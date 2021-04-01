Rashad Sholan, Azerbaycan'da bir ilke imza attı

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Böbrek Nakli Baş uzmanı olarak görev yapan ünlü ürolog ve cerrah Rashad Sholan, böbrek hastası bir çocuğun organlarında oluşan kitleyi göbek deliğinden müdahale ederek başarıyla almayı başardı. Türk Dünyası'nda büyük yankı uyandıran müdahalenin ardından açıklama yapan Dr. Rashad Sholan "Tıpta bu olayn nadir bir olay olarak görülür. Çocuk ürolojisinde ender bir hadisedir. Biz de yavrumuzdaki böbreğin kitlesin göbek deliğinden tek delikten laparoskopik yol ile çıkarmayı başardık" dedi.

Uzmanlık Eğitimini Türkiye'de Ege Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı'nda alan Rashad Sholan, bu konuda kendisine yöneltilen soruları cevaplar verdi:

Azerbaycan'da bu ünü kazanmanın sırlarını bizimle paylaşır mısınız? Bence ünlü olmaktan ziyade, başarılı olmak önemlidir. Başarının en büyük sırrı; durmadan çalışmaktır. Bildiğimiz kadarıyla eğitiminizi Türkiye'de aldınız...

Ülkenizde birçok ilklere imza attığınızı söylüyorlar. Nedir bunlar?

Evet, haklısınız. Uzmanlık eğitimimi Ege Üniversitesinin Üroloji Anabilim Dalı'nda aldım. Hayatımın sonuna kadar Ege Üroloji'deki hocalarıma minnet duygum olacaktır. Onların sayesinde ben ürolojinin en zorlu olgularıyla tanıştım. Cerrahinin sırlarını çözme fırsatım oldu. Ürolojik cerrahinin tüm alanlarına ait zorlu vakaları bana yaptırdılar.

2011 senesinde ilk defa Azerbaycan'da “Laparoskopik Nefrektomi” ameliyatını yaptık. Daha sonra üronkolojik cerrahide en zorlu ameliyatları yaparak çalıştığımız hastaneyi referans merkez haline getirdik. Ürolojik alanda ilk kez “Tek port laparoskopik cerrahi”yi tatbik ettik. Tekrar böbrek nakillerinde adeta bir çığır açtık. Şimdi gururla merkezimizin Kafkasya'da en başarılı ürolojik merkez olduğunu söyleyebilirim.

Hastaneniz aynı zamanda eğitim-araştırma hastanesidir. Sizin de eğitim verdiğiniz hekimler var mı?

Tabii ki var. Ve bu benim prensiplerimden en önde gelenidir. Zaten hastanemize eğitim araştırma statüsünün verilmesi de bizim başarılı çalışmalarımızdan sonra oldu. Şimdiye kadar 6 kişi ihtisasını bizim merkezde yaptı ve bu arkadaşlarımızın çoğu şu anda bizimle beraber çalışmaktadır.

Bilimsel araştırmalara devam ediyor musunuz?

Tabii ki 2012 PhD unvanını aldım. Şu anda doçentlik dosyam artık değerlendirmede... İnşallah yakın zamanlarda o da başarıyla sonuçlanır.

