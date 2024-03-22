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Prof. Dr. Kıvanç Güngör | Göz damlası oruç bozmaz, bırakmayın

Türk Oftalmoloji Derneği Genel Sekreteri ve Glokom Birimi Başkanı Prof. Dr. Kıvanç Güngör ramazan ayı boyunca göz damlası ile ilgili şüpheleri giderdi

22 Mart 2024 Cuma 08:45
Prof. Dr. Kıvanç Güngör | Göz damlası oruç bozmaz, bırakmayın






Göz damlası oruç bozmaz, bırakmayın

Türk Oftalmoloji Derneği, göz hastalarının Ramazan ayında göz hekimlerine en çok sorulan soruya detaylı bir şekilde yanıt verdi. Göz ameliyatı olan ve özellikle göz tansiyonu hastalarının düzenli olarak kullanmak zorunda oldukları göz damlalarını Ramazan ayı boyunca hiç endişe etmeden kullanabileceklerini ve göz damlasının orucu bozmadığını açıkladı.

Türk Oftalmoloji Derneği Genel Sekreteri ve Glokom Birimi Başkanı Prof. Dr. Kıvanç Güngör yaptığı açıklamada göz damlası kullananların Ramazan’da ilaçlarını gönül rahatlığı ile kullanabileceklerini söyledi. Prof. Dr. Kıvanç Güngör yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yönde kararı olduğunu hatırlatarak, “Göz damlaları sindirim sistemine ulaşmadığı için orucu bozmaz. Özellikle göz tansiyonu (glokom) hastalarının göz damlasını kullanmayı bırakmasıyla birlikte gözlerin görme kaybı başlıyor ve yaşanan görme kaybını geri döndürmemiz mümkün olmuyor.” diye konuştu.

 

Göz tansiyonu ve göz kuruluğu kronik hastalıklar arasında yer aldığına dikkat çeken Güngör uzun süreli damla tedavisine ara verilmeden devam edilmesi gerektiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

Ramazan’da hastalarımızın bize en çok sorduğu soru göz damlasının orucu bozup bozmadığı oluyor. Oruç tutan kişilerin göz damlası kullanması ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklaması var: "Göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az yani 1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında gözenekler yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası kullanmak orucu bozmaz."

Prof. Dr. Kıvanç Güngör son olarak göz damlasını kullanmak için sahur ya da iftar vakitlerinin beklenmemesi gerektiğini ve damlaların düzenli bir şekilde saatinde kullanılması gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Tedavinin düzenli olması ve devamlılığı açısından çok önemli. Bunu hastalarımıza her fırsatta hatırlatıyoruz.” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
DamlaGöz Damlası
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