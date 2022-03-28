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Prof. Dr. Ceyhan'dan menenjit uyarısı | 11 yıldır görülmüyordu

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 11 yıldır görünmeyen menenjitte bu yıl 6 vaka saptadıklarını açıklayarak uyarılarda bulundu.

28 Mart 2022 Pazartesi 16:51
Prof. Dr. Ceyhan'dan menenjit uyarısı | 11 yıldır görülmüyordu

Prof. Dr. Ceyhan'dan menenjit uyarısı | 11 yıldır görülmüyordu

Türk sağlık ordusunun yarım asırlık mücadelesi sonucu Türkiye'de tarihe karışan menenjit vakıaları ilk kez bu yıl görüldü.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan menenjite ilişkin uyarılarda bulundu.

Çocukluk çağı aşılamalarında düşüş olduğunu söyleyen Ceyhan, bu yıl 6 menenjit vakası saptandığını açıkladı.

Prof. Dr. Ceyhan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Maalesef pandemi ve artan aşı kararsızlığı çocukluk çağı aşılama oranlarını çok düşürdü.

Bizde 2017'deki yüzde 98'den sonra aşılama oranı açıklanmadı. Ancak 2005'ten beri yürüttüğümüz menenjit sürveyansında; bu yıl 6 Hib menenjiti vakası saptadık.

Tamamı aşısızdı (2009'dan beri aşı sayesinde görmüyorduk) Aşı kararsızlığına hiç müdahale edilmedi. Aşı karşıtlarının pandemi aşıları için söylediği yalanların çocukluk aşılarını da olumsuz etkileyeceği yönündeki uyarılarımız dikkate alınmadı.

Orijinal aşılar yerine Çin'den, Mısır'dan GMP sertifikası yetersiz aşılar alınıyor. Bu aşıya güveni sarsacaktır. Müdahale edilmezse, bizde de polio vakalarının görünmesi yakındır.

Polio için hemen bir aşı kampanyası, flask paralizi, çevre ve atık sürveyansı yapılmazsa, 1998'den beri görmediğimiz çocuk felci ile yeniden uğraşmak zorunda kalırız ki, köy köy, mezra mezra dolaşılarak verilen bu mücadeleye şu anda ne kadar gücümüz var bilmiyorum"

POLİO NEDİR?

Genellikle 15 yaşından küçüklerde görülmekle beraber, nadir olarak 15 yaşının üzerindeki bireylerde de görülen, bacaklarda ve daha az kollarda felce neden olan bulaşıcı bir hastalıktır. Çocuk felci hastalığına bir virüs neden olmaktadır

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