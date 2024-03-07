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Ramazan Ayında ağız kokusu nasıl önlenir?

Oruç tutarken ağız temizliğine önem vermek, sağlık açısından da büyük önem taşıyor.  Bu kapsamda  uzmanlar tarafından sahurda dişlerin mutlaka fırçalanması, dilin temizlenmesi ve ağız gargaralarının kullanılması öneriliyor.

07 Mart 2024 Perşembe 16:10
Ramazan Ayında ağız kokusu nasıl önlenir?






Ramazan Ayında ağız kokusu nasıl önlenir?

Ramazan ayında değişen beslenme rutiniyle birlikte gelen uzun süreli açlık, ağız kokusuna sebep olabiliyor. Oruç tutarken ağız temizliğine önem vermek, sağlık açısından da büyük önem taşıyor.  Bu kapsamda  uzmanlar tarafından sahurda dişlerin mutlaka fırçalanması, dilin temizlenmesi ve ağız gargaralarının kullanılması öneriliyor. Ramazanda ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çeken Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Üyesi, Divas in Dentistry Türkiye Temsilcisi Güzin Kırsaçlıoğlu, sahurda yapılan öğünün son bitiminde bir parça maydanoz ve bir parça nanenin sindirime yardımcı olurken aynı zaman da nefesi de rahatlattığını vurguluyor...

Ağız kokusu, Ramazan ayında daha fazla yaşanabiliyor. Ağız kokusunun nedenlerinden biri açlık olabilirken, diş taşları ya da diş çürükleri gibi diş problemleri de ağız kokusuna neden olabiliyor. Bu nedenle ağız kokusu konusunda bir diş hekimine danışılması öneriliyor. Ayrıca gün içerisinde dişler fırçalanmadığından ve sıvı tüketimi olmadığından dolayı da  diş plağı oluşumuna neden olan tükürük mineralleri ve gıda artıkları diş yüzeyine kolayca çökebiliyor. Bu nedenle uzmanlar tarafından sahurda dişlerin mutlaka fırçalanması öneriliyor. 

“SAHURDA YAPACAĞIMIZ AĞIZ TEMİZLİĞİ, DİŞLERİMİZDE TÜM GÜN KORUMA SAĞLIYOR”

Ramazan ayında diş ve ağız sağlığını korumayı ihmal etmemeyi dile getiren Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Üyesi, Divas in Dentistry Türkiye Temsilcisi Güzin Kırsaçlıoğlu; “Beslenme, ağız ve dişlerde başlıyor. Sahurda özellikle uyku ortasında yapılan beslenmenin ardından dişleri fırçalamak eziyetli gelse de oldukça önemli. Unutmamak gerekir ki sahurda yapacağınız diş temizliği dişlerinizde bütün gün koruma sağlayacak. Bu nedenle özellikle dilin pütürlü yüzeyindeki gıdaların fırçalanması gerekiyor. Dişlerin tamamının temizliğinin yanı sıra diş aralarının temizliği de oldukça önemli. Diş aralarının temizliğinde diş ipleri, diş ara yüz duşları kullanılabilir. Elektronik aletlerin kullanımından hoşlananlar, elektrikli fırça ve ağız duşları ile de ağız bakımlarını yapabilirler. Ağız bakımının olmazsa olmazları arasında yer alan ağız gargaraları da , dişlerin etrafında antibakteriyel alan oluşturarak ağız kokusunun oluşmasını engeller. Ramazan ayında ağız kokusu fizyolojik olarak ortaya çıkar, çünkü açlık onu tetikler. Bu doğaldır ama diş taşlarından ya da diş çürüğünden kaynaklanan ağız kokusu oldukça yoğun ve rahatsız edici olabilir. Bu nedenle çevreye karşı sıkıntı yaşamamak adına yoğun yaşanan ağız kokusu mutlaka bir diş hekimine danışılarak çözümlenmeli. Çünkü ağız kokusu bir çürük ya da dişeti probleminin habercisi olabildiğinden ihmal edilmemeli.  Antibakterial etkisiyle yeşil çay iftar ile sahur arasında tüketilebilir. Ağız kuruluğu var ise sahurdan sonra ağız bakımını yapıp yatmadan önce, özel enzimler içeren suni tükürük destekleme jeli kullanmak gerekir. Bu jeller ağız kuruluğunu rahatlatırken aynı zamanda dişlerin ve dişeti dokusunun üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur. Unutmamak gerekir ki ibadetimizi yerine getirirken bir ömür boyu ağızda hizmet etmesi gereken dişlerimizin korunması da ihmal etmemeli ve ağız kokusu ile çevremize zarar vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ramazan AyıAğız Kokusu
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