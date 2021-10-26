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Mutluluk Veren Besinler!

urunçgiller, mandalina, portakal, yeşil biber, yaban mersini, gojiberry, kuşburnu. Triptofan içeren besinler:

26 Ekim 2021 Salı 17:15
Mutluluk Veren Besinler!

Mutluluk Veren Besinler !

Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.   Bazı besinlerin tüketilmesinin insana mutluluk verir.

“Turunçgiller, mandalina, portakal, yeşil biber, yaban mersini, gojiberry, kuşburnu. Triptofan içeren besinler: Triptofan vücudun üretemediği temel bir aminoasittir. Hem seratonin hem de melatonin üretiminde görev alır. En çok triptofan içeren besin hindi olmakla birlikte, tavuk eti, dana eti, esmer pirinç, fındık, balık, süt, yumurtadır. Kırmızı et, karaciğer, kabuklu deniz ürünleri, süt, yoğurt, peynir, yumurta balık en iyi kaynaklardır. Folik asit, fasulye, avakado, ıspanak, brokoli de bol miktarda bulunur. 

Magnezyum içeren besinler: Karabuğday, yulaf, keten, tohumu, yulaf, tahin ,ay çekirdeği , kabak çekirdeği, ıspanak badem, çavdar unu, ton balığı yüksek içeren kaynaklardır.  

Demir içeren besinler: Proteinden zengin besinler özellikle sırasıyla sakatatlar, dana eti, koyun eti ve tavuk eti hem demirden zengin besinlerdir hem de içerdikleri demir emilimi yüksektir. Etlerden başka iyi pişmiş olan kurubaklagiller, soya fasulyesi, yumurta, kuru meyveler ( özellikle kuru üzüm, kuru kayısı ), pekmez, yeşil sebzeler ( ıspanak ), fındık, fıstık, susam, tahin gibi yiyecekler demirden zengindir. C vitamini demir emilimini artırdığı için demirden zengin olan besinlerle C vitamini birlikte tüketilmelidir. Yumurtanın portakal suyu veya domatesle birlikte tüketilmesi, köftenin salata ile tüketilmesi örnek olarak verilebilir. Yani mutlu olmak için yeterli ve dengeli beslenmek gerekiyor. Tek tip beslenmek yerine her besinden mutlaka tüketilmelidir.” 

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Mutluluk Veren Besinler
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