Müzik terapi ile bebeğin kolik sancılarını dindirmek mümkün

Bebek için özellikle annesinin sesinin huzur ve güven anlamına geldiğinin altını çizen VM Medical Park Ankara Hastanesi’nden Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Müzik Terapi Uygulayıcısı Uzm. Dr. Nihal Şimşek, müzik terapi ile bebeklerin kolik sancılarını dindirmenin, stresini azaltmanın ve çevreye uyumlarını kolaylaştırmanın mümkün olduğunu söyledi.

Müzik terapi kaydı ile bebek annesinin karnındayken, annesinin kalp seslerini ve kendi ritim seslerini kaydettiklerini ifade eden Uzm. Dr. Nihal Şimşek, “Gerektiğinde doğumdan sonra bu kayıtları bebeğe dinleterek kolik sancılarını dindirmeyi, stresini azaltmayı ve yaşamının ilk yıllarında çevreye uyumunu kolaylaştırmayı sağlayabiliyoruz” dedi.

Müzik terapi yöntemi ile bebeklerin; anne karnındayken annelerinin sesini dışarıdan gelen bir ses olarak, kendi kalp seslerini ise bir titreşim olarak algıladıklarını belirten VM Medical Park Ankara Hastanesi’nden Uzm. Dr. Nihal Şimşek, “Müzik Terapi’de bebeğe; annesinin karnındayken kaydettiğimiz annesinin kalp sesini, kendisine ait ritim sesleri ve annesinin gerçek sesleriyle birlikte dinletiyoruz. Böylece bebekteki güven hissini tazeleyerek yaşamının ilk yıllarında yaşanabilecek ve hatta yaşam boyu gelişebilecek çeşitli sorunların üstesinden gelmesine yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

BEBEKLER ANNELERİNİN KALP SESİNE OLUMLU TEPKİ VERİYOR

, müzik terapi kaydının aradan yıllar geçtikten sonra bile o bebeğin kendisi ve ailesi için kıymetli bir hediyeye dönüştüğünü vurguladı.

Müzik Terapi ile ilgili yapılan çeşitli çalışmalarda yenidoğan bebeğin, anne sesinin ve anne kalp sesinin tıbbi ve gelişimsel açıdan yararlı olduğunun gösterildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Nihal Şimşek; bu nedenle yenidoğan yoğun bakımındaki bebeklere anne karnında alınan ses kayıtları dinletildiğinde olumlu etkiler gözlendiğini ifade etti.

ANNE KARNINDA KAYDEDİLEN SESLER BEBEĞİN GÜVEN HİSSİNİ TAZELİYOR

Uzm. Dr. Nihal Şimşek, Müzik Terapi’nin bebeklerdeki faydalarını şöyle sıraladı;

Güven hissini tazeler.

Erken uykuya dalmalarını sağlar.

Kolik sancılarını dindirir.

Sakinleştirir.

Yaşamın ilk yıllarında çevreye uyumu sağlar.

Uzun süre bakıma ihtiyaç duyan erken doğan bebeklerde stresi azaltır.

Özel ve tek bakım alması gereken yaşam süreçlerinde olumlu davranışlar sağlar.

Gelecekte çeşitli depresyon durumlarında iyileşme sürecini, gelişim ve dönüşümü hızlandırır.



Uzm. Dr. Nihal Şimşek, Müzik Terapi kaydına sahip bebeklerin yaşamlarının tüm süreçlerinde karşılaşabilecekleri depresyon, anksiyete, panik atak ve Alzheimer gibi olumsuz durumlarda ve birçok fiziksel ve ruhsal durumda da iyileşmelerinin, olumlu gelişmelerin ve uyum süreçlerinin hızlandığını da sözlerine ekledi.