Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Müzik terapi ile bebeğin kolik sancılarını dindirmek mümkün

VM Medical Park Ankara Hastanesi’nden Uzm. Dr. Nihal Şimşek, müzik terapi ile bebeklerin kolik sancılarını dindirmenin, stresini azaltmanın ve çevreye uyumlarını kolaylaştırmanın mümkün olduğunu söyledi.

24 Kasım 2021 Çarşamba 02:00
Müzik terapi ile bebeğin kolik sancılarını dindirmek mümkün

Müzik terapi ile bebeğin kolik sancılarını dindirmek mümkün

Bebek için özellikle annesinin sesinin huzur ve güven anlamına geldiğinin altını çizen VM Medical Park Ankara Hastanesi’nden Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Müzik Terapi Uygulayıcısı Uzm. Dr. Nihal Şimşek, müzik terapi ile bebeklerin kolik sancılarını dindirmenin, stresini azaltmanın ve çevreye uyumlarını kolaylaştırmanın mümkün olduğunu söyledi.

Müzik terapi kaydı ile bebek annesinin karnındayken, annesinin kalp seslerini ve kendi ritim seslerini kaydettiklerini ifade eden Uzm. Dr. Nihal Şimşek, “Gerektiğinde doğumdan sonra bu kayıtları bebeğe dinleterek kolik sancılarını dindirmeyi, stresini azaltmayı ve yaşamının ilk yıllarında çevreye uyumunu kolaylaştırmayı sağlayabiliyoruz” dedi.

Müzik terapi yöntemi ile bebeklerin; anne karnındayken annelerinin sesini dışarıdan gelen bir ses olarak, kendi kalp seslerini ise bir titreşim olarak algıladıklarını belirten VM Medical Park Ankara Hastanesi’nden Uzm. Dr. Nihal Şimşek, “Müzik Terapi’de bebeğe; annesinin karnındayken kaydettiğimiz annesinin kalp sesini, kendisine ait ritim sesleri ve annesinin gerçek sesleriyle birlikte dinletiyoruz. Böylece bebekteki güven hissini tazeleyerek yaşamının ilk yıllarında yaşanabilecek ve hatta yaşam boyu gelişebilecek çeşitli sorunların üstesinden gelmesine yardımcı oluyoruz” diye konuştu. 

Uzm. Dr. Nihal Şimşek, müzik terapi kaydının aradan yıllar geçtikten sonra bile o bebeğin kendisi ve ailesi için kıymetli bir hediyeye dönüştüğünü vurguladı.

BEBEKLER ANNELERİNİN KALP SESİNE OLUMLU TEPKİ VERİYOR

Müzik Terapi ile ilgili yapılan çeşitli çalışmalarda yenidoğan bebeğin, anne sesinin ve anne kalp sesinin tıbbi ve gelişimsel açıdan yararlı olduğunun gösterildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Nihal Şimşek; bu nedenle yenidoğan yoğun bakımındaki bebeklere anne karnında alınan ses kayıtları dinletildiğinde olumlu etkiler gözlendiğini ifade etti.

ANNE KARNINDA KAYDEDİLEN SESLER BEBEĞİN GÜVEN HİSSİNİ TAZELİYOR

Uzm. Dr. Nihal Şimşek, Müzik Terapi’nin bebeklerdeki faydalarını şöyle sıraladı;

Güven hissini tazeler.
Erken uykuya dalmalarını sağlar.
Kolik sancılarını dindirir.
Sakinleştirir.
Yaşamın ilk yıllarında çevreye uyumu sağlar.
Uzun süre bakıma ihtiyaç duyan erken doğan bebeklerde stresi azaltır.
Özel ve tek bakım alması gereken yaşam süreçlerinde olumlu davranışlar sağlar.
Gelecekte çeşitli depresyon durumlarında iyileşme sürecini, gelişim ve dönüşümü hızlandırır.
 

Uzm. Dr. Nihal Şimşek, Müzik Terapi kaydına sahip bebeklerin yaşamlarının tüm süreçlerinde karşılaşabilecekleri depresyon, anksiyete, panik atak ve Alzheimer gibi olumsuz durumlarda ve birçok fiziksel ve ruhsal durumda da iyileşmelerinin, olumlu gelişmelerin ve uyum süreçlerinin hızlandığını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Müzik TerapiMüzik Terapi Ile Tedavi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlerleyen Yaş Göz Kapaklarını Etkiliyor!
İlerleyen Yaş Göz Kapaklarını Etkiliyor!
Kırmızı Biber ile Metabolizmanızı Hızlandırın!
Kırmızı Biber ile Metabolizmanızı Hızlandırın!
Öksürüğün altında yatan 10 neden
Öksürüğün altında yatan 10 neden
İki maske mi yoksa N95 mi takmalı?
İki maske mi yoksa N95 mi takmalı?
DoktorTakvimi Harika İşyerleri arasında
DoktorTakvimi Harika İşyerleri arasında
En Sık Yapılan 5 Diyet Hatası!
En Sık Yapılan 5 Diyet Hatası!
Diyabetli Çocuğu Olan Ailelere Öneriler
Diyabetli Çocuğu Olan Ailelere Öneriler
40 yaş üstünde iki yılda bir diyabet kontrolü
40 yaş üstünde iki yılda bir diyabet kontrolü
Sistit Hastalığına Dikkat | Sistit belirtileri nelerdir?
Sistit Hastalığına Dikkat | Sistit belirtileri nelerdir?
Şeker hastası 1 milyon kişinin kör kalma riski var
Şeker hastası 1 milyon kişinin kör kalma riski var

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim