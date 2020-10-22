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Pediatrik Rehabilitasyon Nedir? Bebekte ay ay dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Doğuştan ya da sonradan ortaya çıkabilecek nörolojik bozukluklardan büyümeyi ve gelişmeyi etkileyen kas-iskelet sistemi sorunlarına kadar birçok problemi kapsayan ‘Pediatrik Rehabilitasyon’ ön plana çıkıyor.

22 Ekim 2020 Perşembe 13:24
Pediatrik Rehabilitasyon Nedir? Bebekte ay ay dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Pediatrik Rehabilitasyon Nedir? Bebekte ay ay dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Çocuklarda ya da bebeklerde kaba ve ince motor aktivitelerde gelişimsel gecikmeler ailelerin endişelenmesinin en büyük sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının normal büyüme ve gelişimlerini takip etmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda ise doğuştan ya da sonradan ortaya çıkabilecek nörolojik bozukluklardan büyümeyi ve gelişmeyi etkileyen kas-iskelet sistemi sorunlarına kadar birçok problemi kapsayan ‘Pediatrik Rehabilitasyon’ ön plana çıkıyor.

Bebekler doğdukları andan itibaren etrafı anlamaya çalışarak öğrenmeye ve gelişmeye başlar. Her gelişimde aileler ise ayrı bir sevince boğulur. Fakat bu durumun normal seyrinde gitmemesi bazı sorunların habercisi olabilir. Doğuştan ya da sonradan ortaya çıkabilecek bu durumda ise erken müdahale büyük önem taşıyor.

Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Fizyoterapisti Şehnaz Yüce

Ailelere Büyük İş Düşüyor

Dünya nüfusunun yüzde 15’in engelli olduğunu bunların içinde 0 -16 yaş arası kişilerin rakamlarının da azımsanmayacak bir orana sahip olduğuna dikkat çeken Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Fizyoterapisti Şehnaz Yüce, “Burada en büyük görev ailelere düşüyor. Onların takibi neticesinde sorunun erken tanısı ile birlikte çocuğun güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirmek için kapsamlı bir değerlendirme yapılır. Geç kalmadan tedaviye başlamak gelecek adına büyük avantaj sağlıyor. Çünkü pediatrik rehabilitasyonda çocukların işlevlerini ve yaşam kalitelerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olarak günlük yaşam aktivitelerini maksimum bağımsızlık ve rahatlıkla sürdürebilmesi amaçlanır” ifadelerini kullandı.

Sorunun Türüne Göre Tedavi Farklılık Gösteriyor

Pediatrik rehabilitasyonda yaklaşımın çok önemli olduğunu belirten Yüce, sözlerine şöyle devam etti: “ Yapılan ayrıntılı değerlendirme sonucunda çocuğun yaptığı hareketlerin niteliği, hareketi yaparken ki davranışı, istirahatte ki pozisyonu, hareketi bitirirken ki davranışı, çocuğun destek aldığı noktalar tespit edilerek eksiklikler belirlenip program oluşturulur. Aynı hastalık grubu içinde olsa da her çocuğun problemi yaşayışı, yapabilirliği, ilerlemesi farklıdır. Bu yüzden hiçbir çocuk başka bir çocukla karşılaştırılmamalıdır. Buna göre de tedavi programları da değişiklik gösterir. Pediatrik rehabilitasyon da kullandığımız teknikler vardır. Bu teknikler çocuğun ihtiyacına göre belirlenerek tedavi programı oluşturulur. Tek bir teknikle başlanır, aileye teknik öğretilir ve gerekli diğer teknikler de zaman içinde tedavi programına dahil edilir. Tedavi süresince çocuk, aile, fizyoterapist arasında ki iletişimin iyi olması, tedaviyi olumlu etkileyerek, sürecin daha keyifli olmasını sağlar.”

Bebekte ay ay dikkat edilmesi gerekenler:

1 Aylık

● Emme problemleri

● Çevreden gelen uyarılara hiç tepki vermemesi

● Sürekli ve kesintisiz ağlama nöbetleri

● Çok sık ve şiddetli kusma

● Havale geçirmesi

2 Aylık

● Emme problemleri

● Çevreden gelen uyarılara hiç tepki vermemesi

● Sürekli ve kesintisiz ağlama nöbetleri

● Çok sık ve şiddetli kusma

● Havale geçirmesi

● Refleks kaybı veya refleks artışı yaşaması

● Kaslarda gevşeklik ya da aşırı sertlik olması

3 Aylık

● Gözlerde kayma ve seğirme

● Sırt üstü yatırıldığında kasılma ve rahatsızlık

● Gülmeye başlamaması

● Anneyi tanımaması

● Konuşanın yüzüne bakmaması

4 Aylık

● Başını hala kontrol edememesi

● Gözün belli bir noktaya odaklanamaması

● Ellerin serbest bırakılmayıp sürekli yumruk yapılması

● Bazı reflekslerin 4 aylıkken kaybolması gerekir. Bu reflekslerin kaybolmaması,

8 Aylık

● Kendi başına dönemiyor ve hareket edemiyorsa

● Oyuncağa uzanma ve tutmanın olmamasi

● Ayaklarını aynı anda birbirinden bağımsız aynı anda hareket ettiriyor olması

● Otururken bağımsız oturamıyor olması

10 Aylık

● Yüzüstü yatar pozisyonda ilerleyemiyor olması

● Tutunup kalkmaya çalışamıyor olması

● İsmine tepki vermemesi

● Salya kontrolünün olmaması

1 yaş

● Tutunarak ayağa kalkamaması

● Parmak ucuna basarak adım atması

Pediatrik Rehabilitasyon ile Tedavi Edilebilen Durumlar

  • Spina Bifida (Omurga ayrıklığı ya da açıklığı)
  • Beyin Felci
  • Çoklu Skolyoz
  • Konjenital (Doğuştan) Anomaliler
  • Ortopedik Bozukluklar
  • Stres Yaralanmaları
  • Kas Hastalıkları
  • Yutma Sorunları
  • Juvenil Artrit (Eklem iltihabı)
  • Kırık Sonrası Rehabilitasyon
  • Ameliyat Öncesi Rehabilitasyon
  • Kifoz
  • Brakiyal pleksus yaralanmaları ve diğer sinir yaralanmaları
  • Kromozon anomalileri
  • Kalıtsal hastalıklar
  • Denge ve koordinasyon bozuklukları
  • Travma sonrası rehabilitasyon
Anahtar Kelimeler:
Pediatrik Rehabilitasyon
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