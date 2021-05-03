Pnkre | Maskeli yüzlerde kaş ve saça özel ürün geliştirdi

Maskeli yüzlerde kaşları konuşturan ürün

Pandemi nedeniyle bütün dünya koruyucu maskelerle yüzlerini kapattı. Genç kadınların güzelliği maske altında kalınca kaş ve saçlar için ürün geliştiren Türk girişimci dünyanın pek çok ülkesinden sipariş alıyor.

Koronavirüs salgınıyla birlikte bütün dünya maskeli korumaya geçerken, gözler ve kaşlar daha çok öne çıkmaya başladı. İş insanı Ayşe Bodur ve Adem Bodur ile ortakları Sercan Kardaş tarafından özellikle kaşları güçlendiren ve göz güzelliğini, farkındalığını daha ön plana çıkaran ürün dünyanın pek çok ülkesinden çok sayıda sipariş aldı.

Türkiye'de Pnkre Kozmetik tarafından geliştirilen ürün, yeni nesil kaş modasına uygun, kaş ve saçların doğal görünümünü koruyarak gelişmesini sağlayan içeriğe sahip. Pnkre Kozmetik kurucusu Ayşe Bodur ve Adem Bodur, geliştirdikleri ürünü 5 ay boyunca hem kendilerinin hem de çok sayıda ünlü sanatçının kullanarak önemli tecrübeler edindiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl çıkarılan ürünün geniş yankı bulduğunu söyleyen Adem Bodur"Amerika'dan Avusturlaya'ya kadar talep geldi. Almanya ve Belçika başta olmak üzere kendi satış merkezlerinde ürünü piyasaya sunduklarını" belirten Bodur "Ürünlerimizi daha çok kadınlar kullanıyor. Erkekler de arayıp soruyor, biz de kullanabilir miyiz diye. Pandemi ile birlik yüzler maskelenince gözler ve kaşları şekillendirmek önem kazandı" dedi.

Kaş ve göz bakımında Pnkre'nin göz kapakları ile göz arasındaki mesafeyi orantılı bir şekilde açtığını söyleyen Ayşe Bodur "Ürün kaşla göz mesafesini açıyor. Kaşı biraz daha kaldırdığı için düşük göz kapaklarını hafif açmış oluyor. Gözlere daha fazla doğal bir güzellik katıyor" şeklinde konuştu.

SnobMagazin.com

DIGITAL PAZARLAMA HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

ve ürünleri hakkında'un sorularını yanıtlayanveşu bilgileri verdi?

Teknolojinin elimizin altında büyük nimetler sunmasıyla, dijital pazarlama da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüyen bir sektör oldu. Ve gün geçtikçe de büyümeye devam eden bir pazar olacak. Sunmuş olduğu zaman tasarrufu, ürünlere kolay ulaşım ve rekabetin çok olması gibi etkenler düşünüldüğünde, durum son tüketici açısından avantajlı bir hal alıyor.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPAN KULLANICILARA TAVSİYELERİNİZ NEDİR?

Bu kadar gelişen ve dünya üzerinde elinde akıllı telefon olan her bireye ulaşabilme ihtimali, bu pazarı dolandırıcıların da hedefi haline getiriyor maalesef. Alışveriş yapılan sitenin güvenilir olması burada çok önemli. İnstagram , whatsapp gibi uygulamalar üzerinden kesinlikle kart bilgilerinin paylaşılmaması en çok dikkat edilmesi gereken hususların başında geliyor. Kendi sektörümüz açısından da bir ekleme yapacak olursak, tüketicinin satın alınan tüm kozmetik ürünleri Sağlık Bakanlığı kontrolü altında olduklarını gösteren Ürün Takip Sistemi’nden (ÜTS) kontrol etmeleri, kendi sağlıkları için çok büyük önem teşkil ediyor. Son olarak, içeriğinde olduğu iddia edilen bir ibare varsa ( mesela keratin içerir gibi ), mutlaka ambalajın arkasında içindekiler bölümü tüketici tarafından kontrol edilmedilir. Maalesef günümüzde birçok merdiven altı diye tabir edilen üreticiler, popüler hammaddeleri yazarak tüketicileri kandırarak hem insanların sağlıklarıyla oynayabiliyorlar hem de haksız kazanç elde ediyorlar.

ŞİRKETLER KÜÇÜLÜRKEN SİZ YATIRIM YAPTINIZ, ÇIKIŞ MOTTONUZ NEDİR?

Bazen krizler aynı zamanda fırsat kapılarını aralayabilir. Bizler de bu kapıyı aralayabilen kişiler arasında olabildik belki de. Pandemi döneminin ilk başladığı mart ayından itibaren 5 ay boyunca onlarca ürün numunesini hem Ayşe Hanım hem de fikirlerine güvendiğimiz makyaj sanatçılarıyla denedik ve geliştirmek için uğraştık. Ve sonunda ortaya Pnkre çıktı.





KAŞ ŞEKİLLENDİRİCİ ve MAKYAJ GRUBUNDAN BAŞKA PROJELERİNİZ VAR MI?

Pnkre olarak sadece renkli kozmetik değil aynı zamanda profesyonel saç bakım grubunda da bir seri çıkarttık. Ama pek yakında hem saç grubuna hem de makyaj grubu ailesine yeni ürünler eklenecek.

GELELİM EN YENİ ÜRÜNÜNÜZ PNKRE LIMITED EDITION SERİSİNE

Limited edition serisi, sevgililer gününden, anneler gününe kadar satışta olacak, adından da anlaşılacağı üzere sınırlı sayıda üretilen, hem kaşlara şekil verip sabitleyen hem de besleyerek güçlendirmeye yarayan özel bir seri oldu. İçeriğindeki keratin, kolajen ve arginine hammaddeleri bu seriyi ilk seriden ayırıyor. Gelen çok güzel yorumlar ve talepler sonucunda, besleyici özellikli kaş sabitleyicilerimiz farklı ebatlarda da koleksiyonumuza eklenecek.



PNKRE KOZMETİK HAKKINDA;

Pnkre Kozmetik, Ayşe BODUR ve Sercan KARDAŞ ortaklığı ile 2020 Ağustos ayında kuruldu.

Firma çok yeni olmasına rağmen, makyaj sanatçısı Ayşe Hanım’ın ve Sercan Bey’in 20 yıllı aşkın iş tecrübeleri sektörde hızla zirveye çıkmalarını sağladı. Markanın bu denli hızlı büyümesindeki en önemli etken ise samimiyeti ve güvenirliliği ile tanınan Ayşe Hanım’ın sektörde eksikliğini gördüğü kaş sabitleyici projesini oluşturması oldu.

Meslektaşlarının çok kısa bir sürede vazgeçilmezi olan, sonrasında ise birçok muadilleri çıkan ve çıkmaya devam eden, bir nevi bir akıma neden olan Pnkre kaş sabitleyicisi; ilk çıktığı günden beri hem makyaj sanatçılarının hem de bireysel kullanıcıların beğenisini kazandı ve kazanmaya da devam ediyor. Ayşe Hanım’ın eşi Adem BODUR ise Avrupa başta olmak üzere bir çok ülkede bağlantı kurması ve yurtdışı tecrübesiyle, hem Türkiye’den yurtdışına satışını hem de direkt Avrupa’da belirlenen noktalardan direkt satışını sağlayan önemli bir faktör oldu. Bu sayede Amerika’dan, Avustralya’ya kadar geniş bir yelpazede TÜRK MALI olan ürünümüzü oradaki yabancı müşterilerle de buluşturmanın mutluluğunu yaşadık.