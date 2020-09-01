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Op. Dr. Betül Kalay, Tüp bebekler turp gibi sağlıklı

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği'nin yıllık toplantısına sunulan araştırmanın detaylarını anlattı

01 Eylül 2020 Salı 08:49
Op. Dr. Betül Kalay, Tüp bebekler turp gibi sağlıklı

Tüp bebekler turp gibi sağlıklı

Bugüne kadarki en uzun süredir devam eden bir araştırmaya göre, tüp bebek ve kısırlık tedavileri yardımıyla doğan bebekler, doğal yollarla olan hamilelik sonrası doğan bebeklerden daha fazla sağlık sorunu yaşamıyor.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği'nin yıllık toplantısına sunulan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

BEBEKLER 5 YAŞINA KADAR İZLENDİ

“Çalışma, tüp bebek ile hamile kalınıp doğan 440 çocuk, kısırlık tedavisi ile hamile kalınıp doğan 541 çocuk ve doğal yollarla hamile kalınması sonrasında doğan 542 çocuğu içeriyor. Bahsi geçen bu çocuklar 5 yaşına kadar izlendi.

Araştırma, tüp bebek ve kısırlık tedavisi yoluyla sağlanan hamileliklerden dünyaya gelen çocukların sağlığı hakkında ifade edilen korkuların yersiz olduğunu gösteriyor.

Kısırlık tedavileri ile hamile kalan kişilerin dünyaya getirdiği çocuklar ile doğal yollarla hamile kalan kişilerin dünyaya getirdiği çocuklar arasında doğum ağırlığı, büyüme, toplam IQ, motor gelişim ve davranış sorunları veya ebeveyn stresi açısından önemli bir fark bulunmamıştır.

SONUÇLAR GÜVEN VERİCİ

Bu araştırma, bugüne kadarki en güven verici veriler içeriyor. Araştırmacılar, daha fazla sayıda tüp bebek ve kısırlık tedavisi bebeği üzerinde ve daha uzun süreler üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söylüyor. Ancak mevcut çalışma, prosedürlerin çocuklarda uzun vadeli bir hasara neden olmadığını gösteriyor.”

Son Güncelleme: 01.09.2020 08:52
Anahtar Kelimeler:
Tüp Bebek
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