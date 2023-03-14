Neden rüya görürüz? Kabus görürsem ne yapmalıyım?

Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuba Erdoğan konu hakkında bilgiler verdi.

Rüyaların ve kabusların nedeni birçoğumuzun üzerinde merakla durduğu bir konudur. Rüyalar, uyurken meydana gelen zihinsel imgeler veya aktivitelerdir. Uykunun herhangi bir aşamasında rüya görebilirsiniz, ancak en canlı rüyalarınız tipik olarak hızlı göz hareketi uykusunda veya REM uykusunda gerçekleşmektedir. Bu dönem, beyninizin oldukça aktif olduğu, gözlerinizin kapalı gözlerinizin arkasında hızla hareket ettiği ve geçici olarak kas tonusunun kaybolduğu uyku dönemidir.

Kâbus gördük o zaman ne yapmalıyız?

Kişileri duygusal olarak çok etkileyen, heyecanlandıran, korkutan olaylar, görüntüler ve sesler zihnimizde son derece derinlerde gizlenir, kolay kolay unutulmazlar ve gece uyurken kabus ya da korkulu rüyalar olarak tekrar karşımıza çıkarlar. Gündelik yaşamda korkutan bir şey yaşamamış olunabilir. Kişileri korkutmayı hedefleyen korku filmlerinin bazı sahneleriyse insanların yıllarca rahat uyuyamamasına sebep olabiliyor. Bana korkuları nedeniyle danışmaya gelmiş olan çocukların hepsi izledikleri bir film ya da oynadıkları oyunlardan sonra korkmaya başlamışlardı. Bu durumda korkulardan kurtulmak istiyorsanız alacağınız ilk önlem korku filmi izlememek, içinde dehşet, şiddet sahneleri içeren bilgisayar oyunlarını oynamamak olmalıdır.

Kabuslar kişileri fazlaca korkutan, heyecanlandıran düşlerdir. Kabustan uyandığımızda kalbimiz hızla çarpar, su gibi terlemiş, heyecanlanmış oluruz. Bu durumla yalnız başına mücadele etmek yerine anne ve babanızdan yardım istemelisiniz. Güvendiğiniz bir büyüğün güvenli kolları ve sakinleştirici sesi sizi yatıştıracaktır. Rüya gördüğümüz anda uykudan uyanıyorsak gördüğümüz rüyayı daha iyi hatırlarız, bir de bu rüyayı o sırada birisine anlatırsak ya da uyanıp üzerinde düşünürsek o rüyayı bir daha hiç unutmayız. Gördüğünüz kâbusu hatırlamak mı istersiniz unutmak mı? Unutmak istiyorsanız uyandığınız

Buradaki öneriler gece korkularını yenmek için atılabilecek ilk adımlardır. Çoğu korku bu basit ama etkili adımlarla yenilebilir. Ama bazen de korkular profesyonel yardım almayı gerektirecek kadar yoğun olabilir. O zaman da psikolog ya da psikiyatristten yardım almak gerekir. Korkular için oluşturulmuş korkuyu yenme programları vardır. Bu programlarda terapistin yardımıyla 6-8 görüşmede korkuları adım adım yenmeyi başarabilirsin.