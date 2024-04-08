Ramazan Bayramında Nasıl Beslenmeliyiz?



İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Uzm. Dyt. İrem Aksoy Ramazan Bayramında beslenme önerilerinde bulundu.

Ramazan bayramında beslenme hedeflerinizi, porsiyon kontrolü ve dengeleme yönteminin dışında hunharca yeme dürtüsünü tetikleyen bir tarzda sürdürürseniz vücudun yağlanması kaçınılmaz olacaktır. Elbette diğer zamanlara göre Ramazan Bayramındaki beslenme rutinlerimiz farklılaşacaktır. Fakat zamansal olarak zaten kuralları belli olan bu süreçten hemen sonrası için bayramdaki kaçamaklara yer vermeden, doğru ve düzenli beslenme alışkanlıklarını sürdürmek kilo yönetimi ve sağlığı korumak adına çok önemlidir.

Bayramda bunlara dikkat edelim;

Ramazan döneminde özlem duyulan ve bayramda daha kolay ulaşılabilen yiyecekleri tüketirken porsiyon kontrolü sağlamayı ihmal etmeyin.