketiminde bunlara dikkat!

Adaçayı, kendine has aromasını veren ancak yüksek dozlarda tüketildiğinde “toksik” olan “thujone “adı verilen bir bileşik içerir. Uzun süre boyunca aşırı miktarda adaçayı çayı içmek veya bu bitkiyi başka şekillerde tüketmek; kalp problemlerine, kusmaya ve böbrek hasarına neden olabilir. Günde 3-7 gramdan fazla thujone tüketilmemelidir.

Bununla birlikte, adaçayı çayı 4 bardak (1 litre) başına sadece 4-11 mg thujone içerir, bu nedenle günde birkaç bardak adaçayı, güvenli bir şekilde zehirlenme riski olmadan içilebilir. Adaçayı esansiyel yağının; sadece 12 damlası bile toksik olduğundan, direkt olarak tüketmekten veya çayınıza damlatmaktan kaçınmalısınız.

Adaçayı çayı genel olarak normal miktarlarda tüketildiğinde çok güvenlidir, ancak herhangi bir endişeniz var veya tükettikten sonra yan etki hissediyorsanız, fitoterapi hekiminize danışmak doğru olacaktır.

Kış hastalıklarına karşı adaçayı ve ekinezya 
Kış hastalıklarına karşı adaçayı ve ekinezya 
Doğa Kıyımını Lavantayla Durdurdu
Doğa Kıyımını Lavantayla Durdurdu
Bekilli'nin kaderi adaçayıyla değişecek
Bekilli'nin kaderi adaçayıyla değişecek
Üniversitenin geliştirdiği yeni tarım makinesi
Üniversitenin geliştirdiği yeni tarım makinesi
Köylülere, kekik ve adaçayı hasadı uygulamalı olarak anlatıldı
Köylülere, kekik ve adaçayı hasadı uygulamalı olarak anlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Adaçayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AHEF | Şiddet yasası acilen revize edilmeli
AHEF | Şiddet yasası acilen revize edilmeli
Bu vitamin güneşsiz olmuyor | Eksikliği erken doğuma yol açıyor
Bu vitamin güneşsiz olmuyor | Eksikliği erken doğuma yol açıyor
Covid-19 Döneminde Alerjik Hastalığı Olanlar Tatilde Nelere Dikkat Etmeli
Covid-19 Döneminde Alerjik Hastalığı Olanlar Tatilde Nelere Dikkat Etmeli
Böbrek kanseri erkeklerde 2 kat daha fazla görülüyor
Böbrek kanseri erkeklerde 2 kat daha fazla görülüyor
Gebelikte tek taraflı beslenmekten kaçının
Gebelikte tek taraflı beslenmekten kaçının
Yaz aylarında doğru beslenmenin püf noktaları
Yaz aylarında doğru beslenmenin püf noktaları
Vucuttan ödem attıran 10 etkili öneri | Her gün bir bardak içerseniz
Vucuttan ödem attıran 10 etkili öneri | Her gün bir bardak içerseniz
​Kilo vermenize yardımcı olacak 14 besin
​Kilo vermenize yardımcı olacak 14 besin
Havuzlardan bulaşabilecek göz enfeksiyonlarına dikkat
Havuzlardan bulaşabilecek göz enfeksiyonlarına dikkat
Her 3 çocuktan biri alerjik | Çocuklarda yaz alerjisine dikkat
Her 3 çocuktan biri alerjik | Çocuklarda yaz alerjisine dikkat

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim