Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Remdesivir piyasada bulunmuyor haberine yalanlama geldi!

Son günlerde basında, küresel pandemiye ve yüzbinlerce can kaybına neden olan Covid-19’un tedavisi için Gilead’ın geliştirdiği remdesivirin Türkiye tedarikine ilişkin haberlere açıklama geldi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 11:42
Remdesivir piyasada bulunmuyor haberine yalanlama geldi!

Remdesivir piyasada bulunmuyor haberine yalanlama geldi!

Türkiye’ye Haziran ayından itibaren partiler halinde remdesivir bağışı yapıldı

Son günlerde basında, küresel pandemiye ve yüzbinlerce can kaybına neden olan Covid-19’un tedavisi için Gilead’ın geliştirdiği etkililiği kanıtlanmış ve onaylanmış ilk ve tek antiviral olan remdesivirin Türkiye tedarikine ilişkin çeşitli haberler yer almaktadır.

Remdesivir, Covid‐19 tedavisi için Avrupa Birliği (EMA), Japonya, Kanada, Avustralya, Tayvan, Singapur, BAE ve Hindistan gibi birçok ülkede ruhsatlandırılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde FDA tarafından acil kullanım izni almıştır. Türkiye’de ise henüz Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmamış ve ticari olarak kullanıma sunulmamıştır.

Gilead, COVID-19'un dünyaya getirdiği bu önemli yükü hafifletmek için remdesivire hızlı ve yaygın erişim sağlamak amacıyla küresel sağlık otoriteleriyle birlikte çalışmaktadır. Sorumluluğumuzun bilinciyleve remdesiviri tüm dünyaya erişilebilir kılmak için tüm gücümüzle çalıştık. Bu kapsamda; Nisan ayında klinik çalışmalar, insani amaçla ilaca erken erişim, genişletilmiş erişim programları ve düzenleyici onaylarını takiben ilaç sağlamak amacıyla mevcut remdesivir tedarikimizin tamamını (1.5M flakon) Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyaya bedelsiz olarak bağışlamayı taahhüt ettik.

Çabalarımız sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kontrolünde dağıtılmak ve kullanılmak üzere remdesivir bedelsiz olarak sağlanmıştır. Ülkemize remdesivir tedariki Haziran ayından itibaren partiler halinde gerçekleştirilmiştir. Ekim ayı içinde gerçekleşecek olan son parti remdesivir bağışımız ile birlikte bağış sürecimiz tamamlanacaktır. Türkiye’ye bugüne kadar yaklaşık 3000 hastanın tedavisini karşılayacak miktarda remdesivir bağışı yapılmıştır.

Remdesivir tedarikinin devamlılığının sağlanması için Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam etmekte ve bakanlığın nihai kararı beklenmektedir.

Türkiye’de remdesivire erişim talebi yalnızca hekimler tarafından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na Yurtdışı İlaç Temini Prosedürü kapsamında yapılabilmektedir. Kullanıma uygunluk kriterleri Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanmıştır. Ürünün tedariki Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü deposu (Ankara) tarafından talep yapılan ilin İl Sağlık Müdürlüğü’ne sağlanmaktadır.

Halk sağlığını doğrudan ilgilendiren böyle kritik bir konuda saygın yayınınızda en doğru bilgilerin yer alması için bu bilgilendirmeyi yapmayı görev biliyoruz. Gilead, Türkiye'de yaşayan herkesin yararına olacak şekilde, ilgili makamlara remdesivirin klinik çalışmalarının sonuçları hakkında en güncel bilgileri sağlamakta, ülkemize remdesivir tedariki konusunda Sağlık Bakanlığı ile yakın iş birliği içinde çalışmaktadır. Bilginize saygı ile sunarız.

Gilead Sciences Türkiye

Gilead Sciences Hakkında

Gilead Sciences, henüz karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlar alanında yenilikçi tedaviler keşfeden, geliştiren ve bunları hastaların kullanımına sunan araştırmaya dayalı bir biyofarmasötik ilaç şirketidir. Şirketin misyonu, tüm dünyada ölümcül hastalıklara yakalanmış hastaların bakımında gelişme sağlamaktır. Merkezi Foster City, California’da olan Gilead dünya genelinde 38’den fazla ülkede faaliyetlerini yürütmektedir. Gilead, 33 yıldır HIV/AIDS, Hepatit B, Hepatit C, eflamasyon, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları alanlarında yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklanarak bu hastalıkların ölümcül hastalıklar olmaktan çıkıp, yönetilebilir hastalıklara dönüştürülmesi yolundaki çabalara destek olmaktadır. Gilead Sciences, ilaca erişimin sınırlı veya olmadığı bölgeler de dahil olmak üzere, dünyanın her yerinde yaşamı tehdit eden hastalıklarla mücadele eden milyonlarca hastaya sunulan bakımı iyileştirmek için çalışmaktadır. Bu ülkelerle yürütülen ortak programlar sayesinde dünya genelinde 14 milyondan fazla kişinin Gilead’ın veya şirketin üretim ortaklarından birinin sağladığı tedaviye eriştiği tahmin edilmektedir. 

No Attack sahtekarlığı | Sahte Covid-19 ilacı tanıtan ünlülere ceza
No Attack sahtekarlığı | Sahte Covid-19 ilacı tanıtan ünlülere ceza
Türkiye’nin ilk kanser ilacında, yeni bir adım
Türkiye’nin ilk kanser ilacında, yeni bir adım
Koronavirüs 9 haziran raporu | TÜBİTAK ilacı üretime başlayacak
Koronavirüs 9 haziran raporu | TÜBİTAK ilacı üretime başlayacak
Abdi İbrahim İlaç Şirketi covid-19 tedavisi için ilaç üretimine başladı
Abdi İbrahim İlaç Şirketi covid-19 tedavisi için ilaç üretimine başladı
Rusya’dan umut veren iddia | Corona ilacı geliştirdik
Rusya’dan umut veren iddia | Corona ilacı geliştirdik
Yunan sınırında insanlık öldü | Göçmenlerin üzerine kimyasal saldırı
Yunan sınırında insanlık öldü | Göçmenlerin üzerine kimyasal saldırı
Genler doğru ilacı söylüyor | Doğru ilaç, doğru hasta, doğru doz
Genler doğru ilacı söylüyor | Doğru ilaç, doğru hasta, doğru doz
Yüzlerce ilacı çöp kutusunu atarak kaçtılar
Yüzlerce ilacı çöp kutusunu atarak kaçtılar
Anahtar Kelimeler:
RemdesivirGileadCOVID19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cildiniz kanser için uyarı verebilir | 7 kanser belirtisine dikkat
Cildiniz kanser için uyarı verebilir | 7 kanser belirtisine dikkat
Geçmeyen kalça ağrılarını mutlaka önemseyin
Geçmeyen kalça ağrılarını mutlaka önemseyin
Kadınlarda meme kanserinin belirtileri | Bu belirtilere dikkat edin
Kadınlarda meme kanserinin belirtileri | Bu belirtilere dikkat edin
Mevsim hastalıklardan korunmak için portakal suyu tüketin
Mevsim hastalıklardan korunmak için portakal suyu tüketin
Sonbahar alerjisine karşı 7 etkili önlem 
Sonbahar alerjisine karşı 7 etkili önlem 
Kan grubu 0 olanlara iyi haber | Virüse karşı daha dayanaklı
Kan grubu 0 olanlara iyi haber | Virüse karşı daha dayanaklı
Hayat harekettir, hareket ilaçtır
Hayat harekettir, hareket ilaçtır
Covıd-19’da Hangi Test Ne Kadar Güvenilir Sonuç Veriyor?
Covıd-19’da Hangi Test Ne Kadar Güvenilir Sonuç Veriyor?
Sirkenin az bilinen 7 önemli faydası | Sirke nasıl yapılır?
Sirkenin az bilinen 7 önemli faydası | Sirke nasıl yapılır?
Kanser ilaçlarının yan etkileri öngörülebilecek
Kanser ilaçlarının yan etkileri öngörülebilecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim