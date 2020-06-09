Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Nane Limon rahatlatıyor olabilir | Bulantı alarm zili olabilir

Sık yaşanan sorunlardan biri olan mide bulantısının birçok nedeni var. Kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilese de ‘nasılsa geçer’ denilerek çoğunlukla hekime gitme gereği duyulmuyor.

09 Haziran 2020 Salı 09:20
Nane Limon rahatlatıyor olabilir | Bulantı alarm zili olabilir

Mide bulantısı sağlığınızın alarm zili olabilir!


Acıbadem International Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, “Mide bulantısına eşlik eden şikayetler var mı bunlara çok dikkat etmek gerekir çünkü eşlik eden belirtiler bize hastalıklarla ilgili çok ciddi bilgiler verir; bulantı bir çok şeye işaret eden bir sinyaldir, bir alarm zilidir” diyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, mide bulantısında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Çoğu kez atalarımızdan bizlere aktarılageldiği üzere nane-limon kaynatarak bulantı hissini ortadan kaldırabilsek de, bazen nane-limon ile geçiştirilemeyecek şekilde ciddi sorunlardan kaynaklanabiliyor mide bulantısı. Acıbadem International Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, günlük yaşantının ayrılmaz bir parçasına haline gelen stresten gürültülü veya havasız ortama, açlıktan aşırı yemeye dek birçok etkenin mide bulantısına yol açabildiğini belirerek “Bulantının sebebi eğer hastalığa bağlı değilse, tedavisi de ilaç olmamalıdır. Bulantı olunca ilk iş temiz havaya çıkmak, derin nefes alıp vermek olmalıdır.

Nane-limon çayıyla da rahatlama sağlanabilir. Bunun haricinde bilmediğimiz, kulaktan dolma önerilerle bitkisel karışımlar içmekten kaçınmak gerekir. Çünkü hangi insanda hangi etkiye yol açacağı bilinemez; ayrıca karaciğeri ciddi şekilde tahrip edebilir. Bu arada eğer bulantı tekrarlayan bir durum almışsa ve bulantıya eşlik eden başka şikayetler oluyorsa mutlaka hekime görünmek gerekir” diyor.

Bu belirtilere dikkat!

Mide bulantısına yok açan pek çok hastalığın bu ve başka hastalıklarda kullanılan ilaçların, antibiyotiklerin de bulantıya yol açabildiğini belirten Dr. Kerim Çıkım, yol açtığı huzursuzluk hissinin kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemesine rağmen çoğunlukla doktora gitme gereği duyulmadığını söylüyor. Mide bulantısının bazen de ciddi hastalıkların belirtisi olabildiğini vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım “Mide bağırsak hastalıklarından hepatite, göz hastalıklarından psikolojik rahatsızlıklara, besin zehirlenmesinden kalp krizi ve kansere dek bir çok ciddi hastalığın belirtisi olabildiğinden, kişide bulantıya eşlik eden başka şikayetler varsa, özellikle bir iki günden uzun sürmüşse doktora görünmek gerekiyor. Örneğin kalp krizi, kalbin alt bölgelerinden kaynaklandığı zaman bulantı ve kusma çok sık görülebiliyor.

O nedenle göğüs ağrısı, terleme gibi şikayetler de varsa çok dikkatli olmak gerekiyor. Ya da mide-bağırsak hastalıkları, sinsice gelişen mide kanamasının ilerleyen dönemindeki yutulmuş kanın yol açtığı bulantı olabiliyor ve kişinin haberi olmuyor. Karaciğer fonksiyon bozukluğunda da ilk belirtilerden biridir bulantı; beraberinde iştahsızlık ve mide ağrısı eşlik edebiliyor. Safra kesesinde çamur veya taş olduğunda da safranın kasılmasına bağlı bulantı hissi, devamında kusma olabiliyor” diyor.

Bulantıya bu şikayetlerden en az biri eşlik ediyorsa dikkat!

Kusma
Karın ağrısı, göğüs ağrısı, karın krampları
İshal
Bulanık görme
Bilinç bulanıklığı, bayılma
Cildin soğuk ve nemli, terli olması
Çarpıntı

Eklem-kas-boyun ağrısı

Mide bulantısı bu hastalıkların alarm zili olabilir!

Kalp krizi
Mide ve bağırsak hastalıkları
Virüsler ve bakteriler
Karaciğer hastalıkları
Kanser
Besin zehirlenmesi
Migren
Psikolojik hastalıklar

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazın kilo aldırmayan serinletici içecekler
Yazın kilo aldırmayan serinletici içecekler
Bebeğinizin cildini önemsiyorsunuz. Peki ya pH değerini?
Bebeğinizin cildini önemsiyorsunuz. Peki ya pH değerini?
Gebelikte hipertiroidi erken doğum nedeni 
Gebelikte hipertiroidi erken doğum nedeni 
Yaz Aylarında Bu Enfeksiyonlara Dikkat!
Yaz Aylarında Bu Enfeksiyonlara Dikkat!
Maske ile spor nasıl yapılır | Sigara içenlere uyarılar 
Maske ile spor nasıl yapılır | Sigara içenlere uyarılar 
Koronavirüs stresi yüzünden dişler kırılıyor
Koronavirüs stresi yüzünden dişler kırılıyor
Küçük çocuklara sevdiği karakterlerden maske yapılabilir
Küçük çocuklara sevdiği karakterlerden maske yapılabilir
Salgın sürecinde dişçiye gitmeli mi? | Uzmanlar ne diyor?
Salgın sürecinde dişçiye gitmeli mi? | Uzmanlar ne diyor?
Havada uçuşan kavak pamukçukları alerjen midir?
Havada uçuşan kavak pamukçukları alerjen midir?
Alerjik Rinit büyük şehirlerde yaşayanları vuruyor
Alerjik Rinit büyük şehirlerde yaşayanları vuruyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim