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Panikt Atak kontrolü için 10 altın kural

Kişinin beklemediği bir anda ve hiçbir sıkıntısı yokken ortaya çıkabilen bu sorun; göğüste ağrı ya da baş dönmesi ile kendini gösteriyor.

09 Mart 2020 Pazartesi 09:58
Panikt Atak kontrolü için 10 altın kural

Panikt Atak kontrolü için 10 altın kural

Panik atak veya panik bozukluk, toplumda son yıllarda sıkça görülüyor. Kişinin beklemediği bir anda ve hiçbir sıkıntısı yokken ortaya çıkabilen bu sorun; göğüste ağrı ya da baş dönmesi ile kendini gösteriyor. Şikayetler; çarpıntı, titreme, terleme, sıcak basması, bulantı ve kolda uyuşma ile devam ediyor. Hasta ne zaman atak geçireceğini bilmediği için sosyal yaşantısını sürekli bir kaygı ve endişe içinde geçiriyor. Memorial Antalya Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Uz. Dr. Zafer Oka, panik atak bozukluğu ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Panik atak, korku ve kaygının bedensel belirtisi

Kişi, günlük yaşamında, görünürde herhangi bir tehlike yokken bir anda; kalp çarpıntısı, göğüste huzursuzluk, nefes alamama ve soluğu yetmiyormuş hissi, kaslarda gerginlik, ateş basması, soğuk terleme, titreme, baş dönmesi, mide bulantısı, kontrolünü kaybetme ve fenalaşma hissi yaşayabilir. Her an bir şey olacakmış gibi ortaya çıkan bu çok yoğun korku ve kaygı hali; kalp krizi, felç, boğulma, çıldırma ve ölümün habercisi gibi algılanabilir. Birçok bedensel belirti ile birlikte yoğun korku ve kaygının yaşandığı bu durum, “panik atak” olarak adlandırılmaktadır. Panik atak, bedende var olan koruyucu sistemin bilinçli ya da bilinç dışı bir tetikleyici ile harekete geçmesidir.

Panik bozukluk tedavi gerektirir

Her insan yaşamının bir döneminde panik atak geçirebilir. Ancak bu durum tekrarladığı, sıklıkla ortaya çıktığı ve panik atak korkusu ile kişinin günlük yaşam alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kaldığı durumlarda “panik bozukluk” halini alır. Kişi atak yaşamamak için hayat şeklini ve işlevselliğini değiştirmek zorunda kalabilir. Panik bozukluk psikiyatrik tedavi gerektiren bir durumdur. Bu gruptaki hastalar; şeker düşmesi atakları, tiroit hormonu fazlalığı başta olmak üzere hormonal hastalıklar, mitral kapak sarkması ve diğer kalp hastalıkları ile akciğer ya da nörolojik rahatsızlıklar açısından değerlendirilir. Bir neden bulunamadığında da psikiyatriye yönlendirilir.

Olumlu gelişmelerden sonra da oluşabilir

Panik atak; ani kayıplar, kazalar, boşanmalar gibi stresli dönemler ile terfi alma, evlenme, bebek sahibi olma gibi yaşamı olumlu yönde etkileyen hayat değişikliklerinden sonra da tetiklenebilir. Eğer tekrarlayan panik atak yaşanıyor ve tekrarlanacağı endişesiyle yoğun bir beklenti kaygısı içine giriliyorsa, hayatın işleyişi bozulmaya başlamışsa ve yaşanılanlar bedensel değişiklikler ile açıklanamıyorsa, bir uzmana başvurulmalıdır.

Panik atak sorununa karşı alınabilecek önlemler…

Panik atağın bir zihin durumu olduğunu idrak edin
Yalnız olmadığınızı kendinize hatırlatın
Panik atak geçiren başka kişiler ile tanışın
Panik atak geçirdiğiniz yerlerden kaçmayın
Atak sırasında gözlerinizi kapatmak yerine bir yere odaklanın
Nefes hızınızı düşürmeye çalışın
Spor yapın
Uyku düzeninize dikkat edin
Düzenli bir beslenme programı uygulayın
Yarını düşünmeden, gününüzü en iyi şekilde yaşamaya odaklanın
Sorunun nedenine göre tedavi planlanır

Panik atak krizlerini tetikleyici ruhsal ve fiziksel durumlar, sigara, madde ve alkol bağımlılığı gibi sorunlar göz önüne alınarak kişi için en uygun ilaç tedavisi ve terapi yöntem belirlenmektedir. Tedavi, panik bozukluğun nedenini kişi ile birlikte ortaya çıkarır ve hastanın eski sosyal yaşantısına kavuşması için ona destek olur.

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