Omuz Sıkışması Sendromu Nedir?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alperen Korucu konu hakkında bilgiler verdi.



Omuz sıkışması sendromu, omuzdaki ağrı ve kısıtlı hareketlilik gibi belirtilerle karakterize olan bir durumdur. Bu durum, omuzdaki yumuşak dokuların (tendonlar, bursa ve bağlar gibi) omuz eklemi içinde sıkışması veya sıkıştırılması sonucunda meydana gelir. Genellikle omuzun üst kısmında hissedilen ağrı ve kısıtlı hareketlilik şikayetleriyle ortaya çıkar.

Omuz sıkışması sendromu genellikle şu durumlarda ortaya çıkabilir:

Tendon İltihabı: Rotator manşet adı verilen tendonlar, omuz hareketlerini sağlar. Tendonlarda oluşan iltihaplanma veya tahriş, omuz hareketlerinde ağrıya neden olabilir.

Bursit: Omuz eklemindeki bursa adı verilen sıvı dolu keseciklerde iltihaplanma veya şişme meydana gelirse, omuzda ağrı ve kısıtlı hareketlilik olabilir.

Tendonların Sıkışması: Omuz hareketleri sırasında tendonların veya diğer yumuşak dokuların kemik yapılarla sürtünmesi sonucunda sıkışmasıyla oluşabilir.

Omuz sıkışması sendromunun belirtileri şunlardır;

*Omuzda ağrı (genellikle üst kısımda)

*Omuz hareketlerinde kısıtlılık veya zorluk

*Omuzun üzerine yatarken ağrı hissi

*Kolu yukarı kaldırmak veya yanlara doğru uzatmakta güçlük

Tedavi seçenekleri, sendromun şiddetine, semptomların süresine ve hastanın yaşam tarzına göre değişir. Tedavi seçenekleri arasında şunlar yer alabilir:

*Dinlenme ve aktiviteyi sınırlama

*Fizik tedavi ve egzersiz programları

*Anti-inflamatuar ilaçlar ve ağrı kesicilerin kullanımı

*Omuz kaslarını güçlendirmeye yönelik egzersizler

*Steroid enjeksiyonları