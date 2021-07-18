Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Pandemide, 3 haftada 70 kişi metil alkol zehirlenmesinden öldü

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), pandemi döneminde geçen yıl sadece Ekim ayı içerisinde 70 kişinin metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini açıkladı.  

18 Temmuz 2021 Pazar 09:55
Pandemide, 3 haftada 70 kişi metil alkol zehirlenmesinden öldü

Pandemide, 3 haftada 70 kişi metil alkol zehirlenmesinden öldü


 

Nörooftalmoloji Birim Sekreteri Prof. Dr. Ebru Nevin Çetin yaptığı açıklamada, özellikle yasadışı alkollü içki yapımında kullanılan metil alkol zehirlenmesinin hem ölüm hem de körlük ile sonuçlanabileceğini söyledi.

 

3 haftada 70 ölüm

Prof. Dr. Ebru Nevin Çetin 2002 ve 2010 yılları arasında metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak Türkiye 383 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Pandemi şartlarının getirdiği psikolojik sorunlar sebebiyle kullanımı artan metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak geçtiğimiz yıl Ekim ayı içinde sadece 3 haftada 70 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu hızlı yükseliş endişe yaratıyor. Metil alkol zehirlenmesi erken teşhis edilip tedavisine başlanmazsa körlük ve sonrasında ise ölüm kaçınılmaz bir son oluyor. Toplumda metil alkol zehirlenmesinin sonuçlarıyla ilgili farkındalık yaratılması çok önem kazandı” dedi. 

Toplumda bilinçlenme şart

Alkollü içki tüketiminde güvenilir olmayan kaynaklardan uzak durulması gerektiğini hatırlatan Prof.Dr. Ebru Nevin Çetin, mesleki olarak metil alkole maruziyet riski olan durumlarda gerekli önlemler alınması gerektiğini ve metil alkol zehirlenmesi konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmenin ve konuyla ilgili farkındalığı arttırmanın hayati önem taşıdığının altını çizdi. 

Çetin şöyle devam etti:

Ölümcül doz yarım litre

“COVID-19 pandemisi gibi kriz dönemlerinde psikolojik, sosyal ve ekonomik sıkıntılar alkol tüketimini arttırabiliyor. Metil alkol vücuda alındıktan sonra formaldehit ve formik aside dönüşmekte, toksik etkili bu ürünler de hücresel düzeyde oksijenlenmeyi bozmakta ve vücutta asidoza sebep olmaktadır. Asidozun seviyesine göre göz sinirlerinde, beyinde, iç organlarda hasar ortaya çıkabilmekte, ağır olgularda ise süreç ölümle sonuçlanmaktadır. Ölümcül doz 15-500ml arasında değişmektedir. Daha düşük dozlarda bile körlük ortaya çıkabilmektedir. Baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, bulantı, bilinç kaybı şikayetiniz varsa ve metil alkol alımından yaklaşık 10 ile 30 saat sonrasında görme kaybı başladıysa süreç koma ile devam edebilir.”

Metil alkol zehirlenmesinde göz nasıl etkilenir?

Metil alkol zehirlenmesinde gözle ilgili ilk bulgular ışık hassasiyeti ve görmede bulanıklıktır. Maruz kalınan metil alkol dozu ile ilişkili olarak görme siniri hasarı ve görme kaybı ortaya çıkar, körlükle sonuçlanabilir. 

Metil alkol zehirlenmesinde görme kaybının tedavisi var mıdır?

Görme kaybında düzelme olması, alınan metil alkol dozu, tanı ve tedavi hızı ile ilişkilidir. Düşük doz metil alkol maruziyetinde hızlı tanı ve tedavi ile görme kaybında bir miktar geri dönüş olabilmektedir. Yüksek doz maruziyeti ve tanı/tedavide gecikme ise körlük ve sıklıkla ölümle sonuçlanmaktadır.   

 

Metil alkol nedir?

Metil alkol (metanol) boya inceltici, yakıt, cam temizleyici, antifriz gibi çeşitli malzemelerde yer alan ve sanayide kullanılan bir maddedir. Sahte içki yapımında etil alkol (etanol) yerine maliyeti düşürmek amacıyla kullanılmaktadır. Metil alkol ve etil alkol ayırımı ancak laboratuvar şartlarında yapılabilmekte, koku, tat veya renk ile iki madde birbirinden ayrılamamaktadır. Bu durum da zehirlenme bulguları ortaya çıkmadan önce metil alkol kullanılmış sahte içkinin tanınmasını zorlaştırmaktadır. 

 

 

Anahtar Kelimeler:
Metil Alkol NedirMetil Alkol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hedonik yeme problemine dikkat
Hedonik yeme problemine dikkat
Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni tedavisi var mı?
Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni tedavisi var mı?
Sıcak havalarda kalbi yoran 9 önemli hata
Sıcak havalarda kalbi yoran 9 önemli hata
Bayramda bu hatalardan kaçının | En sık yapılan 8 hata
Bayramda bu hatalardan kaçının | En sık yapılan 8 hata
Tuz kaybını ayran içerek koruyun!
Tuz kaybını ayran içerek koruyun!
Taze Tüketilen Kurban Eti Sindirim Sorunlarına Neden Olabilir
Taze Tüketilen Kurban Eti Sindirim Sorunlarına Neden Olabilir
Tatilde sağlıklı beslenmenin yolları
Tatilde sağlıklı beslenmenin yolları
Alerjik hastalığı olanlar hangi güneş koruyucu kremleri kullanmalıdır?
Alerjik hastalığı olanlar hangi güneş koruyucu kremleri kullanmalıdır?
Sıcak çarpmasına karşı bu 9 kurala dikkat
Sıcak çarpmasına karşı bu 9 kurala dikkat
Türk Doktordan İleri Yaştakiler İçin Meme Küçültmede Yeni Yöntem
Türk Doktordan İleri Yaştakiler İçin Meme Küçültmede Yeni Yöntem

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim