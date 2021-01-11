Pandemide saç dökülmesine dikkat

Sizin de pandemi sürecinde saç dökülmesi probleminiz arttı mı? Saç dökülmesi D vitamini, biotin, folik asit, çinko, bakır, demir gibi vitamin-mineral eksiklikleri, hastalıklar, genetik faktörler, mevsim değişiklikleri, stres, sağlıksız kilo kaybı gibi birçok nedenden kaynaklanabilir. Saç dökülmeniz özellikle pandemi ile başladıysa birincil neden stres olabilir…

Bu besinleri tüketin, stresinizi azaltın ve saç dökülmesinin önüne geçin.

Saç dökülmenizin nedeni stres ise beslenmenize süt, bitter çikolata, muz, yeşil çay, somon, brokoli, yaban mersini gibi ruh halinize iyi gelecek besinleri eklemek stresinizi azaltabilir ve saç dökülmelerinizin azalmasına destek sağlayabilir.

Biotin hücre büyümesi üzerindeki etkileri sayesinde saçın sağlıklı uzamasına ve dökülmelerin azalmasına yardımcı olur. Biotin suda eriyen bir vitamindir ve depolanamadığı için avokado, mantar, somon, yumurta, fıstık ezmesi gibi biotinden zengin besinlerin günlük olarak tüketilmesi gerekir.

Kırmızı et ve ciğer yiyin saç dökülmeniz azalsın.

Demir eksikliği saç dökülmesinin en önemli nedenlerindendir. Demir eksikliği, kandaki oksijenin dokulara ve kaslara taşınmasına yardımcı olan hemoglobinin yetersizliğine neden olur. Bu durum da yeterli oksijeni alamayan saçların kurumasına ve zayıflayarak dökülmesine neden olur. Kırmızı et ve ciğer demirin en zengin kaynaklarındandır, balık ve tavuk, hindi gibi kümes hayvanları da önemli miktarda demir içerirler. Ispanak, karalahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler de demir içerir ancak bitkisel kaynaklı demirin emilimi düşüktür bu besinleri tüketirken C vitamini yüksek meyve ve sebzeleri yanına eklerseniz emilimi artırabilirsiniz.

Hindi eti, kabak çekirdeği, kaju yiyin saçlarınız güçlensin.

Saçlar keratinden oluşur, keratin ise metionin ve sistein isimli aminoasitlerin birleşmesiyle oluşur ve bu birleşmeye çinko aracılık eder. Bu nedenle saç dokusunun sağlıklı olarak büyüme ve gelişmesinde rol oynayan hindi eti, kabak çekirdeği, kaju, kurubaklagiller ve deniz ürünleri gibi çinko kaynaklarını beslenmenize eklemelisiniz.

Kafanıza göre takviye kullanmayın!

Bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirmek adına takviye kullananların sayısı oldukça arttı oysa ki hekim kontrolü olmadan başlanan takviyelerin sağlığı olumsuz etkileyebilecek yan etkileri olabilir. Selenyum bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisinden dolayı bu dönemde adından sıkça bahsettiğimiz minerallerden. Ancak epidemiyolojik çalışmalar ve vaka raporları gösteriyor ki aşırı selenyum maruziyetinin ciddi yan etkileri var ve bunlardan bir tanesi de saç dökülmesi… Aynı zamanda aşırı takviyeden kaynaklı hipervitaminoz A ve E de saç dökülmelerine neden olabilir.



