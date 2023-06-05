Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Polikistik Over Sendromu Diyabete Yol Açabilir!

PKOS doğurganlık çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrinolojik sağlık sorunudur. 16-45 yaş grubu kadınların yüzde 10-18’ini etkilemektedir.

05 Haziran 2023 Pazartesi 10:12
Polikistik Over Sendromu Diyabete Yol Açabilir!

Polikistik Over Sendromu Diyabete Yol Açabilir!

En belirgin klinik özellikleri, adet düzensizlikleri,  androjen (erkeklik hormonu) fazlalığına bağlı tüylenme ve sivilcelenme gibi cilt sorunları ve yumurtalıklarda görülen çok küçük kistlerle karakterize bir hastalıktır.

Sebebi tam olarak çözülememiş olsa da çevresel ve genetik faktörlerin rol aldığı öngörülmektedir.  Yapılan tüm araştırmalarda en önemli klinik ve laboratuvar bulgusu insülin direnci olmasıdır.

İnsulin direnci olması sebebi ile bu hastalar çok çabuk kilo alabilmektedir. Bunun sonucunda insülin direnci daha da ağırlaşmakta ve hastanın klinik bulguları daha da kötüleşmektedir. PKOS hastalarında özellikle karın içi yağlanma (viseral yağ) artış çok daha belirgin olmaktadır. Viseral yağlanma insülin direnci konusunda en önemli risk faktörlerinden birisidir. Bunun sonucu olarak dokuların glukoz yani şeker kullanımı zorlaşmaktadır.  Bu durum tedavi edilmez ise yıllar içerisinde kilo artışı daha da belirgin hale gelip diyabet görülme riski artmaktadır.

‘PKOS hastalarında Tip 2 Diyabet görülme sıklığı artmıştır’

PKOS’lu hastalarda tanı konulduğu anından itibaren aynı yaş grubundaki kadınlara göre belirgin olarak diyabet görülme sıklığı artmıştır. Özellikle bel çevresi kalınlığı artmış olanlarda, ileri yaşlarda ve ailesinde diyabet öyküsü olanlarda bu risk çok daha belirgin hale gelmektedir. PKOS’lu kadınlarda kontrol grubuna göre diyabet gelişime zamanı 4-6 yıl önce olabilmektedir. PKOS tanısı konulduğu anda bu hastalarda bozulmuş glukoz toleransı, reaktif hipoglisemi gibi glukoz metabolizma bozuklukları %30 oranında görülebilmektedir. Tanı anında PKOS hastalarının yüzde 8-10’unda diyabet saptanabilmektedir.

İlerleyen zamanlarda 40-50 yaşa geldiklerinde, PKOS hastaların aynı yaş grubundaki diğer kadınlara göre 6-7 kat daha fazla diyabet geliştirme riskine sahiptir. Bu nedenle PKOS hastalığı diyabet açısından çok yüksek riskli bir grup olarak yakın takip edilmesi gerekmektedir.

PKOS hastalarında tanı anında diyabet ve bozulmuş glukoz toleransı açısında 75 gram glukoz tarama testi yapılması ve takibinde kontrol testlerinin yapılması erken tanı ve tedavi açısından çok önemlidir.

PKOS ve gebelik (gestasyonel ) diyabet.

PKOS hastalarında gebelik durumunda çok daha dikkatli olmak gerekmektedir. PKOS’lu hastalar gebelik döneminde diyabet gelişimi açısından çok yüksek riskli gruplar arasında kabul edilmektedirler. Gebeliğin başından itibaren mutlaka şeker takipleri yapılmalı, 20. gebelik haftasından sonra 75 gram glukoz yükleme testi ile bu hastalarda diyabet olup gelişmediği kontrol edilmelidir.

PKOS hastalarında diyabet gelişimi engellenebilir mi?

Temel sorun insulin direnci, viseral yağlanma olması sebebi ile bu hastaların kilo almamaları sağlanmalıdır. Özellikle düzenli egzersiz, karbonhidrattan fakir beslenme ile ideal kilonun korunması temel tedavi şeklidir. İdeal kiloya yakın kilonun korunması halinde birçok metabolik sorun minimalize edilebilmektedir.

İlaç olarak metformin tedavisi glukoz metabolizma bozukluğu olanlarda kullanılabilmektedir. Ancak PKOS hastalığı birçok hormonal değişikliklerle ortaya çıkan kompleks bir hastalık olduğu için bu hastalığın tanı ve takibini mutlaka konusunda tecrübeli endokrinologlar tarafından yapılmasını, ilaç tedavisi konusunda doktorunuz vereceği ilaç tedavilerini uygulamanız daha doğru olacaktır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Plastikler anne karnına, insan kanına kadar girdi!
Plastikler anne karnına, insan kanına kadar girdi!
Sağlık deposu | Kekik çayı
Sağlık deposu | Kekik çayı
Ayak sağlığı için doğru ayakkabı seçimi önemli
Ayak sağlığı için doğru ayakkabı seçimi önemli
Uzmanından genç çiftlere öneri | 2 yıl sonra çocuk sahibi olun
Uzmanından genç çiftlere öneri | 2 yıl sonra çocuk sahibi olun
Besin alerjisi tedavisinde erken tanışma dönemi
Besin alerjisi tedavisinde erken tanışma dönemi
Aralıklı oruç beslenme uzmanı eşliğinde yapılmalı
Aralıklı oruç beslenme uzmanı eşliğinde yapılmalı
Yazın güneş gözlüğü ve şapkasız sokağa çıkmayın 
Yazın güneş gözlüğü ve şapkasız sokağa çıkmayın 
Bahar alerjisi nasıl anlaşılır | 9 soruda baher alerjisi testi
Bahar alerjisi nasıl anlaşılır | 9 soruda baher alerjisi testi
Obezitenin Yetişkinlerde ve Çocuklarda Görülme Sıklığı Hızla Artıyor
Obezitenin Yetişkinlerde ve Çocuklarda Görülme Sıklığı Hızla Artıyor
Baharda fiziksel aktivitelerle fazla kilolardan kurtulun
Baharda fiziksel aktivitelerle fazla kilolardan kurtulun

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim