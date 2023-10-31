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Öksürüğü geciren bitkisel karışım

Kış mevsimine giriş yaparken Google'dan 'Öksürüğe ne iyi gelir?' arayışı ilk sıraya oturdu.

31 Ekim 2023 Salı 13:58
Öksürüğü geciren bitkisel karışım






Öksürüğü geciren bitkisel karışım

Aksuvital uzmanlarından Dyt. Nur Kişioğlu alerjen, soğuk algınlığı ve viral sebepli öksürüğü olanların dikkatli olması gerektiğini; öksürük şikayeti olanların sağlık kontrolünü yerine getirmesi gerektiğinden ve doktorunun önerileri kapsamında, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin öneminden bahsetti.

Öksürük sorununa karşı güçlü formül arayışı sürerken, öksürüğe iyi gelen ideal karışımın tarifi Aksuvital'in uzman diyetisyeni Nur Kişioğlu'ndan geldi. Kişioğlu içerisinde kekik, sinirotu, papatya, limon, portakal ve bal karışımı ile hazırlanan formülün öksürüğe etkili bir çözüm olabileceğini söyledi.

Son Güncelleme: 02.11.2023 21:23
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