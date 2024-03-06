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Omurilik Felcine Dikkat! Omurilik Felci Tedavi Olur mu?

Omurilik felci, omuriliğin yaralanması, zedelenmesi veya hastalıklı bir durumu sonucunda ortaya çıkabilir. Bu durum, kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve tedavi gerektirir.

06 Mart 2024 Çarşamba 10:13
Omurilik Felcine Dikkat! Omurilik Felci Tedavi Olur mu?






Omurilik Felcine Dikkat! Omurilik Felci Tedavi Olur mu? 

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Aslıhan Çevik konu hakkında bilgiler verdi.


Omurilik felci, omurilikteki hasar sonucu vücudun belirli bölgelerinde veya tüm vücutta hissizlik, kuvvetsizlik veya felç gibi motor ve duyusal işlev kayıplarına yol açan bir durumdur. Omurilik, vücuttaki iletişim yolu olan sinir liflerinin bir kısmını içerir. Bu sinir lifleri, beyin ile vücut arasında iletişimi sağlar ve vücuttaki hareket ve duyu işlevlerini kontrol eder. Omurilik felci, omuriliğin yaralanması, zedelenmesi veya hastalıklı bir durumu sonucunda ortaya çıkabilir. Bu durum, kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve tedavi gerektirir.

Omurilik felci, insanların yaşamlarını kökten değiştiren ve sıklıkla umutsuzlukla anılan bir durum. Ancak, son yıllarda geliştirilen Epidural Stimülasyon teknolojisi, bu karanlık tabloya bir ışık tutuyor.

Epidural Stimülasyon, omurilik felçli hastalara umut veren bir çözüm sunuyor. Bu yenilikçi teknoloji, omuriliğe yerleştirilen özel bir pil aracılığıyla sinir uyarımını gerçekleştirerek kaybedilen hareket yeteneğini geri kazandırmayı amaçlıyor. Ve bu noktada, alanında öncü isimlerden biri olan Op. Dr. Aslıhan Çevik, bu teknolojinin getirdiği umudu hastalarına taşıyan önemli bir figür olarak öne çıkıyor.

Dr. Çevik, Epidural Stimülasyonun omurilik felçli hastalara sunduğu olanakları vurgulayarak, hastaların yaşam kalitesini artırmak için bu yöntemi aktif bir şekilde kullanıyor. Hastalar, hareket kabiliyetlerini kontrol edebildikleri bir kumanda yardımıyla yaşamın çeşitli alanlarında bağımsızlıklarını yeniden kazanmanın yolunu buluyorlar.

Bu teknoloji, sadece fiziksel hareketliliği geri kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda hastaların psikolojik ve duygusal iyilik hallerine de olumlu etkiler sağlıyor. Dr. Çevik'in liderliğindeki ekip, Epidural Stimülasyonun omurilik felçli hastalara sunduğu umut dolu geleceği daha da parlak hale getirmek için sürekli olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Epidural Stimülasyon teknolojisi, omurilik felci olan hastalar için bir dönüm noktası olabilir. Dr. Aslıhan Çevik gibi uzmanlar, bu teknolojinin hayatları dönüştüreceğine olan inançlarını cesaretle dile getiriyorlar.

Son Güncelleme: 06.03.2024 10:50
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