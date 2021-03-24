

Rashad Sholan | Sağlığına kavuşan her hastam beni hayata bağlıyor





Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Böbrek Nakli Baş Uzmanı ve çok sayıda bilimsel araştırmada imzası bulunan Rashad Sholan, tedavi ettiği hastalarıyla kendine adeta küçük bir dünya kurdu.

"Hiç bir çocuk ağlamamalı, Tanrı'nın gözü onların üzerindedir" sözünü meslek ilkesi haline getiren2 yaşından 82 yaşına kadar binlerce hastayı operasyonların ardından evine sağlıklı bir şekilde göndermenin kendisini hayata daha sıkı bağladığını söylüyor. Şimdiye kadar 130 böbrek nakli ameliyatına imza atan ve ülkesinin uluslararası arenada en önemli üroloji uzmanları arasında temsil etmekten büyük gurur duyduğunu söyleyen"Tıp alanında her yeni gelişmeyi yakından takip ediyorum. Bugün Azerbaycan sağlık alanında yenilikçi sağlık politikasıyla bölge ülkelerinin cazibe merkezi haline geldi" dedi.

BİR GÜNDE ÜÇ KADINA NAKİL

Rashad Sholan böbrek ve üroloji sorunu olan çocuk hastalara ayrı bir önem verdiğini belirterek "Onların doktor ve hastane korkusunu birlikte atıyoruz. Onlarla çocukluğumu yaşıyorum. Gülen gözleriye geleceğe daha umutla baktıklarını görmek saatlerce ameliyat masalarında geçen yoğun tempoyu, yorgunluğu unutturuyor" şeklinde konuştu. Bir günde üç kadına böbrek nakli yaparak sağlıklı bir şekilde evine göndermeyi başaran Rashad Sholan "Meslek hayatımda on binden fazla üroloji rahatsızlığına müdahale ettim. Hastalarım normal hayatlarına sağlıklı bir şekilde dönünce dünyalar benim oluyor" diyerek mesleğine olan tutkusunu dile getirdi.