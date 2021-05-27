Procsin'den 7 yağ içeren saç Boom Butteri

PROCSIN tarafından tüm saç tipleri için özel formüle edilmiş olan Boom Butter Saç Doğal aktif içeriklerden ilham alınarak geliştirilen formülü sayesinde tüm saç tipleri için geliştirilen, saç sağlığını ve bakımını muhafaza etmek isteyenler ve günlük rutininde doğal içerikli ürün tercih edenler için geliştirilen Boom Butter uzun, sağlıklı, güçlü, yumuşak ve ışıldayan saçlar vaat ediyor!

SAÇI BOOMLAMAK NEDİR?

Ne kullandıysam olmadı denen saç sorunları için (dökülme, kepeklenme, yavaş uzama vb. gibi) dünyada en çok kullanılan 7 yağ, vitamin ve proteinlerin 2 saniyede saça etki edip onarıma başlamasına saçı ‘Boomlamak’ denir.



BOOM BUTTER SAÇIN DOĞAL YAĞ İÇERİĞİNİN SAÇLARIMIZ İÇİN ÖNEMİ NEDİR?

Boom Butter Saç içerisinde bulunan shea, avokado, çam terebentin ile kırılma ve dökülmelerde, hindistan cevizi, aloe vera ve tatlı badem içeriğiyle ile kepek probleminde, tatlı badem, argan ve çam terebentin desteğiyle uzama problemlerinde, en büyük destekçiniz olacaktır. Yine tatlı bademin kendine has özelliğiyle rengini korumada, çam terebentinin etkisiyle de aşırı yağlanma problemlerinizden.

Ayrıca içerik özellikleri itibariyle mükemmel bir bakım imkanı sunmaktadır. Saçların kaybettiği neme kavuşmasına yardım ederken, doğal yağ dengesine kavuşmasına olanak sağlar.

Saçı besler, saç dokusunu kökten uca kadar destekler.

Saç kırılma ve dökülme probleminde soruna yönelik destek sağlarken, saç derisine vermiş olduğu fayda ile kepek sorununun kontrol altına alınmasında yardımcı olur.

Daha kolay taranan ve daha az kabaran saç yapısı için zemin oluşturur. Sağlıklı saç gelişimi, doğal saç renginin korunması, aşırı ve çabuk yağlanma gibi problemlerde de en büyük yardımcınız olacaktır.

Saçımız için önemli bir madde olan keratin kaybına karşı verdiği destekle birlikte saç diplerinde oluşan hassasiyet karşısında rahatlama sağlayacaktır.

Daha ilk kullanımdan itibaren saça kazandırmış olduğu ayrıcalık ile saçlarınızdaki farklılığı hissedeceksiniz.

Ayrıca; kurtulmaya yardımcı olacaktır. Argan içeriği sayesinde ise kuruluk problemi yaşamadan gün boyu yumuşacık saçlara sahip olabilirsiniz