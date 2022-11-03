Propolis vücut direncini güçlendiriyor

Propolis üzerine yapılan çalışmalara göre propolisin birçok faydasının bulunduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Propolisin antiviral ve antibakteriyel etkisi hastalık oluşturan mikroorganizmaların oluşmasını önlüyor. Ayrıca antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen propolis, hastalıklara karşı vücut direncinin artmasına katkıda bulunuyor. Propolis soğuk algınlığı, bademcik iltihabı, larenjit ve farenjit gibi üst solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu” açıklamasında bulundu.

Enfeksiyon, bakteri ve mantar oluşumunu önleyici, antiviral özelliklere sahip olan propolis, arıların kolonilerini hastalıklara karşı da koruyor. Propolis içerisinde B1, B2, B6, C ve E vitaminleri ile çinko, demir, bakır, mangan, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi minerallerin bulunduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “İşlenmemiş propolisin balmumu içermesi sindirimini zorlaştırır ve bu yüzden reçine benzeri besleyici kısmından ayrıştırılması için işlenmesi gerekir. Propolisin işlenmesi sırasında ayrıca bitki ve larva atıklarının da temizlenmesi sindirimi kolay hale getirir” dedi.

Yapılan araştırmalarda, propolislerin basit yaralanmalarda, ağız sağlığında, inflamasyon, uçuk durumunda etkili olduğunun gösterildiğini dile getiren İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Diyabet hastalığına sahip bireylerde yaralar normalden daha yavaş iyileşebiliyor. Bu kişilerde propolis, yeni hücre oluşumunu uyarır ve yeni cildin büyümesine katkı sağlayarak yara iyileşme sürecini hızlandırır. Yara iyileşimi sırasında bakterilerin de ölmesini sağlayan propolis, enfeksiyonları önlemede de yardımcı” diye konuştu. Propolis içerisinde bulunan antioksidanların, eklem iltihabı gibi hastalıkların sebep olduğu inflamasyonu azalttığını vurgulayan Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Yapılan çalışmalarda propolisin inflamasyona bağlı oluşan şişliği azalttığı ve inflamasyon oluşumuna etki ettiği görülüyor. Propolisin genital bölgede veya ağız çevresinde oluşan uçuklar üzerinde de etkisi var” açıklamasında bulundu.

Propolis seyreltilerek kullanılmalı

İşlenmemiş propolisin tahriş edici özelliğe sahip olduğunu, bu yüzden de propolisin kullanılmadan önce mutlaka seyreltilmesi ve işlenmesi gerektiğini hatırlatan Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “İşlenen propolis, kullanım amacıyla kapsül veya tablet haline getirilebilir. Toz, konsantre sıvı, şurup gibi formları da bulunan propolis aynı zamanda boğaz enfeksiyonlarında ve üst solunum yolu hastalıklarında antimikrobiyal özelliğinin olması nedeniyle gargara ve pastil şeklinde de kullanılabiliyor. Yara iyileşmesinde de önemli etkisi bulunan propolis, merhem halinde yara üzerine sürülebilir. Diş çürüklerinde kullanılması için diş macunları içerisinde de kullanılabilir” dedi. Uçuk tedavisinde kullanılan propolisin krem veya merhem içerisinde yüzde 0.5 ya da yüzde 3 oranında bulunduğunu belirten Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Uçuk semptomları başladığı günden sonra her gün, günde 5 defa dudak üzerine sürülerek kullanılabilir. Propolisin gargara formlarının ise 7 gün boyunca günde 3 defa kullanılması önerilir” diye konuştu.

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