Ramazan Ayında ağız kokusu nasıl önlenir?

Ramazan ayında değişen beslenme rutiniyle birlikte gelen uzun süreli açlık, ağız kokusuna sebep olabiliyor. Oruç tutarken ağız temizliğine önem vermek, sağlık açısından da büyük önem taşıyor. Bu kapsamda uzmanlar tarafından sahurda dişlerin mutlaka fırçalanması, dilin temizlenmesi ve ağız gargaralarının kullanılması öneriliyor. Ramazanda ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çeken Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Üyesi, Divas in Dentistry Türkiye Temsilcisi Güzin Kırsaçlıoğlu, sahurda yapılan öğünün son bitiminde bir parça maydanoz ve bir parça nanenin sindirime yardımcı olurken aynı zaman da nefesi de rahatlattığını vurguluyor...

Ağız kokusu, Ramazan ayında daha fazla yaşanabiliyor. Ağız kokusunun nedenlerinden biri açlık olabilirken, diş taşları ya da diş çürükleri gibi diş problemleri de ağız kokusuna neden olabiliyor. Bu nedenle ağız kokusu konusunda bir diş hekimine danışılması öneriliyor. Ayrıca gün içerisinde dişler fırçalanmadığından ve sıvı tüketimi olmadığından dolayı da diş plağı oluşumuna neden olan tükürük mineralleri ve gıda artıkları diş yüzeyine kolayca çökebiliyor. Bu nedenle uzmanlar tarafından sahurda dişlerin mutlaka fırçalanması öneriliyor.

“SAHURDA YAPACAĞIMIZ AĞIZ TEMİZLİĞİ, DİŞLERİMİZDE TÜM GÜN KORUMA SAĞLIYOR”