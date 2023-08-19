Piercing yaptırmak isteyenlere alerji uyarısı

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, Genç Kulüp Başkanı Doç. Dr. Nida Öztop Uz vücuda takılan piercinglerde maliyet ucuzluğu ve kolay temin edinebilmesi nedeniyle en çok nikel kaplamalı olanların tercih edildiğini, bu kaplama türünün de kaşıntılı cilt döküntüsü olan kontakt dermatite neden olabileceğini söyledi. Yapılan araştırmalarda Avrupa’da kadınlarda görülen kontakt alerji nedenlerinin başında nikel alerjisi geldiğini belirten Uz, “Bu çalışmalar, nikel alerjisinin özellikle genç kadınlarda giderek arttığını göstermiştir” dedi.

Günümüzde piercing uygulaması; kulak başta olmak üzere göbek deliği, dil, dudak veya kaş kenarı gibi yerlerde sıklıkla tercih edilen bir işlem olsa da çoğunlukla nikelden yapılmış olması nedeniyle, uzmanların “takı egzaması” olarak adlandırdığı alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Vücuda takılan piercing ya da küpe gibi takıların; altın, gümüş, pırlanta gibi değerli maddelerden imal edildiğinde maliyeti artması nedeniyle, maliyet ucuzluğu ve kolay temin edinebilen nikel kaplamalı olanlar kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Nikele yönelik alerjiler kadınlarda daha sık görülmeye başlandı

metal alaşımlarla görülen en sık cilt reaksiyonunun, bir maddeye doğrudan ya da dolaylı temas edilmesinden sonra görülen kaşıntılı cilt döküntüsü olanşeklinde geliştiğini söyledi. Literatürde altın, gümüş, nikel gibi her türlü metal alaşım ile reaksiyon gelişebildiği ifade eden Uz, “Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda” dedi. Ayrıca yine yapılan çalışmalarla kulak delme ile nikel aşırı duyarlılığı arasında ilişki bulunmuş ve kulak delme, nikel duyarlılığı için makul tetikleyici olarak kabul edilmiştir.

Takı Egzeması nikelin temas ettiği yerlerde görülüyor

Nikel duyarlılığının, özellikle nikelin temas ettiği bölgelerde ortaya çıkan kaşıntı ve kızarık döküntü ile kendisini belli ettiğini ifade eden Uz, küpe ya da piercing gibi takıların takıldığı bölgelerde gelişmesi durumunda gelişen alerjinin “Takı egzeması” olarak da adlandırıldığını söyledi. “Genelde nikelin temas ettiği yerlerde görülmekle birlikte zamanla temastan bağımsız olarak da vücudun boyun, saçlı deri ve yüz gibi çeşitli bölgelerinde görülebilir. Temasın tekrarlayan ve uzun süreli devam etmesi durumunda da ciltte kuru, kepekli ve çatlağın eşlik ettiği iz bırakan döküntüler oluşmaya başlar. Nikel sadece takılarda bulunmaz, günlük hayatımızda kullandığımız birçok şeyde vardır. Fermuar, dişe uygulanan ortodontik tedavilerde kullanılan diş telleri, kozmetik ürünler gibi birçok madde de nikel içermekte ve temas yerine göre semptomlara neden olabilmektedir” diye konuştu.

Kulak deldirme ya da piercing takılmasını takiben gelişen kaşıntılı cilt döküntülerinin görülmesi durumunda nikeli de içeren metal alaşımlar ile deri yama testi yapılarak metal duyarlılığı tanısı konulabileceğini belirten Uz, bu belirtilere sahip olan hastaların alerji ve immünoloji hekimleri tarafından tetkik ve tedavi amacıyla değerlendirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Hakkında:

Ülkemizde alerji ve immünoloji alanında kurulan ilk dernek olan Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD), erişkin- çocuk alerji ve klinik immünoloji uzmanlarını bir çatı altında toplamaktadır. Alerji ve Klinik İmmünoloji biliminin ve hizmetinin ülkemizde gelişimine katkı sağlamayı ve alerjik – immünolojik hastalıklar konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasını hedefleyen AİD, uluslararası katılımlı kongre ve bilimsel toplantılar gerçekleştirerek branş hekimlerinin ve ilişkili sağlık personelinin en yeni bilgiler ile güncellenmesi sağlanmaktadır. Uluslararası bilimsel kurumlarla (AAAAI, EAACI, SIAF, WAO) iş birliği yapan dernek bu iş birliklerinin ışığında uluslararası kurumların düzenlediği kongre ve kursları ülkemizde başarıyla gerçekleştirmiş, ülkemizi başarıyla temsil ederek biliminin ilerlemesine önemli bir katkı sunmuştur. Yine farkındalık yaratma misyonuyla öne çıkan dernek, üyeleri için bilimsel toplantılara katılımı için maddi destek sağlamakta dernek üyeleri dışında da bedelsiz bir şekilde kurs ve okul şeklinde çeşitli eğitim toplantıları düzenlenmektedir.