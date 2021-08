Pandemi, sağlıklı enerji veren ürünlere talebi artırdı

Pandemi, Sağlıklı Enerji Veren Ürünlere Talebi Tetikliyor

Pandemi, tüketicilerin sağlıklarına yönelik görüşlerini dünya genelinde değiştirdi. Yeni bir araştırma sonuçları, tüketicilerin mücadele eden enerji seviyelerini artırmak için daha sağlıklı alternatifler talep etmesi nedeniyle, bu sağlık arayışının enerji ürünleri pazarı üzerinde bir etkiye sahip olacağını gösteriyor.

Araştırma, BENEO tarafından, İspanya, Fransa, Almanya, Polonya ve Birleşik Krallık'ta 5.000 tüketici ile gerçekleştirildi.

Zihinsel sağlığın, genel ruh halinin ve fiziksel enerji seviyelerinin iyileştirilmesi, pandeminin bir sonucu olarak ivme kazanan en önemli sağlık yönlerinden bazılarıydı. BENEO'nun araştırmasına göre, Avrupa'daki neredeyse her üç tüketiciden biri pandemi sırasında yorgunluk ve enerji eksikliği ile başa çıkıyor. Araştırmaya katılanların yarısı, enerji seviyelerini iyileştirmek için gün boyunca onlara yardımcı olacak yiyecek ve içecek ürünleri aradıklarını söyledi. Bu rakam, 18 – 34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerde daha da artıyor ve on genç Avrupalı tüketiciden sekizi enerji artırıcı ürünler arıyor. (İngiltere'de bu oran %85'e yükseliyor). Ebeveynlerin talepleri de bu pandemiye damgasını vurdu. Çocuklu on Avrupalı tüketiciden yedisi enerji seviyelerini artırmak için yiyecek ve içeceklere yöneldiğini söyledi (İngiltere'de bu oran %82'ye yükseldi).

Araştırmaya göre;, yorgunluğun giderek artan bir sorun olmasının yanı sıra, insanları sağlığın kırılganlığı ve kendilerine bakma ihtiyacı konusunda daha bilinçli hale getirdi. Tüketicilerin %63'ü pandemi nedeniyle gelecekte daha sağlıklı yemek ve içmek için daha fazla çaba sarf ediyor. Ayrıca, pandemi sırasında formda ve aktif kalma ve dengeli beslenme konusunda da önemli endişeler oluştuğu gözlemleniyor. Artık her üç tüketiciden ikisi sağlıklı beslenmeyi gelecekteki sağlıklarını kontrol etmenin anahtarı olarak görüyor.

Enerjiyi artırmanın yaygın bir yolu enerji içecekleridir. Geniş bir kesime hitap eden enerji içeceklerini tüketen gruplardan birkaçı ebeveynler, genç yetişkinler ve e-sporcular tarafından tüketiliyor. Ancak, mevcut eğilimlerin ışığında, birçok tüketici bu kategorilerde daha sağlıklı özelliklere, daha doğal içeriklere veya sürdürülebilir enerjinin faydalarına sahip ürünler arıyor.

Aynı zamanda, tüketiciler arasında bazı şeker türlerinin diğerlerinden daha sağlıklı olduğu konusunda farkındalık artıyor. Bugün, her iki tüketiciden biri, kan şekeri seviyeleri üzerinde daha az etkisi olan şekerleri veya karbonhidratları cezbedici buluyor. Ek olarak, üç tüketiciden ikisi daha sağlıklı bir yaşam tarzını desteklediği ve sürekli enerji sağladığı için BENEO'nun Palatinose™ dengeli şekerini çekici buluyor. Bu, sağlıklı alternatif enerji artırıcı ürünlerin sürekli geliştirilmesi için zorlayıcı bir seçenek oluşturuyor.

BENEO Pazar İstihbaratı ve Tüketici İçgörüleri Başkanı Myriam Snaet konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu araştırma, pandemi boyunca gördüğümüz eğilimleri ölçüyor. Akıl sağlığının ve fiziksel enerjinin korunması artık Avrupalı tüketicilerin anahtarı haline geldi. Sağlık ve beslenmeye olan bu büyük ilgi, kan şekeri yönetiminin bir rol oynayabileceği koruyucu sağlığa artan odaklanmaya da bağlanmaktadır. Bu çalışmayla ilgili özellikle ilginç olan şey, dengeli kan şekeri düzeyleriyle ilgili iddialarla daha fazla ilgilenen hedef grubun önemli boyutu ve çeşitliliğidir. Sağlıklı yaşam tarzlarına yönelik bu kadar geniş bir çekicilikle, ürünlerine dengeli şeker olan Palatinose™'yi dahil eden üreticiler, hem bugün hem de pandemi sonrası dünyada bu trendden en iyi şekilde yararlanmaya hazır olacaklar."

BENEO'nun alternatif şekeri olan Palatinose™, tamamen ancak yavaş bir şekilde sindirilir ve tam karbonhidrat enerjisi sağlar, ancak dengeli ve sürekli bir şekilde, kan şekeri tepkisini kontrol altında tutar. Balda doğal olarak bulunur ve şeker pancarından doğal olarak elde edilen şekerden elde edilir. Düşük glisemik indekse sahip olan Palatinose™, üreticilerin kan şekeri yönetimini iyileştirirken daha dengeli bir şekilde enerji sağlayan ürünler oluşturmasını sağlar.