Remdesivir piyasada bulunmuyor haberine yalanlama geldi!

Türkiye’ye Haziran ayından itibaren partiler halinde remdesivir bağışı yapıldı

Son günlerde basında, küresel pandemiye ve yüzbinlerce can kaybına neden olan Covid-19’un tedavisi için Gilead’ın geliştirdiği etkililiği kanıtlanmış ve onaylanmış ilk ve tek antiviral olan remdesivirin Türkiye tedarikine ilişkin çeşitli haberler yer almaktadır.

Remdesivir, Covid‐19 tedavisi için Avrupa Birliği (EMA), Japonya, Kanada, Avustralya, Tayvan, Singapur, BAE ve Hindistan gibi birçok ülkede ruhsatlandırılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA tarafından acil kullanım izni almıştır. Türkiye’de ise henüz Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmamış ve ticari olarak kullanıma sunulmamıştır.

Gilead, COVID-19'un dünyaya getirdiği bu önemli yükü hafifletmek için remdesivire hızlı ve yaygın erişim sağlamak amacıyla küresel sağlık otoriteleriyle birlikte çalışmaktadır. Sorumluluğumuzun bilinciyleve remdesiviri tüm dünyaya erişilebilir kılmak için tüm gücümüzle çalıştık. Bu kapsamda; Nisan ayında klinik çalışmalar, insani amaçla ilaca erken erişim, genişletilmiş erişim programları ve düzenleyici onaylarını takiben ilaç sağlamak amacıyla mevcut remdesivir tedarikimizin tamamını (1.5M flakon) Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyaya bedelsiz olarak bağışlamayı taahhüt ettik.

Çabalarımız sonucundakontrolünde dağıtılmak ve kullanılmak üzere remdesivir bedelsiz olarak sağlanmıştır. Ülkemize remdesivir tedariki Haziran ayından itibaren partiler halinde gerçekleştirilmiştir. Ekim ayı içinde gerçekleşecek olan son parti remdesivir bağışımız ile birlikte bağış sürecimiz tamamlanacaktır. Türkiye’ye bugüne kadar yaklaşık 3000 hastanın tedavisini karşılayacak miktarda remdesivir bağışı yapılmıştır.

Remdesivir tedarikinin devamlılığının sağlanması için Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam etmekte ve bakanlığın nihai kararı beklenmektedir.

Türkiye’de remdesivire erişim talebi yalnızca hekimler tarafından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na Yurtdışı İlaç Temini Prosedürü kapsamında yapılabilmektedir. Kullanıma uygunluk kriterleri Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanmıştır. Ürünün tedariki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü deposu (Ankara) tarafından talep yapılan ilin İl Sağlık Müdürlüğü’ne sağlanmaktadır.

Halk sağlığını doğrudan ilgilendiren böyle kritik bir konuda saygın yayınınızda en doğru bilgilerin yer alması için bu bilgilendirmeyi yapmayı görev biliyoruz. Gilead, Türkiye'de yaşayan herkesin yararına olacak şekilde, ilgili makamlara remdesivirin klinik çalışmalarının sonuçları hakkında en güncel bilgileri sağlamakta, ülkemize remdesivir tedariki konusunda Sağlık Bakanlığı ile yakın iş birliği içinde çalışmaktadır. Bilginize saygı ile sunarız.

Gilead Sciences Türkiye

Gilead Sciences Hakkında

Gilead Sciences, henüz karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlar alanında yenilikçi tedaviler keşfeden, geliştiren ve bunları hastaların kullanımına sunan araştırmaya dayalı bir biyofarmasötik ilaç şirketidir. Şirketin misyonu, tüm dünyada ölümcül hastalıklara yakalanmış hastaların bakımında gelişme sağlamaktır. Merkezi Foster City, California’da olan Gilead dünya genelinde 38’den fazla ülkede faaliyetlerini yürütmektedir. Gilead, 33 yıldır HIV/AIDS, Hepatit B, Hepatit C, eflamasyon, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları alanlarında yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklanarak bu hastalıkların ölümcül hastalıklar olmaktan çıkıp, yönetilebilir hastalıklara dönüştürülmesi yolundaki çabalara destek olmaktadır. Gilead Sciences, ilaca erişimin sınırlı veya olmadığı bölgeler de dahil olmak üzere, dünyanın her yerinde yaşamı tehdit eden hastalıklarla mücadele eden milyonlarca hastaya sunulan bakımı iyileştirmek için çalışmaktadır. Bu ülkelerle yürütülen ortak programlar sayesinde dünya genelinde 14 milyondan fazla kişinin Gilead’ın veya şirketin üretim ortaklarından birinin sağladığı tedaviye eriştiği tahmin edilmektedir.