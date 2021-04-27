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Prof. Dr. Nuran Salman |Salgın sürecinde rutin aşılama sürmeli

Prof. Dr. Nuran Salman, “COVID-19, bizlere hastalıklara karşı korunmada aşının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Geçmişte karşılaştığımız pek çok hastalık hepimizin aşı ile bağışıklık kazanması sayesinde artık görülmüyor” dedi.

27 Nisan 2021 Salı 10:02
Prof. Dr. Nuran Salman |Salgın sürecinde rutin aşılama sürmeli

Prof. Dr. Nuran Salman |“Salgın sürecinde rutin aşılama programının sürdürülmesi büyük önem taşıyor”

 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl nisan ayının son haftası olarak belirlenen Aşı Haftası’nda aşının ve aşılamanın önemine dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Enfeksiyon, Allerji ve Klinik İmmünoloji alanında uzman Prof. Dr. Nuran Salman, “COVID-19, bizlere hastalıklara karşı korunmada aşının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Geçmişte karşılaştığımız pek çok hastalık hepimizin aşı ile bağışıklık kazanması sayesinde artık görülmüyor.” dedi.

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Enfeksiyon, Allerji ve Klinik İmmünoloji alanında uzman Prof. Dr. Nuran Salman Aşı Haftası kapsamında, aşıların değeri ve toplumun aşı ile önlenebilir hastalıklar konusundaki farkındalığının artmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Bulaşıcı hastalıklardan korunmada en etkili yöntemin aşı olduğuna dikkat çeken Nuran Salman, dünyada şu ana kadar halk sağlığı alanında gerçekleştirilmiş 10 büyük başarı arasında aşının birinci sırada yer aldığının altını çizdi. Salman, “COVID-19 bizlere bir kez daha, aşı olarak bir hastalığa karşı korunabilmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bir hastalığın mevcut aşısının olup olmaması o salgının büyüklüğünü ve dünyada oluşturduğu tehlikeyi çok ciddi oranda etkiliyor. Geçmişte karşılaştığımız pek çok hastalık hepimizin aşı ile bağışıklık kazanması sayesinde artık görülmüyor.” diye konuştu.

“Özellikle çocukların aşılarının zamanında yapılması çok önemli”

Salman; “Aşılar hemen etkisini göstermediği için salgın bittiğinde yapılması, çocukları başka tehlikelere açık hale getirebilir. Dolayısıyla bu dönemde bile aşılama hizmetlerinin devam etmesi gerekiyor. Bakanlık şemasında yer alan 13 aşıyı da zamanında yaptırmalıyız. Çocukluk çağı aşıları sayesinde dünyada her yıl 2-3 milyon ölüm engelleniyor. Tüm bu nedenlerle, bebeklerimizin, çocuklarımızın aşılarını ertelememiz, onlar açısından büyük risk oluşturuyor. Aşı ile korunabilecekken, tek bir bebeğin bile ölümcül bir hastalıktan dolayı hayatını kaybetmesinin, günümüz koşullarında kabul edilemez bir durum olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“Yetişkin aşılamada da bilincin artması gerekiyor”

Yetişkinlerin aşılanmasına yönelik de konuşan Salman, “COVID-19 hastalığında olduğu gibi, yetişkinlerin aşı ile korunabildiği onlarca hastalık mevcut. Önümüzdeki dönemde, bu anlamda da bilinç düzeyinin ve alınacak önlemlerin artacağını umut ediyoruz.” diye konuştu.

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