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Ramazan’da Spor Saatlerine Dikkat

Ramazan ayında oruç tutmak, spor yapmaya engel olmadığı gibi kişinin metabolizmasını dengede tutmasına da yardımcı oluyor.

25 Mart 2023 Cumartesi 23:43
Ramazan’da Spor Saatlerine Dikkat

Ramazan’da Spor Saatlerine Dikkat

Liv Hospital Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Koordinatörü Uzm. Dr. Aynur Metin Terzibaşıoğlu, uzun süreli açlık ve susuzluk nedeniyle vücudumuzda meydana gelen değişiklikleri, doğru şekilde yapacağımız hafif sporlarla dengeleyebileceğimizi anlattı:

“Oruç tutarken uzun süreli aç ve susuz kalan vücudumuz, enerji depolarını korumaya alır; enerji harcamasını kısıtlar. Bu nedenle metabolizma hızımızda bir düşüş gerçekleşir. Susuzluğun etkisiyle ise kasılma ve kramplar yaşayabiliriz” diyen Uzm. Dr. Aynur Metin Terzibaşıoğlu iftar ve sahur arasında bol sıvı alınması gerektiğini hatırlatırken kas kaybını engellemek için ise iftarda protein içeriği yüksek besinler tüketilmesi gerektiğini belirtti. Aynur Metin Terzibaşıoğlu, ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için oruç tutanlara spor yapmalarını da öneriyor. Ancak doğru zamanda, doğru süreyle ve doğru egzersizlerle…   

İftardan iki saat sonra hafif sporlar yapılabilir

İftar ve sahur arasında tüketilen ağır, yağlı, sindirimi zor olan yemeklerin ise kilo artışına yol açtığına işaret eden Aynur Metin Terzibaşıoğlu, “Ramazan ayında beslenme şekline bağlı olarak yaşanan kilo artışı, zaten hareketsiz olan vücutta kas ve eklem ağrılarına yol açıyor. Bu nedenle spor yapmaya Ramazan’da da devam etmeyi öneriyoruz. Ancak kesinlikle aç ve tok karnına spor yapılmamalı! İftardan iki saat sonra hafif tempolu sporlar veya sahur sonrası, bir saati geçmeyen sabah yürüyüşü çok faydalı olur.” diyen Uzm. Dr. Aynur Metin Terzibaşıoğlu, oruç tutanlar için spor önerilerini de paylaştı: 

Oruç tutanlar için ideal sporlar hangileri?

“Oruç tutanlara iftardan iki saat sonra aerobik, nefes egzersizleri ve yürüyüş gibi hafif sporlar yapmalarını öneriyoruz. Hafif tempoda yapılan spor, hazmı kolaylaştırarak metabolizmayı dengede tutmaya yardımcı olur. Koşma yerine yürüme, ağır yorucu egzersizler yerine kişinin kendi vücut ağırlığını kullanarak yapacağı mekik, şınav, squat gibi egzersizler tercih edilmelidir. Özellikle sahur sonrası, bir saati geçmeyen sabah yürüyüşü çok faydalı olur. Egzersiz sonrası bol su tüketmek hem sıvı kaybının önüne geçmede hem de metabolizmayı hızlandırmada oldukça etkilidir. Çay, kahve, yeşil çay gibi idrar söktürücüler ise fazla tüketilmemeli.” 

Yoga ve pilates süresine dikkat!

Sportif egzersizlerin iftardan önce yapılmasının gerektiği durumlar için uyarıda bulunan Uzm. Dr. Aynur Metin Terzibaşıoğlu, “Egzersize alışmak için ilk üç gün daha hafif bir program ile başlanmalıdır. Yüksek dayanıklılık gerektiren (uzun yol koşuları, bisiklet vb.) ve 30 dakikayı aşan aktivitelerden kaçınılmalıdır. Yoga ya da pilates yapılıyorsa bunlar için de süre mutlaka 30-40 dakikaya düşürmeli ve daha az yoran hareketleri tercih edilmelidir. Ayrıca özellikle astım, kalp ve şeker hastaları gibi hastalıkları olanlar spor yapmadan önce mutlaka sağlık kontrolünden geçmelidirler.”

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