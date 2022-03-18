Rokanın Faydalar Nelerdir? Rokayı Nasıl Tüketmeliyiz?



Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

Roka, lif, fitokimyasal, vitamin ve mineral içeriği yüksek turpgiller ailesine ait yeşil yapraklı bir bitkidir. Roka öğünleri lezzetlendirmekle kalmaz aynı zamanda besleyici içeriğiyle sağlık için çeşitli faydalar sunar.

Kansere karşı korur.

Roka gibi turpgiller ailesine sebzeler, oksidatif stresin kanseri teşvik edici etkilerini azaltan glukozinolatlardan zengindir. Birçok çalışma, yüksek glukozinolat alımınının akciğer, kolon ve rektum kanserleri dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerinin gelişme riskini azalttığını göstermektedir.

Kemik sağlığını destekler.

Roka, kalsiyum ve K vitamininden zengin içeriğiyle kemik sağlığını destekler. Kalsiyum kemiklerin yapıtaşıdır, K vitamini ise kemik oluşumu ve korunumunda rol oynayan bir protein olan osteokalsinin üretimi için gereklidir.

Kalp sağlığını geliştirir.

Roka, sodyumun kan basıncı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olan ve normal kan basıncının korunmasında etkili bir rol oynayan potasyum açısından zengindir. Aynı zamanda yüksek lif içeriğiyle de kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olur. Roka, kan basıncı ve kan kolesterol seviyeleri üzerindeki bu olumlu etkileri sayesinde kalp sağlığını geliştirir.

Doğum kusurlarını önler.

Roka, iyi bir folat kaynağıdır. Folat, hamile ve hamilelik planlayan kadınlar için oldukça önemlidir, eksikliği bebekte spina bifida ve anensefali gibi nöral tüp kusurlarına ve preeklampsi de dahil olmak üzere hamilelikle ilgili çeşitli komplikasyonlara neden olabilir.

Cildin daha genç görünmesini sağlar.

Roka, yüksek C vitamini içeriğiyle kolajen üretimini destekleyerek cildin daha genç görünmesine yardımcı olur ve güneş ışığı, sigara, çevre kirliliği gibi unsurların neden olduğu serbest radikallerin olumsuz etkilerinden cildi korur.

