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Omurlardaki daralma bel kayması sanılabilir

Özellikle omurilik ve sinirlerin geçtiği kanalların daralması, sinirlerin sıkıştırması sonucu omurga kanalında yaşanan daralma bel ağrılarına sebep olabilir.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 10:45
Omurlardaki daralma bel kayması sanılabilir

Omurlardaki daralma bel kayması sanılabilir

Toplumumuzda her 10 kişiden 8’i hayatının bir döneminde bel ağrısı çekiyor. Bu denli yaygın bir hastalık olmasına rağmen bel ağrılarının tedavisi ve neden kaynaklandığı ise çoğu zaman ihmal ediliyor. Bel ağrılarının kimi zaman omurgadaki sıkıntıları işaret ettiğini söyleyen Liv Hospital Ulus Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Prof. Dr. Çağatay Öztürk omurga daralmaları sonucu oluşan ağrıları ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Her ağrı bel fıtığı değildir

Vücudumuz yaşadığı sıkıntıları bize her zaman açık ve net bir şekilde göstermez. Örneğin; toplumumuzda yaygın olarak görülen bel ağrıları, omurga rahatsızlıklarından kaynaklanıyor olabilir. İnsanlarda, bel ağrılarının fıtıktan kaynaklandığı gibi bir görüş söz konusu. Omurga ağrısı yaşayanların yarısında MRG (emar) sırasında boyun ve bel fıtığı görülür ve hastalar omurga ağrılarını sürekli olarak bel ağrısı ile karıştırır.

Ağrı belden bacağa doğru yayılır

Özellikle omurilik ve sinirlerin geçtiği kanalların daralması, sinirlerin sıkıştırması sonucu omurga kanalında yaşanan daralma bel ağrılarına sebep olabilir. Kanal darlığının ileri yaşta sıklığı artar. Ağrı genellikle belden bacağa doğru yayılır ve bacaklarda uyuşma karıncalanma, güçsüzlük ve ayakta durmanın kısıtlanması tipik belirtiler arasındadır. Boyun bölgesindeki darlıklarda belirtiler benzer şekilde kollarda da görülebilir. Denge bozukluğu şikayeti tipiktir. Omurlarda kayma ve biçim bozuklukları da bel ağrısı sebebidir. Spondilolistezis olarak adlandırılan bel kayması bunlardan biridir. Spondilolistezis omurların alttaki veya üstteki vertebraya göre konumunun öne veya arkaya (retrolistezis) kayması şeklinde tanımlanabilir.

Hareketle ağrı artar

Erkeklerde yüzde 5 - 6 kadınlarda yüzde 2-3 oranında bel kayması ile karşılaşılır. Bel kaymasına ağır kaldırmak zorunda olan, jimnastik ile uğraşan ve futbol oynayan kişilerde sık karşılaşılır. Çocuklarda 7-10 yaşlarında ortaya çıkabileceği gibi genelde ergenlik ve erişkin dönemlerinde artan fiziksel aktiviteye bağlı olarak ortaya çıktığı gözlemleniyor. Bu omurga rahatsızlıklarında kişinin hareketleriyle beraber ağrı da artar. Bu hastalıkların ilerlemesi kişinin yaşam kalitesini düşürdüğü gibi, yaşamını idame ettirmesinde olumsuz sonuçlar da doğurur. Tedavi edilmediği takdirde ciddi sorunlara sebep olabilecek bu ve bu gibi omurga rahatsızlıkları erken teşhis ve doğru yöntemlerle tedavi edilebiliyor.

Sebepleri nelerdir?

Bel ağrısının sebepleri arasında en yaygın olanları belin zorlanması, sinirlerin tahrip olması, omurilikten çıkan sinir köklerinde problemler, kemik ve eklem problemleridir. Bel ağrılarının büyük çoğunluğu daha basit sebeplerden kaynaklandığı için 2-4 hafta aralığında tamamiyle geçecektir. Az bir kısmında ise daha çok mekanik sebepler dediğimiz problemler olduğu için bu sebepleri ortadan kaldırmak gerekir. Sebepler kaldırılmadığı sürece sinirlere basının derecesine göre kendini gösterir. Medikal tedavi ile geçmeyen ağrılar, günlük yaşantımızı etkileyen uyuşukluklar, düşük ayak gelişebilir.

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