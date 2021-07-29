Obezite ameliyatı sonrası bu 10 öneriye dikkat!

Obezite; kalp ve damar hastalıkları, tip 2 diyabet, rahim, meme, prostat ve kalın bağırsak kanserleri, yüksek tansiyon, inme, sindirim sistemi problemleri, solunum yolu problemleri, kas-iskelet sistemi problemleri, ürogenital problemler ve psikososyal problemlere neden olabiliyor. Uygun olan hastalara uygulanan obezite cerrahisi sonrasında da hastanın dikkat etmesi gereken birçok faktörün olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, obezite ameliyatı geçirenlere 10 önemli öneride bulundu.