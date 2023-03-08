Öksürüğü önleyici gıdalar nelerdir



Öksürme, solunum yollarından mukus ve tahriş edici maddelerin temizlenmesine yardımcı olan bir refleks eylemidir. Bununla birlikte, inatçı veya kronik öksürük rahatsız edici ve rahatsız edici olabilir. Öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilecek ilaçlar ve öksürük önleyiciler olsa da, doğal rahatlama sağlayabilen birkaç öksürük önleyici yiyecek de vardır. İşte bazı örnekler:

Bal - Bal yüzyıllardır öksürük ve boğaz ağrısı için doğal bir çare olarak kullanılmıştır. Boğazı yatıştırmaya ve öksürüğü azaltmaya yardımcı olabilecek antimikrobiyal ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir.

Zencefil - Zencefil, hava yollarındaki iltihaplanmayı azaltmaya ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilecek anti-inflamatuar ve analjezik özelliklere sahiptir. Zencefil çayı şeklinde tüketilebileceği gibi yemeklere baharat olarak eklenebilir.

Zerdeçal - Zerdeçal, anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip kurkumin adı verilen bir bileşik içerir. Hava yollarındaki iltihabı azaltmaya ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir.

- Sarımsak, enfeksiyonlarla savaşmaya ve solunum yollarındaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek antimikrobiyal ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Çiğ, pişmiş veya takviye şeklinde tüketilebilir.

Ananas - Ananas, anti-enflamatuar özelliklere sahip olan bromelain adı verilen bir enzim içerir. Hava yollarındaki iltihabı azaltmaya ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir. Ananas taze olarak veya suyu şeklinde tüketilebilir.

Meyan Kökü - Meyan kökü yüzyıllardır öksürük ve boğaz ağrıları için doğal bir çare olarak kullanılmıştır. Boğazı yatıştırmaya ve öksürüğü azaltmaya yardımcı olabilecek anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir.

Limon - Limon, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olabilecek antioksidan özelliklere sahip C vitamini içerir. Öksürük için yatıştırıcı bir içecek oluşturmak için sıcak suya ve bala limon suyu eklenebilir.

Tavuk çorbası - Tavuk çorbasının, hava yollarındaki iltihabı azaltmaya ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilecek anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olabilecek besinler içerir.

Sonuç olarak, öksürüğü önleyici gıdaları diyetinize dahil etmek öksürüğün doğal olarak giderilmesini sağlayabilir ve hava yollarının yatışmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, öksürüğünüz devam ederse veya başka semptomlarla birlikte görülürse, altta yatan herhangi bir durumu ekarte etmek için tıbbi yardım almanız önemlidir.