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Nisan ayının 7 süper besini

Kışa veda ederken çiçeklerin tomurcuklandığı bu ay sağlık için faydaları olan birçok besinin yetiştiği aydır.Peki bu besinler hangilerdir ? 

09 Nisan 2022 Cumartesi 12:40
Nisan ayının 7 süper besini

Nisan ayının 7 süper besini

 

Diyetisyen Yasin Ayyıldız konu hakkında önemli bilgiler verdi.
Kışa veda ederken çiçeklerin tomurcuklandığı bu ay sağlık için faydaları olan birçok besinin yetiştiği aydır.Peki bu besinler hangilerdir ? 
Kuşkonmaz
Avrupa,Amerika, Asya ve Afrika’da üretimi yapılan sebze ve süs bitki olarak kullanılan besleyici yönün çok yüksek bir besindir.Kuşkonmaz folik asit değeri yüksek A,C,K VE B vitaminlerini içeren sağlık için olumlu faydaları olan bir bitkidir. İçerdiği vitaminler kuşkonmazı antioksidan sebzeler grubunda yer almasını sağlamaktadır. Antioksidan olması ve lif içeriğinin yüksek olması kolon kanserini önlemeden fonksiyonel bir besin olabileceğini göstermektedir.İçeriğinde bulunan folik asit hamile ve emzikli anneler için kuşkonmazı önemli bir hale getirmektedir. 
Biberiye
Tıbbi ve aromatik bir bitkidir.Türkiye'nin batı ve güney kısımlarında doğal olarak yetiştirilmektedir. Biberiye antibakteriyel, antioksidan, antiviral ve bağışıklık sistemini güçlendirmede olumlu etkileri bulunmaktadır.A,C ve B vitaminlerinden birçoğunu içermektedir.Sindirimi kolaylaştırmaktadır.Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır.İshal ve karın ağrısı üzerine olumlu etkiler bulunmaktadır.
Enginar 
Ülkemizde Ege ve Akdeniz’de üretimi yaygın olan bir sebzedir. Vitamin ve mineral içeriğinin yanında polifenolik bileşikler,inülin ve lif bakımından zengin bir bitkidir. Enginar yaprakları antioksidan özelliğe sahip bir çok maddeyi içeriğinde bulundurmaktadır.Enginar antinfungal, antibakteriyel özelliklere sahiptir.
Pazı 
Potasyum magnezyum demir içeriği bakımından sebzelerde üst sıralarda yerini almaktadır. K vitamini içeriği bakımından en zengin sebze türlerinden biridir. Karotenoid içeriği de yüksek olan bir sebze olan pazı ß-karoten ile lutein ve zeaxantin içeriği oldukça yüksektir.Kanser ve kardiyovasküler rahatsızlıkları azaltıcı etkileri bulunmaktadır. Hazmı kolaylaştırmaktadır.İdrar yolu enfeksiyonlarını önler.
Tere
Tere lahana grubu sebzeler arasında yer almaktadır. Diğer koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi tere de K vitamini açısından oldukça zengindir. Antioksidan kapasitesi yüksek bir bitkidir. İçerdiği vitamin ve kükürtlü bileşikler sayesinde çeşitli hastalıkları önlemede yardımcı olmaktadır.Kalsiyum miktarı yüksek olan bir bitkidir. İdrar söktürücü özelliği bulunmaktadır.Hazmi kolaylaştırmaktadır. 
Roka
Yaprakları tüketilen lahana grubu sebzeler arasında yer almaktadır. A vitamini bakımında zengin bir bitkidir. Gece körlüğü-göz iltihabı göz kuruluğu gibi problemlerin önlenmesinde yardımcıdır.Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde yardımcıdır.Sindirimi kolaylaştırır.Vücutta ödem miktarının azaltılmasına yardımcıdır. 
Bakla 
A ,C vitamini ve lif oranı yüksek bir sebzededir. Protein içeriğinin zengin olması nedeniyle vegan beslenmesinde günlük protein oranın bir kısmın karşılanmasında kullanılabilmektedir. Taze bakla dopamin öncüsü olan L- Dopa içermektedir. İçerdiği L-depo sayesinde  Parkinson hastalığının önlenmesinde yardımcı olduğu düşünülmektedir.
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Süper Besin
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