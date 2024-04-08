Ramazan Bayramında Nasıl Beslenmeliyiz?
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Uzm. Dyt. İrem Aksoy Ramazan Bayramında beslenme önerilerinde bulundu.
Ramazan bayramında beslenme hedeflerinizi, porsiyon kontrolü ve dengeleme yönteminin dışında hunharca yeme dürtüsünü tetikleyen bir tarzda sürdürürseniz vücudun yağlanması kaçınılmaz olacaktır. Elbette diğer zamanlara göre Ramazan Bayramındaki beslenme rutinlerimiz farklılaşacaktır. Fakat zamansal olarak zaten kuralları belli olan bu süreçten hemen sonrası için bayramdaki kaçamaklara yer vermeden, doğru ve düzenli beslenme alışkanlıklarını sürdürmek kilo yönetimi ve sağlığı korumak adına çok önemlidir.
Bayramda bunlara dikkat edelim;
- Ramazan döneminde özlem duyulan ve bayramda daha kolay ulaşılabilen yiyecekleri tüketirken porsiyon kontrolü sağlamayı ihmal etmeyin.
- Biliyoruz ki Ramazan Bayramının bir diğer adı şeker bayramı, bu dönemde şekerleme veya çikolataların tüketimini kontrol altına alın.
- Bayram ziyaretlerinde geleneksel olarak ikram edilen tatlıları kontrollü halde tüketin. Dengelemek amacıyla daha fazla fiziksel aktivite yapabilir ve öğünlerinizde bulunan karbonhidratları azaltabilirsiniz.
- Bayram ziyaretlerine mümkünse yürüyerek gidin, ikramlıklardan nezaketen küçük porsiyonlarda tüketin. İkramlıkları dengelemek amacıyla öncesi veya sonrasındaki öğünlerinizi hafif yiyeceklerle planlayın.
- Basit karbonhidratlardan zengin, besin değeri düşük fakat kalorisi yüksek besinlerden uzak durun.
- Özellikle bayram kahvaltılarında ultra işlenmiş, trans yağ içeren kızartma ve şarküteri ürünlerine yer vermeyin.
- Sağlıklı beslenmeye ve porsiyonlarınızı küçültmeye özen gösterin çünkü porsiyon kontrolü sağlayamadığınızda sağlıklı besinler tercih ediyor olmanıza rağmen kilo kontrolü sağlayamayabilirsiniz.
- Bayram sofralarında uzun vakitler geçirmeyin, normal yeme hızınızda besinleri iyice çiğneyerek tüketin.
- Öğün atlamayın. Yemeklere aşırı aç şekilde başlamak, yeme kontrolü sağlayamamaya ve kan şekeri dengesizliğine sebep olabileceğinden belirli aralıklarla ana ve ara öğünler yapmaya çalışın.
- Öğünlerinizin dengeli ve yeterli olmasına dikkat edin. Taze sebze, meyvelere, sağlıklı yağlara, tam tahıllı ürünlere, az yağlı kaliteli proteinlere ve baklagillere yer verin.
- Bayram ziyaretlerinde su haricindeki kahve, çay, meşrubat gibi sıvıların tüketimi artabilir dolayısıyla su ihtiyacı hissetmeyebilirsiniz. Ama diğer sıvılar su yerine saymayıp yeterince su içmelisiniz.
- Tatil günlerinde uyku düzeninizi bozup, vücudun sirkadiyen ritmini olumsuz etkilemeyin, gece geç saatlerde yemek veya atıştırmalıklar tüketmeyin.