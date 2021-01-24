Saç Dökülmesi Neden Olur? Saç Nakli Ameliyatı Nedir?

Saç Dökülmesi Neden Olur? Sorusu günümüzde aşırı saç dökülmesi yaşayan birçok kişinin cevabını aradığı ortak bir soru haline gelmiştir.

Günümüzde birçok kişinin ortak kaygısı haline gelen saç dökülmeleri, yapılan saç nakli ameliyatları ve çözümleri ile birlikte kaygı olmaktan çıkmayı başarmıştır. Fakat saç dökülmeleri psikolojik anlamda birçok kişinin canını sıkmakta ve çözüm yolları arayışı yapmaya sevk etmektedir. Saç dökülmelerine ilişkin olarak geçmiş yıllara nazaran günümüzdeki teknolojinin gelişmesi ile birlikte çok daha başarılı operasyonlar yapıldığını görebilmekteyiz. Sizlerde saç dökülmesi nedenleri ve saç nakli ameliyatı üzerinde araştırma yapıyorsanız, yazımıza kulak verebilirsiniz. Sizlere bu yazımızda Saç Dökülmesi Neden Olur? ve Saç Nakli Ameliyatı Nedir? Sorularını cevaplandırmaya çalışacağız.

Saç Dökülmesi Neden Kaynaklanır?

Saç Dökülmesi Neden Kaynaklanır? Sorusuna verilebilecek birçok yanıt bulunmaktadır. Fakat bu yanıtların arasında genetik faktörler, saç derisi hastalıkları ve hormonsal değişimler gibi etkenlerin başta geldiğini ifade edebiliriz. Sizler için ön plana çıkan saç dökülmesi etkenlerini listeleyerek başta gelenlerin detaylarını sizlerle paylaşacağız.

İşte Saç Dökülmesine Neden Olan Etkenler;

• Yanlış Saç Bakımı

• Kozmetik Ürünler

• Aşırı Sıcaklık (Saç Kurutma Makineleri Nedeniyle)

• Doğum Sonrası Saç Dökülmesi

• Tiroid Hastalığı

• Ağır Enfeksiyonlar

• İlaçlar

• Kanser Tedavisi

• Doğum Kontrol Hapları

Yukarıda belirtmiş olduğumuz etkenler saç dökülmesinde ön plana çıkan unsurları içerisinde barındırmaktadır. Bunun yanı sıra kötü hava koşulları, zararlı yiyecek ve içecekler gibi pek çok etkeninde saç dökülmesine neden olduğunu söyleyebiliriz.

Genetik Faktörler

Saç dökülmelerinin asıl ana nedeninin genetik faktörlere bağlı olduğunu söylesek sanırım yanılmış olmayız. Günümüzde birçok kişi genetik faktörlere bağlı olarak saç dökülmesi yaşamaktadır. Bunu ise uzman doktorlar tarafından yapılan tetkikler neticesinde öğrenmektedirler. Çok uzağa gitmeden üstsoy aile bağına bakmak ve saç dökülmelerinin olup olmadığını öğrenmekte sizlerin saç dökülmesinin genetik olup olmadığı hakkında sizleri yönlendirecektir. Eğer saç dökülmeleriniz genetik faktörlere bağlı bir şekilde dökülme göstermiş ise uygulamanız gereken ilk etken saç nakli ameliyatı ile birlikte saç ektirmek olmalıdır.

Saç Derisi Hastalığı

Düzensiz Beslenme

Saç derisi hastalığı saç dökülmelerini meydana getiren en önemli nedenler arasında yer almaktadır. Yaşanılan bazı sağlık problemleri neticesinde tetiklenen saç derisi hastalıkları kişilerin saçlarının kısa bir süre içerisinde dökülmesine neden olmaktadır. Saç derisi hastalıklarının tam olarak önlenmesi adına uzman bir doktor muayenesinden geçmeniz gerekmektedir. Doktorunuzun sizleri yönlendirdiği şekilde hareket ederek saç derisi hastalığını giderip saç dökülmenizi durdurabilirsiniz.

Düzensiz bir beslenme tarzınız var ise, bu durumda sizlerin saçlarınızın kısa süre içerisinde dökülmesine neden olmaktadır. Özellikle abur cubur olarak tabir edilen aşırı yağlı ve kalorili yiyeceklerin tüketilmesi saç dökülmelerinde yaşanılan problemlerin artmasına ve hızlanmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı aşırı yağlı ve kalorili yiyeceklerden uzak durarak saç dökülmelerinizin önüne geçmek adına daha sağlıklı gıdalara yönelmeniz gerekmektedir. Bunu sağlarken de muhakkak uzman bir diyetisyenden yardım almanızı öneririz. Bu sizlerin hem daha sağlıklı bir şekilde beslenmenize hem de saç dökülmelerinin önüne geçmenize yardımcı olacaktır.

Hormonsal Bozukluklar

Hormonsal bozukluklara dayalı saç dökülmeleri genellikle hamilelik döneminde kadınların yaşamış olduğu en büyük sıkıntılar arasında yer almaktadır. Hormonların aktif olarak çalışması veya çeşitli bozukluklara uğraması saç dökülmesini tetikleyen en önemli unsurlardan bir tanesidir. Saç dökülmelerine karşı olarak yapılan başvurular üzerinde yapmış olduğumuz araştırmalarda saç dökülmesi yaşayan birçok kişinin hamilelik döneminde olan ve hormonsal olarak değişim gösteren kadınlar olduğunu dile getirebiliriz. Bunun yanı sıra 30 ile 45 yaş aralığındaki erkeklerinde yaşanılan bu hormonsal bozukluklar nedeniyle saç dökülmeleri yaşadıklarını ve çözümünü aradıklarını söyleyebiliriz.

Kimyasal Kozmetik Ürünler

Genellikle saç dökülmesi yaşayan kişiler tarafından saçlara bakım yapılması amacıyla kullanılan kimyasal kozmetik ürünlerin saçları oldukça yıprattığını ve etkilediğini bilmekteyiz. Yapılan yanlış uygulamalar ve tercih edilen yanlış ürünler kişilerin kısa süre içerisinde saçlarının dökülmesine neden olmaktadır. Kozmetik ürünler kullanılırken özellikle içerisindeki kimyasal maddelere dikkat etmek gerekmektedir. Saça, saç derisine ve saç köklerine zarar verecek olan kimyasal kozmetik ürünlerin tercihinden kaçınılmalıdır. Aksi taktirde kullanacağınız her kimyasal kozmetik ürün saçlarınızın daha hızlı bir şekilde dökülmesine neden olacaktır.

Psikolojik Etkenler

Sinir, stres, depresyon ve üzüntü başta olmak üzere aşırı olarak yaşayacağınız pek çok psikolojik etken saçlarınızın hızlı bir şekilde dökülmesine sebebiyet verecektir. Saç dökülmesinin yanı sıra yaşanılan bu olumsuz psikolojik travmaların insanların hayatını etkileyerek çeşitli rahatsızlıklar ile karşı karşıya kalmasına da neden olmaktadır. Bunun önüne geçilebilmesi amacıyla psikolojinizi olumsuz yönde düzeltecek olan sevdiğiniz aktivitelere yönelebilirsiniz. Aksi halde duyacağınız sıkıntı ve stres eğilimli psikolojik etkenler saçlarınızın hızlı bir şekilde dökülmesinin devam etmesine neden olacaktır.

Saç Bölgesine Alınan Fiziksel Darbeler

Saç bölgesinden kastımız direk baş bölgesine alınan fiziki darbelerdir. Özellikle yaşanılan trafik kazalarından sonra birçok insanın travmatik olarak bu kazalardan etkilendiğini ve baş bölgesine alınan darbeler neticesinde saçlarında dökülmelerin meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra yaşanılan yaralama olayları ve geçirilen kazalar da dâhil olmak üzere saç derisini etkileyen bu darbelerin saç dökülmelerine neden olduğunu dile getirsek sanırım yanılmış olmayız. Bundan dolayı kafa bölgenizi yaralayacak eylemlerden uzak durmanız ve dikkatli davranmanızı öneririz.

Saç Nakli Ameliyatı Nedir?

Saç nakli ameliyatı, saç dökülmesi yaşayan kişilerin sıklıkla başvurmuş olduğu cerrahi bir operasyondur. Ense arkası ve koltuk altı gibi saç dökülmesinin az yaşanıldığı bölgelerden alınan saç köklerinin saç dökülmesi yaşanılan genellikle alın sonrası kısmı olmak üzere ekilmesi ile gerçekleştirilen bir operasyondur. Geçmiş yıllara nazaran günümüzde bu operasyonların oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini dile getirebiliriz. Özellikle ülkemiz sağlık turizmi açısından saç nakli ameliyatlarında başlıca ülkeler arasında yer almaktadır. Her yıl binlerce kişi saç nakli ameliyatını gerçekleştirebilmek adına ülkemize gelmektedir. Sizlerde saç dökülmelerinizin önüne geçebilmek adına ülkemizde saç nakli ameliyatından faydalana bilirsiniz.

Saç Nakli Ameliyatı Teknikleri Nelerdir?

Saç nakli ameliyatı olmaya karar verdiyseniz öncelikle hangi tekniği tercih edeceğiniz konusunda da karar vermeniz gerekmektedir. Her cerrahi işlemde olduğu gibi saç nakli ameliyatlarında da bazı teknikler uygulanmaktadır. Bunlar;

• Fue

• Mega

• Sıkılaştırmaya Yönelik

• Robotik

• Protez

• DHI Kalem

• Fut Sedasyon

• Safir Perkütan

Yukarıda belirtmiş olduğumuz saç nakliyatı ameliyatında kullanılan cerrahi tekniklerdir. Bu teknikler hastalar üzerinde yapılan araştırmalar ve değerlendirmeler neticesinde belirlenerek başarıya ulaşılması anlamında uygulanmaktadır.

Saç Dökülmesi Neden Olur? Saç Nakli Ameliyatı Nedir?

Saç Dökülmesi Neden Olur? ve Saç Nakli Ameliyatı Nedir? Soruları ile ilgili edinmeniz gereken bilgileri sizlere kısaca cevaplandırmaya çalıştık. Uluslararası anlamda ün kazanan ve saç nakli ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştiren doktorlarımız aynı zamanda sağlık turizminin de gelişmesine katkı sağlamıştır. Sizlerde yaşamış olduğunuz saç dökülmesi problemini ülkemizde yer alan doktorlar aracılığı ile başarılı bir şekilde giderebilirsiniz. Ayrıca saç dökülmesine yönelik olarak bizlere yöneltmek istediğiniz bir soru olursa bunu yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

