Nane Limon rahatlatıyor olabilir | Bulantı alarm zili olabilir

Mide bulantısı sağlığınızın alarm zili olabilir!



Acıbadem International Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, “Mide bulantısına eşlik eden şikayetler var mı bunlara çok dikkat etmek gerekir çünkü eşlik eden belirtiler bize hastalıklarla ilgili çok ciddi bilgiler verir; bulantı bir çok şeye işaret eden bir sinyaldir, bir alarm zilidir” diyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, mide bulantısında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Çoğu kez atalarımızdan bizlere aktarılageldiği üzere nane-limon kaynatarak bulantı hissini ortadan kaldırabilsek de, bazen nane-limon ile geçiştirilemeyecek şekilde ciddi sorunlardan kaynaklanabiliyor mide bulantısı. Acıbadem International Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, günlük yaşantının ayrılmaz bir parçasına haline gelen stresten gürültülü veya havasız ortama, açlıktan aşırı yemeye dek birçok etkenin mide bulantısına yol açabildiğini belirerek “Bulantının sebebi eğer hastalığa bağlı değilse, tedavisi de ilaç olmamalıdır. Bulantı olunca ilk iş temiz havaya çıkmak, derin nefes alıp vermek olmalıdır.

Nane-limon çayıyla da rahatlama sağlanabilir. Bunun haricinde bilmediğimiz, kulaktan dolma önerilerle bitkisel karışımlar içmekten kaçınmak gerekir. Çünkü hangi insanda hangi etkiye yol açacağı bilinemez; ayrıca karaciğeri ciddi şekilde tahrip edebilir. Bu arada eğer bulantı tekrarlayan bir durum almışsa ve bulantıya eşlik eden başka şikayetler oluyorsa mutlaka hekime görünmek gerekir” diyor.

Bu belirtilere dikkat!

Mide bulantısına yok açan pek çok hastalığın bu ve başka hastalıklarda kullanılan ilaçların, antibiyotiklerin de bulantıya yol açabildiğini belirten Dr. Kerim Çıkım, yol açtığı huzursuzluk hissinin kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemesine rağmen çoğunlukla doktora gitme gereği duyulmadığını söylüyor. Mide bulantısının bazen de ciddi hastalıkların belirtisi olabildiğini vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım “Mide bağırsak hastalıklarından hepatite, göz hastalıklarından psikolojik rahatsızlıklara, besin zehirlenmesinden kalp krizi ve kansere dek bir çok ciddi hastalığın belirtisi olabildiğinden, kişide bulantıya eşlik eden başka şikayetler varsa, özellikle bir iki günden uzun sürmüşse doktora görünmek gerekiyor. Örneğin kalp krizi, kalbin alt bölgelerinden kaynaklandığı zaman bulantı ve kusma çok sık görülebiliyor.

O nedenle göğüs ağrısı, terleme gibi şikayetler de varsa çok dikkatli olmak gerekiyor. Ya da mide-bağırsak hastalıkları, sinsice gelişen mide kanamasının ilerleyen dönemindeki yutulmuş kanın yol açtığı bulantı olabiliyor ve kişinin haberi olmuyor. Karaciğer fonksiyon bozukluğunda da ilk belirtilerden biridir bulantı; beraberinde iştahsızlık ve mide ağrısı eşlik edebiliyor. Safra kesesinde çamur veya taş olduğunda da safranın kasılmasına bağlı bulantı hissi, devamında kusma olabiliyor” diyor.

Bulantıya bu şikayetlerden en az biri eşlik ediyorsa dikkat!

Kusma

Karın ağrısı, göğüs ağrısı, karın krampları

İshal

Bulanık görme

Bilinç bulanıklığı, bayılma

Cildin soğuk ve nemli, terli olması

Çarpıntı



Eklem-kas-boyun ağrısı

Mide bulantısı bu hastalıkların alarm zili olabilir!

Kalp krizi

Mide ve bağırsak hastalıkları

Virüsler ve bakteriler

Karaciğer hastalıkları

Kanser

Besin zehirlenmesi

Migren

Psikolojik hastalıklar