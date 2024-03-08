Oruç tutarken ilaç kullananlar ne yapmalı?



Oruç tutarken ilaçlarınızı nasıl dengelemelisiniz?

Tam da bu noktada kalp hastalarının bu dönem en çok merak ettiği konuya değindik. Ramazan'ın gelişiyle birlikte kalp hastalarının "Oruç tutabilir miyim?", "Oruç tutarken ilaçlarımı nasıl kullanmalıyım?" gibi sık sorduğu soruların cevaplarını Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Polat Canbolat’dan aldık. Canbolat: “Oruç tutmak manevi açıdan önemli olsa da kalp sağlığınızı riske atmamanız çok önemlidir.” diyerek kalp hastalarına uyarılarda bulundu.



Her kalp hastası oruç tutabilir mi?

Bu sorunun cevabı hayır. Kalp hastalıklarının tipi ve şiddetine göre oruç tutmak her hasta için uygun olmayabilir. Oruç tutmadan önce doktorunuza danışmanız çok önemlidir. Doktorunuz, tıbbi geçmişinizi ve kalp hastalığınızın durumunu değerlendirerek oruç tutmanızın sizin için güvenli olup olmadığını belirleyecektir.

Oruç tutmanız güvenliyse bunlara dikkat edin!

Plan önemli. Doktorunuz size özel bir beslenme ve ilaç kullanımı planı hazırlayabilir.

Bol su içmeniz önemlidir. Sahur ve iftar arasında en az 2-3 litre su içmeye özen gösterin.

Sağlıklı beslenin. Sahur ve iftar sofralarınızda besin değeri yüksek gıdalara yer verin. Tam tahıllar, sebzeler, meyveler, yağsız proteinler ve sağlıklı yağlar kalp ve damar sağlığınız için önemlidir.

Özellikle iftarda aşırı yemek yememeye özen gösterin. Bu durum sindirim sisteminizi zorlayabilir ve kalp krizi riskini artırabilir.

Kan şekerini kontrol altında tutun. Diyabet hastalarının Ramazan ayında kan şekerini kontrol altında tutması çok önemlidir. Doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanın ve kan şekerinizi sık sık ölçün.

Düzenli egzersiz yapın. Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmak kalp ve damar sağlığınız için önemlidir. Yürüyüş, bisiklete binme ve yüzme gibi hafif egzersizler tercih edilebilir.

Sigara içmeyin. Sigara içmek kalp ve damar hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden biridir. Ramazan ayı boyunca sigara içmemeye özen gösterin.

Stresinizi yönetin. Stres, kalp ve damar hastalıklarının riskini artırabilir. Yoga, meditasyon veya nefes egzersizleri gibi stresi azaltan yöntemler uygulayabilirsiniz.

Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken beslenme önerileri

Sahur ve iftar öğünlerinde yavaş ve iyi çiğneyerek yiyin.

Lifli, proteinden zengin, sebze ve meyveden oluşan öğünler tercih edin.

İşlenmiş karbonhidratlardan, şekerli gıdalardan ve yağdan zengin besinlerden uzak durun.

Yeterli sıvı alımına dikkat edin.

Oruç tutarken ilaç kullanımınızı düzenleyin

Doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanmaya devam edin. İlaçlarınızı sahur ve iftar saatlerine göre yeniden düzenlemek gerekebilir. Doktorunuz olmadan ilaçlarınızın dozunu veya saatini değiştirmeyin.

Hangi kalp hastalığı olanlar oruç tutmamalı?

İleri kalp yetersizliği olan hastalar

Kontrol altına alınamayan aritmi riski olan hastalar

Dirençli hipertansiyonu olan hastalar

Son 6 ay içerisinde kalp krizi geçiren hastalar

Kalp hastalığı nedeniyle göğüs ağrısı olan hastalar

Son 6 ay içerisinde kalp damarlarına balon yapılan, stent takılan veya bypass ameliyatı olmuş hastalar

Oruç tutmak manevi açıdan önemli olsa da kalp sağlığınızı riske atmamanız çok önemlidir.