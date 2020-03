Novo Nordisk’in teknoloji evreni hızla gelişiyor

Novo Nordisk Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Dr. Burak Cem, Sağlık Teknolojileri Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Molekül keşfetmek, üretmek tek başına artık yeterli değil. Global problemlere çözüm üretebilmek için birlikte çalışmak zorundasınız. Bizim teknoloji evrenimiz hızla genişliyor” dedi. Diyabet tedavisinde 96 yıllık yenilikçi geçmişe sahip bir şirket olarak geleceğe yön veren tedavilere odaklandıklarını belirten Dr. Cem, akıllı insülin kalemlerinden başlayarak, yeni dijital çözümler geliştirdiklerini söyledi



Dr. Burak Cem, “Teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun, esas olan o teknolojinin uyguladığı tedavidir. Novo Nordisk, tip1 diyabeti dünyadan yok etmek, tip2 diyabetin de hastaya olan yükünü en aza indirecek şekilde akıllı moleküller üretmek için kendini adamış bir vakıf şirketi. Novo Nordisk Vakfı dünyanın en büyük ikinci vakfı. İskandinavya’da en büyük, ilaç şirketleri arasında 7, Avrupa’da 10. Sırada. Bu da Ar-Ge faaliyetlerinde diyabet ve obeziteye adanmışlığı beraberinde getiriyor” dedi.

AKILLI İNSÜLİN KALEMİYLE DİYABETTE YENİ DİJİTAL ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİYORUZ

“Molekül keşfetmek, üretmek tek başına artık yeterli değil” diyen Dr. Burak Cem, dünyanın en güçlü kuruluşu dahi olsanız, global problemlere çözüm üretebilmek için birlikte çalışmak zorundasınız. Novo Nordisk’in 20’den fazla ortaklığı var. Novo Nordisk’in teknoloji evreni hızla genişliyor” diye konuştu.

Diyabet tedavisi alanında 96 yıllık yenilikçilik geçmişine ve liderliğe sahip hasta odaklı bir sağlık şirketi olan Novo Nordisk’in geleceğe yön veren tedavilerle insan hayatını iyileştirmek için çalıştığını belirten Dr. Burak Cem, bu konudaki son çalışmaları şöyle özetledi:

“Günümüzde diyabet tedavisi için çözümler, yeni moleküller ne kadar gelişmiş olursa olsun, diyabet yönetiminin günlük yükü hastalar için yine de çok ağır. Diyabetli kişiler günde ortalama bir saatlerini tedavi yönetimi için harcıyor ve normal kan şekeri düzeyini günün ancak yarısında sağlayabiliyor. Dünya genelinde tip 2 diyabeti olan 30,2 milyondan fazla insan her gün insülin kullanıyor. Tip 1 diyabetliler ise ömür boyu yaklaşık 65.000 kez enjeksiyon yapıyorlar. Her seferinde de doktor veya hemşire için not tutmaları gerekiyor. Novo Nordisk’te bizler bu günlük yükün bir kısmını azaltmak için çalışıyoruz. Akıllı insülin kalemleriyle başlayarak, yeni dijital çözümler geliştiriyoruz.”

Bu yeni ‘dijital sağlık’ çağında, akıllı kalemler insanları doz verilerini elle yazma zahmetinden kurtardığını belirten Dr. Burak Cem, “Bu kalemler insanların ne zaman, kadar insülin kullandıklarını kaydediyor ve bu verileri uygulamalarla cihazlara aktarabiliyor. Böylece doktorlar hastaların insülinlerini tam olarak nasıl kullandıklarını bilebiliyorlar, daha iyi takip edebiliyorlar. Bu da diyabet yönetiminde doktor-hasta arasında, daha kişiye özel ve verimli iletişime olanak sağlıyor” dedi.