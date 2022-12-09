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Pürüzsüz ve ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat

Uykusuz kalındığı zaman ise  onarılamayan ciltte belirli bir süreden sonra ölü hücrelerin birikimi sebebiyle cansız, mat ve kuru bir görünüm oluşur. Yine uyanık olan kişilerin stres ile beraber olarak kortizol değerlerinde yükselme meydana gelir.

09 Aralık 2022 Cuma 15:59
Pürüzsüz ve ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat

Pürüzsüz ve ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat


Şüphesiz ki herkes ışıl ışıl,genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmak ister.Bunun için günlük yaşamda bazı noktalara dikkat etmek gereklidir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Celal Alioğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Az su içmek

Sağlıklı bir yaşamda önemli bir yere sahip olan ''Su'', cildin nemini korumak gereklidir. Susuzluk cildin yapısını olumsuz etkiler.Su tüketimi sayesinde cilt toksinlerden kurtulur. Eğer toksinler atılamazsa ciltte mat görünüm,kuruluk,kırışıklıklarda fazlalaşma meydana gelir.


Uykusuzluk

Düzenli uyku tüm vücut sağlığı için önemlidir.Uykusuzluk birçok hastalığa zemin hazırladığı gibi aynı zamanda cilde de zarar verir. Kortizol değeri kişi uyurken en düşük seviyeye düşüş gösterir. Buna bağlı olarak da uyku sırasında kendini yeniler ve onarır. Uykusuz kalındığı zaman ise  onarılamayan ciltte belirli bir süreden sonra ölü hücrelerin birikimi sebebiyle cansız, mat ve kuru bir görünüm oluşur. Yine uyanık olan kişilerin stres ile beraber olarak kortizol değerlerinde yükselme meydana gelir. Kendini yenileyemeyen ciltte erken yaşlanma belirtileri, ciltte daha fazla akne oluşumu, göz altı morlukları gibi sorunlar ortaya çıkar.

Kaş Çatma Hareketi

Kaş çatma veya kızma gibi mimik hareketleri sürekli tekrarlandığı zaman kaş arasında çizgi şeklinde kırışıklıklar oluşur.Bu çizgiler bir veya birden fazla olarak meydana gelebilir.

Stres

Fazla stres kortizol ve adrenalin gibi hormonlar artışa geçer. Bu artış nedeniyle ciltteki kan akışında yavaşlama olur ve cilt hücrelerinin beslenmesinde bozulmalar meydana gelir. Bunun ardından da cilt sağlığının yapı taşlarından biri olan biri olan hyaluronik asit ve kollajen sentezi azalma oluşur.Cilt matlaşır,kurur ve kırışıklıklar artış gösterir.

Şeker ve Tuz 

Aşırı şeker tüketimi cilt yaşlanmasına sebep oluyor.Fazla şeker  ciltteki kolajen liflerine yapışıyor ve bu durumda da cilt esnekliğini kaybediyor. Esnekliğini kaybetmeye başlayan cilt zamanla sarkıyor.Ayrıca tuz tüketimi de ciltte fazla su tutulmasına neden oluyor ve  göz altlarında şişkinlik oluşuyor.


Kötü Beslenme

Kötü ve sağlıksız beslenme cildinde hızlı yaşlanmasına yol açar. Tek yönlü beslenmek ihtiyaç olan tüm vitaminlerin yeteri kadar alınmasını engeller. Bu durumda da cilt olumsuz etkilenir. Dengeli ve sağlıklı beslenmek cildin genç ve parlak görünmesini sağlar. Sofranızda lifli gıdalara mutlaka yer açın.Sık sık taze sebze ve meyve tüketin.

Anahtar Kelimeler:
Cilt Bakımı
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