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Pandemi sürecinde aşılama şimdi daha önemli

Koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bilim insanları vatandaşların uyardı; Salgında bile çocukların aşısını ihmal etmeyin

22 Nisan 2020 Çarşamba 00:21
Pandemi sürecinde aşılama şimdi daha önemli

Pandemi sürecinde aşılama şimdi daha önemli

Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl Nisan ayının son haftası olarak belirlenen Aşı Haftası kapsamında açıklama yapan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Salgın şartlarında bile çocukların aşısını ihmal etmemek gerekiyor" dedi.

Toplumun aşı ile önlenebilir hastalıklar ve aşılama konusundaki farkındalığının artırılması için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen Aşı Haftası kapsamında, GSK Türkiye’nin katkılarıyla 21 Nisan 2020 Salı günü online basın buluşması gerçekleşti. Basın buluşmasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşılamanın önemini anlatarak, aşı tereddüdünün tehlikeli sonuçlarından bahsetti.

Toplantıda, aşısı olmayan bir hastalık başladığı zaman tüm dünyaya yayılıp salgın oluşturabildiğini belirten Ceyhan, şu anda tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi dönemlerinde aşının öneminin daha açık bir şekilde görüldüğünün altını çizdi. Aşılamanın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşıyla önlenebilir hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin önlenmesi açısından en önemli ve en maliyet etkili toplum sağlığı müdahaleleri arasında kabul edildiğini1 aktaran Ceyhan, "KOVİD-19 pandemisinde bir kez daha aşıların ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü aşısı olan bir hastalıkta zaten pandemi olmuyor. Örneğin aşısı olduğu için önemsiz görünen difteri, boğmaca, kızamık, kabakulak, menenjit ve hepatit gibi hastalıklar, KOVİD-19’dan bile daha tehlikeli ve ölümcül. Bu sebeple aşı, tüm buluşların ötesinde en önemli buluş. Çocukluk çağı aşıları yapılmadığı takdirde ülkemizde yılda 14 bin 296 kişi, dünyada ise 2,5 - 3 milyon kişi ölebilir. Bu sadece çocukluk çağı aşıları yapılmadığı takdirde ortaya çıkan rakam. Dünya tarihi boyunca salgınlar olmaya devam edecek. Bizim buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunun için de etkili yöntem aşılama. Özetle, salgın şartlarında bile çocukların ve risk grubundaki yetişkinlerin aşılarını ihmal etmemek gerekiyor" dedi.

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