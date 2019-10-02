Saç ekim teknikleri, DHI saç ekim yöntemi, saç ekim şikayetleri

Saç ekim fiyatları | saç ekim teknikleri, saç ekim şikayetleri

Milyonlarca erkeğin en güncel sorunu. Seyrek saçlar tüm dünyada milyarlarca dolarlık sektörü ortaya çıkardı. Türkiye bu milyar dolarlık sektörün en önemli oyuncusu. Peki tüketici açısından durum nedir? Saç ekimi ile akıllara takılan tüm soruların cevapları, yorumları ve saç ekim şikayetleri haberin detayında.

Toplumsal bakış açısı, sosyal statü, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar, iletişimde yaşanan tek yönlü psikolojik baskı saç sorunu yaşayan erkekler için en büyük problem. Uzmanlar saç ekiminin erkekleri sadece mutlu etmediğini, toplum içinde kendilerine daha güvende hissettiklerini belirterek "Saç sorunu sadece Türkiye ya da ortadoğu ülkeleri erkeklerinde değil, gelişmiş ülkelerde son derece yaygın ve milyonlarca erkek bu probleme kendi çapında çözüm arıyor. Son 15 yılda saç ekim tekniklerinin hızla gelişmesi erkekler için büyük umut olurken uygulanan yöntemlerin getirdiği riskler iyi analiz edilmeli" diyor.



SAÇ EKTİRMEDEN ÖNCE HAZIRLIK SÜRECİ

Saç ektirmeye karar vermeden önce psikolojik olarak buna hazır olmalı ve mutlaka sağlıklı bir araştırma yapmalı.

Uygun fiyat garantisi veren onlarca hair desing salonu, kliniği hatta tanınmış özel hastanelerde bile merdiven altı saç ekimi yapan çoğu lise mezunu ehliyetsiz kişilerin bulunduğunu unutmayın. Gösterdikleri belge ve sertifikaların büyük bölümünün Gürcistan, Ukrayna, Çin, Tayvan gibi ülkelerden parayla alınmış gösterişli kağıt parçaları olduğunu aklınızın bir köşesinde tutun. Bazı uzak doğu ülkelerinin on binlerce dolar karşılığında saç ekimi doktorluk ünvanı ve belgesi verdiğini sektörde bilmeyen yok. Saç ekimi yorumları, saç ekim merkezleri hakkında yapılan şikayetleri çok sayıda internet sitesinden, forumlardan ve sosyal medyadan bulabilirsiniz. Bunlar elbett konunun olumsuz yönleri.

İşini layıkıyla yapan, tüketici dostu, yaptığı operasponu sonuna kadar takip eden uzmanlar da var. Belki de Türkiye'de saç ekim sektörünü dünyanın en iyi noktasına getirenler de, işinin uzmanı, eğitimini bu konuda dünyanın en seçkin okullarında tamamlamış kişileri şirketlerinde istihdam eden kliniklerdir.

Saç ekim operasyonu konusunda verdiğiniz kararın ardından yöntemlerini ve bütçenizi gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.



Bu konuda bazen sosyal medya üzerinden kampanya düzenleyen bazı uyanık kliniklerin tuzak dolu ilanlarını iyi inceleyin.

Tek bir merkez yerine çok sayıda uzmandan, klinik, doktor ve hastaneden görüş ve bilgi alın. Yapılacak olan operasyonun bazen geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabileceğini unutmayın.

EKİM SONRASI ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

Konuyla ilgili olarak yaptığımız araştırmada yüzlerce mağdurun hakkını aramak için sosyal medya başta olmak üzere forum sitelerinde şikayet konuları açtığını gördük. Saç ektirmek isterken sağlığından olanlar, doner alanlarında aşırı dökülmeler, tutmayan fueler, yanlış kaynaklar, fahiş fiyat uygulamaları şikayetlerin başında yer alıyor.

Bu konuda en fazla bilgiyi şikayetvar.com adresinde görebilirsiniz. Üstelik burada listelenen 437 şikayetin tamamında şikayete konu olan kliniklerin, doktor ya da uzmanların isimleri, uygulanan yöntemlerde ortaya çıkan komplikasyonların detaylarını görebilirsiniz. Biz burada fazla ilgi gören bir kaç yorumu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Saç ekimiyle ilgili şikayetleri buraya tıklayarak ulaşabilir, sizler de varsa şikayetlerinizi yazabilirsiniz!

SAÇ EKİM YÖNTEMLERİ

Gelişen teknoloji ile birilket saç ekim yöntemlerine yenilikler eklense deş, FUT Tekniği ile klasik şerit yöntemi, FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) yöntemiyle ameliyatsız saç ekimi oldukça yaygındır. Türkiye'de en yaygın iki yöntemi başarıyla uygulayan klinikler ve hastaneler farklı yöntemlerle operasyon düzenleyebiliyor.

Perkutan tekniği

DHI (Direct Hair Implant) yöntemi ise son yıllarda erkekler arasında daha çok tercih ediliyor. Bu haberde DHI yöntemini aklımıza gelen sorularla birlikte inceleyelim. (FUE, FUT ve Perkutan tekniklerini bir sonraki haberimizde bulabilirsiniz)



DHI İLE SAÇ EKİM YÖNTEMİ

FUE yönteminin bir alt tekniği olarak bilinen DHI (Direct Hair Implant) ağrısız ve sızısız operasyon arayanlar için kolaylıkla tercih edilebilir. DHI yönteminin en önemli özelliği, traş yapılmadan operasyon sürecinin başlatılması ve FUE'ye göre 1 cm2 alana daha fazla greft ekimi yapılmasının sağlanmasıdır.

KADINLAR DA SAÇ EKTİREBİLİR Mİ?

Sadece erkekler değil, saçları seyrelen ve saç dökülmesine maruz kalan kadınlar da bu yöntemle saçlarını sıklaştırabiliyor. DHI yöntemi ile sakal ekimi de mümkün.

DHİ İLE FUE ARASINDA NE FARK VAR?

DHI yöntemiyle yapılan saç ekiminde donör bölgeden alınan saç kökleri, operasyon yapılacak bölgede bir delik açılmadan doğrudan özel iğne uçları ile ekiliyor. Traş yapılmadan düzenlenen operasyona son dönemde saçları seyrekleşen, saç dökülmesine maruz kalan kadınların kliniklerden destek aldığını öğrendik.



KAÇ GÜNDE İYİLEŞME SAĞLANIR?

DHI tekniği klasik FUE yöntemine göre daha zahmetli ve uzun sürdüğünü hemen belirtmekte yarar var. Ancak kesin olmadığı için iyileşme sürecinin de daha hızlı olduğu ifade ediliyor.

DHI ile sakal ekiminden bir hafta içinde sonuç alınırken, saç ekiminden sonuç almanın süresi biraz daha uzayabiliyor.

SAKAL VE GÖĞÜS BÖLGESİ DONÖR OLABİLİR Mİ

DHI tekniğinde göğüs ve sakal bölgelerinin de donör olarak kullanılması ayrı bir avantaj gibi duruyor. Fakat uzmanlar bu konuda başvuru sahiplerini dayanıklılık konusunda ısrarla uyarıyor.

BİR SEANSTA KAÇ GREFT EKİLEBİLİR?

Her seansta en fazla bin 500 greft ekiminin yapıldığı operasyonlarda süre hastanın genel görünümüne göre bazen bir haftaya kadar çıkabiliyor. Her operasyon öncesi ve sonrası genel sağlık açısından kontrollerin yapılmasına özen göstermekte fayda var.

OPERASYONDA AĞRI SIZI VAR MI ?

Lokal anestezi uygulanarak yapılan operasyon sırasında her hangi bir ağrı sızı olmaması hastalar açısından oldukça konforlu bir süreç olarak görülüyor.

EKİLEN SAÇLAR DÖKÜLÜR MÜ?

Uzmanlara göre 40 yaşından sonra FUE ve DHI yöntemleri ile ekilen saçların ömür boyu dökülmediği ve uzamasını sürdüğü ifade ediliyor. Çok sayıda kullanıcı yorumunda da bu bilgiyi teyid eden açıklamalara tanık olduk.

ŞOK DÖKÜLME NEDİR?

Her operasyonun ardından görülen doğal bir süreçtir. Saç ekiminin hemen ardından 3 hafta sonra başlayan zaman diliminde ekilen saçların ortalama yüzde 60'ı dökülür. Uzmanlar buna Şok dökülme olayı adını veriyor. Panik yapmayın. Bunun doğal ve geçici bir süreç olduğunu operasyonu yapan doktorlarınız tarafından size bu konuda bilgi verileceğini unutmayın.



KAÇ GÜNDE İYİLEŞME SAĞLANIYOR?

Greft'in alındığı bölgelerin iyileşme süreci kişinin genel sağlık durumuna göre 2 ila 4 gün orasında değişiyor.



FİYATLANDIRMA NASIL YAPILIYOR?

Hastane ve kliniklerin fiyatlandırma politikası genellikle donörden alınan kök sayısı, kurumun genel fiyatları, uygulama sırasında hasta için kullanılacak olan ekipmanlar ve operasyonda yer alacak uzman personel sayısı ile söz konusu tekniğin maliyeti hesaplanarak ortaya çıkıyor. 1 CM açıklık için 3 bin TL ile 8 bin TL arasında ücret talep eden kurumlar bulunuyor.

OPERASYON SONRASI İLAÇ KULLANMAK GEREKİYOR MU?

Evet. Her operasyonun ardından ödem giderici, ve daha sağlıklı saçlar için bazı ilaçlar kullanılıyor. Kullanılan ilaçlar arasında ağrı kesiciler de mevcut. Reçeteli ve eczanelerde satılan ilaçlar, uzman doktor tarafından tavsiye ediliyor.



DHI İŞLEMİNİN AVANTAJLARI NELERDİR

Söz konusu tekniğin sağladığı saç yoğunluğu önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor. Yoğunluk cm2 kare başına 40 – 60 greft olmak üzere şerit halinde yanal kesi tekniğinin iki katı kadardır. Bu yoğunluk dökülen bölgede çok önemli bir kaplama olanağı sunuyor.

Saç ekimi yapılacak alanı, saçın doğal büyüme açısına bağlı olarak değişik açılarda saç ekimi imkanı sunduğu için, saçım doğal gelişim yönünü, saç yapınızın özelliğiyle bütünleşir. Bu durum, estetik yaptırırken başınızın çim adama dönme riskini ortadan kaldırır. En önemlisi saç çizgisi gibi hassa bölgelere yapılan uygulama sonrası doğal bir görünüm elde edilir.