Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Öksürüğü önleyici gıdalar nelerdir?

Sık sık yaşanan hava değişikliği, çevreden kaynaklı sorunlar, tozlu hava, polen mevsimi ve mevsim geçişleri sırasında en yoğun sağlık sorunu olarak karşımıza çıkan öksüğü önlemek mümkün mü?

08 Mart 2023 Çarşamba 18:16
Öksürüğü önleyici gıdalar nelerdir?

Öksürüğü önleyici gıdalar nelerdir


Öksürme, solunum yollarından mukus ve tahriş edici maddelerin temizlenmesine yardımcı olan bir refleks eylemidir. Bununla birlikte, inatçı veya kronik öksürük rahatsız edici ve rahatsız edici olabilir. Öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilecek ilaçlar ve öksürük önleyiciler olsa da, doğal rahatlama sağlayabilen birkaç öksürük önleyici yiyecek de vardır. İşte bazı örnekler:

Bal - Bal yüzyıllardır öksürük ve boğaz ağrısı için doğal bir çare olarak kullanılmıştır. Boğazı yatıştırmaya ve öksürüğü azaltmaya yardımcı olabilecek antimikrobiyal ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir.

Zencefil - Zencefil, hava yollarındaki iltihaplanmayı azaltmaya ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilecek anti-inflamatuar ve analjezik özelliklere sahiptir. Zencefil çayı şeklinde tüketilebileceği gibi yemeklere baharat olarak eklenebilir.

Zerdeçal - Zerdeçal, anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip kurkumin adı verilen bir bileşik içerir. Hava yollarındaki iltihabı azaltmaya ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir.

Sarımsak - Sarımsak, enfeksiyonlarla savaşmaya ve solunum yollarındaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek antimikrobiyal ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Çiğ, pişmiş veya takviye şeklinde tüketilebilir.

Ananas - Ananas, anti-enflamatuar özelliklere sahip olan bromelain adı verilen bir enzim içerir. Hava yollarındaki iltihabı azaltmaya ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir. Ananas taze olarak veya suyu şeklinde tüketilebilir.

Meyan Kökü - Meyan kökü yüzyıllardır öksürük ve boğaz ağrıları için doğal bir çare olarak kullanılmıştır. Boğazı yatıştırmaya ve öksürüğü azaltmaya yardımcı olabilecek anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir.

Limon - Limon, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilecek antioksidan özelliklere sahip C vitamini içerir. Öksürük için yatıştırıcı bir içecek oluşturmak için sıcak suya ve bala limon suyu eklenebilir.

Tavuk çorbası - Tavuk çorbasının, hava yollarındaki iltihabı azaltmaya ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilecek anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olabilecek besinler içerir.

Sonuç olarak, öksürüğü önleyici gıdaları diyetinize dahil etmek öksürüğün doğal olarak giderilmesini sağlayabilir ve hava yollarının yatışmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, öksürüğünüz devam ederse veya başka semptomlarla birlikte görülürse, altta yatan herhangi bir durumu ekarte etmek için tıbbi yardım almanız önemlidir.

Anahtar Kelimeler:
öksürükÖksürüğü önleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadına Şiddet Sadece Fiziksel Değildir
Kadına Şiddet Sadece Fiziksel Değildir
Tuzun azı da çoğu da zarar
Tuzun azı da çoğu da zarar
Çocukları Obeziteden Nasıl Koruyabiliriz?
Çocukları Obeziteden Nasıl Koruyabiliriz?
Sık yaşanılan el problemine dikkat
Sık yaşanılan el problemine dikkat
Nadir hastalıklar, Türkiye’de 5 milyondan fazla insanı etkiliyor
Nadir hastalıklar, Türkiye’de 5 milyondan fazla insanı etkiliyor
Kestanenin faydaları nelerdir?
Kestanenin faydaları nelerdir?
Yas sürecinde olan kişilere nasıl destek olunur? 
Yas sürecinde olan kişilere nasıl destek olunur? 
Stresli kişiler nasıl beslenmeli
Stresli kişiler nasıl beslenmeli
Kansızlık miyon belirtisi olabilir
Kansızlık miyon belirtisi olabilir
Deprem Korkusu Nedir? | Sismofobi nedir? 
Deprem Korkusu Nedir? | Sismofobi nedir? 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim