





Polikistik over sendromu ve tüp bebek

Bir tüp bebek tedavisi nedeni olan Polikistik over sendromu kadınlarda en sık rastlanan ve izlenen hormonal bozuklukların başında yer alan bir sendromdur.





Polikistik over sendromunda tanı, Adetin ikinci veya üçüncü gününde bakılması gereken bazı hormon düzeyleri vardır. Tüm bu kan testlerinin sonucu ile polikistik overin kesin tanısı sunulabilmektedir. Yumurtlama döngüsünün düzenlenmesini sağlayan FSH LH E2 PRL Serbest Testosteron ve Total Testosteron hormonlarında yumurtalık hormonuna sahip olan değeri düşük olduğu görülürken erkeklik hormonunun normalin üstünde olduğu görülmektedir.











Hormonların yanı sıra polikistik overin tanısında ve takibinde vaginalultrasonografi ve abdominal ultrasonografi büyük önem taşır.







PKOS hastalarında yumurtlama olmaz, bunun temel nedeni gelişmeyecek yumurtalık çeperinde birikmesi ve kistleşmesidir. Aynı zamanda gelişemeyerek çatlaması için yumurtalar kendini seçemez ve bundan dolayı da hem adet düzensizliği meydana gelir hem de çatlama olmadığı için gebelik sağlanamaz. Ultrasonografide kontrollerde genellikle bir yumurtanın veya iki yumurtanın kistik bir görünüm de olduğu izlenmektedir.







PCOS hastalarında tedavi sürecine girmesi için acele edilerek hızlı bir şekilde kilo kaybının sağlanması, beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ve hormon seviyelerinin hekim tarafından kontrol altına alınması sağlanır.











PCOS Belirtileri Nelerdir ;





Tüylenme de artış



Saç dökülmesi



Kilo artışı



Adet düzensizliği



Yumurtlama bozukluğuna bağlı olarak infertilite



Cildin kararması



Baş ağrısı



Akne problemleri



Sivilcelenme



İnsülin direnci



Depresyon

PCOS hastalarında bebek sahibi olma isteği oluştuğunda mutlaka hekimini bilgilendirme ve destek veya ile bebek sahibi olması için hastaya yardımcı olunmalıdır. PCOS hastaları çatlaması için yumurtasını seçemediğinden dolayı destek tedavi yöntemlerinden tüp bebek merkezlerinde tüp bebek uzmanları tarafından yararlanabilmektedir.