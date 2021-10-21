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Pembe topla hava atışı Demet Özdemir’den

Pembe Top, meme kanserinde erken tanı farkındalığı için 8’inci kez havalandı

21 Ekim 2021 Perşembe 23:05

Pembe topla hava atışı Demet Özdemir’den



 

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, 8’inci yılında başarılı oyuncu Demet Özdemir’in elinden havalandı. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi olan başarılı oyuncu Demet Özdemir, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekti.

er 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor. Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesi erken tanının önemini vurgulamaya devam ediyor. 

Meme kanserinde erken tanının sembolü haline gelen Pembe Top, 21 Ekim 2021 Perşembe akşamı Anadolu Efes Spor Kulübü ile UNICS Kazan arasında oynanan Turkish Airlines EuroLeague maçında 8’inci kez sahaya çıktı. Karşılaşma, projenin gönüllü destekçisi Demet Özdemir’in Pembe Top ile yaptığı hava atışı ile başladı. 

Demet Özdemir: “Basketbol sahasına böyle anlamlı bir projeyle dönmek beni gururlandırıyor”

Projeye gönüllü olarak destek veren başarılı oyuncu Demet Özdemir, “Böylesine önemli bir konuda farkındalık yaratılmasına destek olabildiğim için çok mutluyum, umarım daha fazla kadının sağlıkları için bir adım atmasına katkı sağlayabilirim. Daha önce defalarca çıktığım Anadolu Efes sahasına Pembe Top Sahada projesi ile dönmek beni gururlandırıyor” dedi.

Meme kanserinde erken tanının önemini Pembe Top Sahada projesi ile daha iyi anladığını söyleyen Özdemir, “Bazen, ‘Benim başıma gelmez’ dediğimiz bazen de sadece sonuçtan endişe ettiğimiz için kontrollerimizi aksattığımızı biliyorum ve anlıyorum. Bu tarz düşüncelerle kontrollerden kaçmamalıyız. Kendimize ve sevdiklerimize bunu hatırlatmamız çok önemli ancak bu şekilde meme kanserinden daha fazla kadının korunmasını sağlayabiliriz” diye konuştu. Demet Özdemir, tüm kadınları sağlıkları için harekete geçmeye davet etti. 

Son Güncelleme: 22.10.2021 00:50
Anahtar Kelimeler:
Pembe TopMeme KanseriDemet Özdemir
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