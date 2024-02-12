Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Omuz Sıkışması Sendromu Nedir?

Omuzdaki yumuşak dokuların (tendonlar, bursa ve bağlar gibi) omuz eklemi içinde sıkışması veya sıkıştırılması sonucunda meydana gelir.

12 Şubat 2024 Pazartesi 13:52
Omuz Sıkışması Sendromu Nedir?






Omuz Sıkışması Sendromu Nedir?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alperen Korucu konu hakkında bilgiler verdi.

Omuz sıkışması sendromu, omuzdaki ağrı ve kısıtlı hareketlilik gibi belirtilerle karakterize olan bir durumdur. Bu durum, omuzdaki yumuşak dokuların (tendonlar, bursa ve bağlar gibi) omuz eklemi içinde sıkışması veya sıkıştırılması sonucunda meydana gelir. Genellikle omuzun üst kısmında hissedilen ağrı ve kısıtlı hareketlilik şikayetleriyle ortaya çıkar.

Omuz sıkışması sendromu genellikle şu durumlarda ortaya çıkabilir:

Tendon İltihabı: Rotator manşet adı verilen tendonlar, omuz hareketlerini sağlar. Tendonlarda oluşan iltihaplanma veya tahriş, omuz hareketlerinde ağrıya neden olabilir.

Bursit: Omuz eklemindeki bursa adı verilen sıvı dolu keseciklerde iltihaplanma veya şişme meydana gelirse, omuzda ağrı ve kısıtlı hareketlilik olabilir.

Tendonların Sıkışması: Omuz hareketleri sırasında tendonların veya diğer yumuşak dokuların kemik yapılarla sürtünmesi sonucunda sıkışmasıyla oluşabilir.

Omuz sıkışması sendromunun belirtileri şunlardır;

*Omuzda ağrı (genellikle üst kısımda)

*Omuz hareketlerinde kısıtlılık veya zorluk

*Omuzun üzerine yatarken ağrı hissi

*Kolu yukarı kaldırmak veya yanlara doğru uzatmakta güçlük

Tedavi seçenekleri, sendromun şiddetine, semptomların süresine ve hastanın yaşam tarzına göre değişir. Tedavi seçenekleri arasında şunlar yer alabilir:

*Dinlenme ve aktiviteyi sınırlama

*Fizik tedavi ve egzersiz programları

*Anti-inflamatuar ilaçlar ve ağrı kesicilerin kullanımı

*Omuz kaslarını güçlendirmeye yönelik egzersizler

*Steroid enjeksiyonları

Anahtar Kelimeler:
Omuz SıkışmasıOmuz Sıkışması Sendromu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu besinleri birlikte tüketmeyin
Bu besinleri birlikte tüketmeyin
Kanser Hastalığına Karşı Hangi Testler Yapılmalı?
Kanser Hastalığına Karşı Hangi Testler Yapılmalı?
Erteleme Hastalığı Nedir? Neden Herşeyi Erteleriz?
Erteleme Hastalığı Nedir? Neden Herşeyi Erteleriz?
Aciller ve yoğun bakımlarda kış yoğunluğu
Aciller ve yoğun bakımlarda kış yoğunluğu
Aşırı şeker tüketiminin olumsuz etkileri nelerdir?
Aşırı şeker tüketiminin olumsuz etkileri nelerdir?
Evin küçük çocuğu enfeksiyonlara daha dirençli
Evin küçük çocuğu enfeksiyonlara daha dirençli
HPV aşısı kanser riskini azaltıyor
HPV aşısı kanser riskini azaltıyor
İyi Yaş Almak İçin Zerdeçal Tüketin
İyi Yaş Almak İçin Zerdeçal Tüketin
Baş ağrısında acil durum sinyallerine dikkat
Baş ağrısında acil durum sinyallerine dikkat
Tam Tahıllı Gıdaları Tüketmenin 10 Faydası!
Tam Tahıllı Gıdaları Tüketmenin 10 Faydası!

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim