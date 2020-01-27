Prof. Dr. Onur Göksel'den tıp literatürüne geçecek zor bir ameliyat



Şah damarı gibi boyun bölgesindeki en zor tümörleri olan hastaları sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Onur Göksel şah damarını 360 derece saran ve daha önce görülmemiş bir tümörlü hastayı ameliyat etti

Sencan Tomak’ın eşi Erkan Tomak- Sencan Tomak ve Prof. Dr. Onur Göksel

Giresun’da yaşayan 33 yaşındaki Sencan Tomak ikiz çocuklarına doğum yaptıktan bir yıl sonra 2011’de boynundaki şişlik nedeniyle doktora gitti. Durumun ciddi olduğu söylendiğinde ise İstanbul Tıp Fakültesi’ne gelen Sencan’ı muayene eden İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Onur Göksel, kalbinden başlayıp, tüm boyun bölgesi boyunca şah damarını 360 derece kelepçe gibi saran bir tümörü olduğunu söyledi. Ameliyat bölgesinin çok riskli olması nedeniyle hastasına takipte kalacakları bilgisini veren Dr. Göksel araştırmaları sonucunda daha önce literatürde böyle bir tümörün görülmediğine ulaştı. Uzun yıllar Avrupa Damar Cerrahisi Derneği Başkanlığı yapan dünyanın önemli damar cerrahları arasındaki Prof. Ross Naylor’a tümörün fotoğraflarını yollayarak görüş alan Prof. Dr. Onur Göksel bir kez daha böyle bir tümörün daha önce görülmediği yanıtını aldı.

SU BİLE İÇEMİYORDU

8 yıl boyunca boynundaki tümör takip edilen Sencan Tomak’ın şikayetleri ise giderek arttı. ‘Su bile içemiyordum’ diyen Tomak’ın şah damarındaki tümör soluk ve yemek borusuna baskı yapmaya başladı. Nefes alamadığı için sıklıkla acil servise başvuran Sencan Tomak’ın ameliyat olmaktan başka çaresi kalmadığını söyleyen Dr. Onur Göksel, ameliyatın risklerini Tomak ailesine anlattı. 23 Ocak’ta ameliyata alınan Sencan Tomak’ın şah damarını saran tümörün tamamı başarıyla alındı. Tomak’ın önümüzdeki hafta taburcu edileceğini söyleyen Dr. Onur Göksel tümörün çıkarılamaması durumda hastanın zamanla yemek yiyemeyeceği ve nefes alamayacağını söyledi.

AVRUPA’DA YAYINLANACAK

Ameliyat ettiği Sencan Tomak’ta görülen tümörün şekli, türü ve konumu itibariyle tıp literatüründe daha önce rastlanmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Göksel tümörün kesin tanısı için biyopsi sonucunu beklediklerini söyledi. Vakanın Avrupa Damar Cerrahisi Dergisi’nde de yayınlanmak istediğini belirten Onur Göksel İstanbul Tıp Fakültesi’nin önemine de vurgu yaptı.

TÜRKİYE’DE MODERN TIBBIN BAŞLADIĞI KURUMUZ

“Üniversitemize çok değer katan Türkiye'de modern tıbbın başladığı kurum burasıdır” diyen Göksel “Bugün zor günlerden geçen İstanbul Tıp Fakültesi’nde biz hayat kurtarmaya ve kimsenin yapmadığı ameliyatları yapmaya devam ediyoruz. Fakülte olarak yıkılmadık ayaktayız diyoruz” dedi.

SANKİ YENİDEN DOĞDUM

Giresun Bulancak İlçesi’nde yaşan Sencan Tomak ise “Bir gece boğulacak gibi oldum. Baktım boğazım şişmişti. Giresun’da doktora gittim. İstanbul’daki hocanıza gidin dediler. Su bile içemiyordum geri geliyordu su boğazımdan. Ameliyat olmasam daha kötüye gidecektim. Ameliyat oldum ve hayata yeniden doğdum.



