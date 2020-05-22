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Oruç sonrası beslenmeye diktkat

Dr. Öğr. Gör. Eren Eroğlu oruçtan çıkan vücudun yeni düzene daha hızlı adapte edebilmenin püf noktalarını verdi.

22 Mayıs 2020 Cuma 12:29
Oruç sonrası beslenmeye diktkat

Oruç sonrası beslenmeye diktkat

Bu bayram diğer bayramlardan farklı. Tüm dünyanın gündemini oluşturan Covid 19’la savaşmaya, kendimizi ve çevremizi korumaya devam ediyoruz. Ramazan ayı boyunca farklı saatlerde uyundu, yeme düzeni değişti ve dolayısıyla metabolizma da değişti. Şimdi bir ay oruç düzenine alışan bedeni yeni bir döneme alıştırmak gerekiyor. Liv Hospital Check-up ve Sağlıklı Yaşam Kliniği’nden Dr. Öğr. Gör. Eren Eroğlu oruçtan çıkan vücudun yeni düzene daha hızlı adapte edebilmenin püf noktalarını verdi.

- Bir ay boyunca boş mideyle dolaştığınızı unutmayın. Önünüze gelen her şeyi hemen yemek zorunda değilsiniz. Bedeninizin bir anda 30 günü unutmasını beklemeyin.

- Kahvaltıda tam tahıllı ekmek ve protein almayı ihmal etmeyin.

- Düzenli yemek kadar düzenli sıvı almak da önemlidir. Su içmeyi ihmal etmeyin.

- Bir ay boyunca sigaraya disiplin getirdiniz. Bu fırsattan yararlanın, sigarayı bırakın.

- Gece yemelerini hemen durdurun. Aksi halde kilolar kaçınılmaz olur.

- Bolca spor yapın.

- Her gün en az 8 saat uyumayı ihmal etmeyin.

- Mide hastaları reflüsü olanlar bayramda aşırı yemeyin, fazla kahve içmekten uzak durun. Yoksa sessiz duran gastriniz reflünüz bir anda sorun çıkarmaya başlar.

- Şeker hastaları adı üstünde bu şeker bayramı ama şeker yemek size göre değil. Diyetinizi bozmayın. İlaçlarınıza devam edin.

- Yüksek tansiyon hastaları zaten normalin üzerinde tüketilen tuzu olur olmaz ve kontrolsüz yiyerek daha da arttırıp tansiyonunuzu yoldan çıkarmayın.

- Sıcaklar bastırdı, havalar giderek daha da ısınacak. Böbrek hastaları yeterli sıvı almayı unutmayın.

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