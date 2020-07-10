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Prof. Dr. Adem Akçakaya | Hekimlere itibarını geri kazandıracağız

İstanbul Tabip Odası seçimleri öncesi görüşlerini açıklayan Prof. Dr. Adem Akçakaya, Tabip Odaları'nda çok sayıda yenilikler geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

10 Temmuz 2020 Cuma 16:25
Prof. Dr. Adem Akçakaya | Hekimlere itibarını geri kazandıracağız

Prof. Dr. Adem Akçakaya | Hekimlere itibarını geri kazandıracağız
 

İstanbul Tabip Odası seçimleri yaklaşırken başkanlığa adaylığını açıklayan Prof. Dr. Adem Akçakaya, "Hekimlerin, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını,  karşılaştıkları sorunları ve nasıl mücadele edilmesi gerektiğini ilk elden biliyoruz. Şimdi sağlık sektörü küresel salgın karşısında daha da büyümüş zorluklarla karşı karşıya"  dedi. Hekimlerin güçlü liderliğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Akçakaya, "Sadece doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri için değil, hastalar ve hakları için de Tabip Odalarında yenilikler geliştirmenin peşindeyiz. Bunun için aday oldum" görüşünü paylaştı.

Doktorlara ihtiyaç en yüksek düzeyde 

Hekim Hakları Derneği Başkanı Prof.Dr. Adem Akçakaya, 16 Ağustos tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan İstanbul Tabip Odası seçimlerine hazırlanıyor. Sağlık çalışanlarının maaşlarının pandemi döneminde tavandan ödenmesini talep ettiklerini, zaten verilen sözlerin bu yönde olduğunu,  ülkenin pandemi salgını devam ederken doktorlara birinci dereceden ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve şunları  söyledi:

“İktidarın iyi yaptığı şeylerde birlikte olalım, yapamadıklarında ise diyalog içinde olalım.  Bizim siyasetle işimiz olmamalı, mesleğe ne katarız buna bakacağız. Sağlık yatırımlarının başarılı olduğunu Covid süreci de destekledi. Ancak hekim ve sağlık çalışanları açısından özlük haklarında çok ciddi kayıp ve eşitsizlikler var.  Aynı işi yapan kişiler hem maaşlarında hem de emekli olduklarında adaletsizlikler yaşıyor.  Bizim isteğimiz bunları düzeltecek güçlü bir meslek odası oluşturmak."

Katılımcı, çoğulcu, siyasetten uzak

Sağlık sisteminde hekimlerin sorunları çözülmeden tam başarı sağlanamayacağını,  meslekteki problemlerin çok önem taşıdığını, hekimlerin sağlık sisteminin dinamosu olduğunu vurgulayan Prof. Akçakaya "35 bin hekimin bulunduğu camiada 4-5 bin oyla yönetim seçiliyor. İstanbul ve Ankara’yı kazanan 60-70 kadar delege göndererek Türk Tabipleri Birliği’nde de söz sahibi oluyor.  Bu nedenle İstanbul Tabip Odası seçimleri çok önemli. Katılımcı, çoğulcu, siyasetten uzak, herkesin sesini duyurabileceği bir yönetim vaad ediyoruz. Şu anki yapı marjinal söylemlerle dikkat çekiyor. Kişisel olarak herkes istediği şeyi savunabilir ama bunları konuşmak meslek örgütlerinin işi değil. 'Yapılmayanı yapmaya, çözülmeyeni çözmeye geliyoruz' diyerek yola çıktık. Bu meslek için hayata geçirilmesi gereken birçok şey var ama hiçbiri yapılmıyor" dedi.

Doktorlar yaşamlarını değiştirdi  

Sağlık çalışanları ve hekimlerin milletin bu salgınla mücadelesinde, "normalliğin" geri kazanılmasına yardımcı olmak için oynadığı yapıcı rolün unutulmaması gerektiğini, COVID-19'la birlikte kendi  hayatlarını başkalarını kurtarmak için riske atmanın hekimlerin her zaman yaşadığı bir gerçek olduğunun anlaşıldığını, bu gibi durumlarda bazen günlük  yaşamlarını kökten değiştirmek zorunda kalan insanlar olduklarını vurguladı. Bu fedakarlıkların rutinleri haline geldiğini, buna rağmen hak edişlerinin verilmesi ve itibarlarının iadesinde yavaş davranıldığını belirten Akçakaya, "işte bunların bilicinde olarak seçimde aday oldum" açıklamasını yaptı. 

Tabipler Odası öncü olmalı

Prof. Akçakaya, Tıbbın stresli bir meslek olmasına rağmen, pandeminin stres seviyelerini çok daha yükselttiğini, sağlam bir altyapıya sahip sağlık sistemlerinin felaket durumlarında başarılı olduğunu, hekimlerin bilgi ve tecrübelerinin başarıda temel rol aldığı gerçeğinin toplumda anlaşıldığını anlattı.  "Performans sisteminin yeniden yapılandırılması, emeklilik ve özlük haklarında iyileştirmeler, iade-i itibar gibi bir dizi yeni düzenlemenin hayata geçirilmesinin tam zamanı" dedi. 
"Bu virüsün daha fazla yayılmaması ve benzer durumlarda alınacak önlemler için; mevcut durumun analizi, geleceğe yönelik doğru öngörü, yenilikçi, bilimsel çözümlerin toplum bazlı ama küresel düzlemde planlanması gerekir. Risk altındaki insanları korumak için devletlerin aldığı önlemler esastır. Öncü görevi yapan hekimlerin sosyal ve ekonomik sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerisi ise Tabip Odalarının işi olmalıdır. Sağlıkta şiddet, özlük haklarındaki dengesizlikler, malpraktis davaları, hekimlerin itibar kaybı, emeklerinin karşılığını alamamaları ve emek sömürüsü hekimlerin yaşadığı başlıca sorunlardır. Tabip odalarının gündemini ve söylemini bu sorunlar oluşturmalıdır. Tabip odaları mensuplarının strateji geliştirme, analizleri doğru yapma,  araştırma ve teknolojinin kullanılmasında alınacak kararlarda öncülük etme, problemlerin çözümünde ilgili tüm taraflarla bir araya gelme, sorunları  çözmek için planlamalar yapma da öncü rol üstlenmelidir. Sırf muhalefet ederek sorunları çözümsüz bırakmamalıdır" düşüncesini dile getirdi.

Son Güncelleme: 10.07.2020 17:01
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