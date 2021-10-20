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Osteoporozun Etkisi Nüfusun Yaşlanmasıyla Birlikte Artıyor

Sağlık ve ekonomi açısından önemli bir yük olan ve halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun etkisi nüfusun yaşlanmasıyla birlikte artıyor

20 Ekim 2021 Çarşamba 12:31
Osteoporozun Etkisi Nüfusun Yaşlanmasıyla Birlikte Artıyor

Osteoporozun Etkisi Nüfusun Yaşlanmasıyla Birlikte Artıyor


Osteoporoz yani kemik erimesinin Türkiye’de maliyeti yıllık 455 milyon doları buluyor. Osteoporoz ve osteoporozdan etkilenen nüfusun önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artması bekleniyor.

Osteoporoz, 50 yaşın üzerindeki her 3 kadından 1’ini ve 4 erkekten 1’ini etkiliyor. Sağlık ve ekonomi açısından önemli bir yük olan hastalığın Türkiye’de yarattığı maliyet yıllık 455 milyon doları buluyor. Osteoporoz, giderek daha da ciddi problem haline gelen bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlanıyor. Kronik, gittikçe ilerleyen ve sessiz bir hastalık olan osteoporoz; kemik kaybı, kemiklerin zayıflaması ve büyüyen osteoporoza bağlı kırık riski ile kendini gösteriyor. Osteoporozda erken tanı hayat kurtarıyor. Uzmanlar, kırıkların osteoporozun ilk belirtisi olmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı, kamu kuruluşları, uzman dernekleri ile hasta derneklerinin; hastalık farkındalığı, önleme programları ve tanı-tedavi oranlarını iyileştirmeye yönelik planlarına öncelik vermesi gerektiği vurgulanıyor. Kırık öyküsü olan kişilerin %86’sı bir yıl içinde ikinci bir kırıkla karşılaşma riski altında.1 Kalça kırığı; günlük hareketi ve aktiviteleri, kişisel bakımı ve hem duygusal hem de bedensel anlamda sağlıklı olma halini engelliyor. Kırık sonrası, bireylerin %40’ı bağımsız olarak yürüyemiyor, %33’ü ise tamamen bağımlı hale geliyor veya bakım evinde yaşıyor. 

Osteoporoz yönetimine yönelik Konsensus Raporu hazırlandı 

Osteoporoz tedavisini iyileştirmek için geleceğe yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu doğrultuda osteoporozun önemini vurgulayan, bu konuya öncelik verilmesini sağlayan yaşam tarzı değişiklikleri, farkındalık kampanyaları ve tedavi kılavuzlarını da dahil ederek kamuoyu bilinçlendirme çalışmaları planlanıyor. Çalışmalarla; tedavi ihtiyacı olan hastaları belirlemek ve en uygun bakımı sağlamak için tanı aşamasındaki gecikmeleri azaltmak amaçlanıyor. Ayrıca yayınlanmış klinik osteoporoz kılavuzlarını bir araya getirmek hedefleniyor. Öte yandan hasta bakımını koordine etmek, FLS (Fracture Liason Service- Fraktür Liason Servisi-Kırık Sonrası Bakım Servisleri) modellerini uygulamak ve çalışır hale getirmek, tedavi kılavuzlarını düzenlemek ve sağlık hizmetleri sisteminin kalitesini standardize etmek de hedefler arasında yer alıyor. 

KAYNAK: Yukarıda yer alan içerik Konsensus Raporu katılımcılarına danışılarak Amgen tarafından hazırlanmıştır

Anahtar Kelimeler:
OsteoporozTekit Erimesi
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