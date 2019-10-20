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Pastırmanın faydalarını, Prof. Dr. Canan Karatay anlattı

Bilim insanlarına göre dünyanın en sağlıklı eti, işlem görmemiş yüzde 100 doğal katıksız pastırma. Öyle ki, vucutta alevlenmeyi, ve çok sayıda hastalığı önlediği bilinen bir gerçek..

Pastırmanın faydalarını, Prof. Dr. Canan Karatay anlattı

Bilim insanlarına göre dünyanın en sağlıklı eti, işlem görmemiş yüzde 100 doğal katıksız pastırma. Öyle ki, vucutta alevlenmeyi, ve çok sayıda hastalığı önlediği bilinen bir gerçek..

20 Ekim 2019 Pazar 18:40
Pastırmanın faydalarını, Prof. Dr. Canan Karatay anlattı

Pastırmanın faydalarını, Prof. Dr. Canan Karatay anlattı


İnsanlığa, yoğurt gibi pastırmayı hediye eden geleneksel Türk mutfağının gözde lezzetlerinin çok sayıda hastalığa karşı direnç sağladığını biliyor muydunuz? Prof. Dr. Canan Karatay, "Doğal, işlem görmemiş, içine katkı maddesi koyulmamış pastırma dünyanın en sağlıklı etidir. Paranız varsa bol bol yiyebilirsiniz. Pastırma vücuttaki alevlenmeyi ve hastalıkları önler" dedi. Kalp krizine karşı vucudu güçlendiren doğal pasztırmanın şekerle mücadelede en etkili unsur olduğunu belirten Canan hoca, 'Alzheimer, şeker ve kalp krizini önleyen bir besin kaynağı. Parası olan bol bol yesin' tavsiyesinde bulundu.

Kayseri'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı'na katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Doğal, işlem görmemiş, içine katkı maddesi koyulmamış pastırma dünyanın en sağlıklı etidir. Paranız varsa bol bol yiyebilirsiniz. Pastırma vücuttaki alevlenmeyi ve hastalıkları önler" dedi.

"DÜNYANIN EN SAĞLIKLI ETİ"

Prof. Dr. Karatay, geleneksel pastırmanın zararsız olduğunu belirterek, "Doğal, işlem görmemiş, içine katkı maddesi koyulmamış pastırma dünyanın en sağlıklı etidir. Kırmızı et doğal olduğu zaman sağlıklıdır. Kırmızı etin içinde bulunan yağ da doğal olduğu zaman sağlıklıdır.

Yağ ile beraber kırmızı etle birlikte yendiği zaman proteinin vücuda maksimum düzeyde faydası vardır. Pastırmada da hem kırmızı et hem de yağ vardır. İşte bu da doğanın dengesidir. O şekilde insan vücuduna girmesi lazım. Ama içinde katkı maddesi olmayacak. Şimdi üretildiği gibi fabrikalarda üretilmeyecek. Eski ve doğal pastırmadan bahsediyorum. Paranız varsa bol bol yiyebilirsiniz. Pastırma vücuttaki alevlenmeyi ve hastalıkları önler. Yine aynı şekilde pastırma, Alzheimer, şeker ve kalp krizini de önler" dedi.

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