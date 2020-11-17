Saçlara Faydalı Yağlar Hangileridir?

Saçlar için kullanabileceğiniz bu yağlar, aynı zamanda cilt bakımı için de oldukça faydalı özellikleri ile öne çıkmaktadır. Listemizde yer alan yağların faydasını tam olarak görebilmeniz için, bu yağlardan herhangi birini haftada ortalama 2 kez düzenli olarak kullanmanız gerekir. Birkaç ay sonra saçlarınızda önemli farklılıkların olduğunu rahatlıkla görebilir, daha estetik bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Saçlara Faydalı Yağlar Nelerdir?

Nar Çekirdeği Yağı

Antioksidan içeriği zengin olan nar çekirdeği yağı, özellikle kuru ve yıpranmış saçların sağlıklı görünmesinde oldukça etkilidir. Saçlara parlaklık vermesi ile bilinen nar çekirdeği yağını, cilt bakımı için de kullanabilirsiniz.

Yağı kullanmadan önce hafiften ısıtmanız, kullanımını kolaylaştıracaktır. Saçınıza bir miktar nar çekirdeği yağı döktükten sonra, saç deriniz ile birlikte 5 dakika kadar masaj yaparak saçlarınıza uygulayınız. Daha sonra 30 dakika bekleyip, saçlarınızı temizleyebilirsiniz.

Avakado Yağı

Saçlar için faydalı yağlardan biri olan avokado yağı, vitaminler bakımından zengin yapısı nedeniyle saçın nem dengesini korumaktadır. İçeriğinde bulunan vitaminler ile yıpranmış saçların onarılmasında etkili olan avokado yağı, saç derisine etki ederek kepek oluşumunu da önlemektedir.

Avokado yağının saçlara faydaları arasında, saçların daha hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olması da yağın tercih edilmesine neden olmaktadır.

Avokado yağını ısıttıktan sonra, avuç içinize yeteri kadar dökerek saç ve saç derinize masaj yaparak uygulayın. 20 dakika boyunca bekledikten sonra, saçlarınızı yıkayarak işlemi sonlandırabilirsiniz.

Biberiye Yağı

Saçların sağlıklı bir şekilde uzaması için etkili yöntemlerden biri olan biberiye yağı, saça canlılık ve parlaklık kazandırır. Farklı saç tipleri için uygun olan biberiye yağı, saç kırılmalarını ve kopmaları önleyici özelliklere sahiptir.

Susam Yağı

Bir zamanlar İç Anadolu bölgesinin kıraç topraklarında yoğun olarak ekilen, yağı ve besleyici tahini ile geleneksel tatlarımız arasında önemli bir yeri olan susamın saçlar için de besleyici özellikleri bulunuyor. Diğer bitki yağları ile birlikte de kullanabileceğiniz susam yağı, antibakteriyel içeriği ile saç derisinde oluşabilecek cilt problemlerini engellediği gibi, saçın nem dengesini koruyarak daha sağlıklı bir görünüm kazandırır.

E vitamini bakımından zengin bitki yağları arasında bulunan susam yağı, saçların daha hızlı uzamasına da etki etmektedir. Susam yağının kullanımı, diğer olduğu gibi klasik masaj yöntemi şeklindedir.

Lavanta Yağı

Cilt ve saç bakımı için tercih edilen lavanta yağı, saçlara iyi gelen yağlar hangileridir? Sorusuna verilebilecek en iyi cevaplardan biridir. Lavanta çiçeklerinin formüle edilmesi ile elde edilen yağın, saçlar üzerindeki olumlu etkisi bir hayli fazladır.

Saç kopmalarına iyi gelen ve aynı zamanda saçları kalınlaştıran lavanta yağı, uçucu bir yağ olsa da diğer yağlarla birlikte kullanıldığında saçlara fazlasıyla etki etmektedir. Özellikle zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı gibi diğer kalıcı yağlarla lavanta yağı karıştırılıp kullanılabilir. Taşıyıcı yağlardan herhangi birinin içine 2 çay kaşığı eklenerek, masaj yapmak suretiyle kafa derisine uygulanabilir.

Üzüm Çekirdeği Yağı

Antioksidan içeriği ile son zamanlarda popüler olmaya başlayan üzüm çekirdeği yağı, zayıf saçların güçlendirilmesinde ve daha canlı bir görünüm kazanmasında etkili olan yağlar arasındadır. Kuru saçlar için nem dengesini sağlayacağı özellikleri ile bilinen üzüm çekirdeği yağının, saç derisi üzerinde de olumlu etkileri olup kepek oluşumunu engelleyici yapısıyla öne çıkmaktadır.

Üzüm çekirdeği yağını nemli saçlarınıza akmayacak bir şekilde uyguladıktan sonra, yarım saat bekleyip saçlarınızı temizleyebilirsiniz. Veya üzüm çekirdeği yağını uyguladıktan sonra, saçlarınızı sararak bir gece beklemeniz, etkisini daha çabuk görmenizi sağlayacaktır.

Zeytinyağı

Yemek pişirmek için en sağlıklı yağ olarak bilinen zeytinyağı, yemek ve salatalarda yenilerek kullanılabildiği gibi cilt veya saçlara uygulanarak da kullanılabilir.

Sağlıklı bir saç yapısı için, düzenli zeytinyağı tüketilmesi faydalıdır. Sindirim sistemi üzerindeki faydalarının yanı sıra kanser gibi birçok önemli rahatsızlığı önleyici etkiye sahip zeytinyağı, saçlar üzerinde de harika etkiler göstermektedir.

Zeytinyağını doğrudan saçlarınıza uygulayarak düzenli bir şekilde kullandığınızda, daha kolay şekil alan canlı ve yumuşak saçlara sahip olabilirsiniz.

Badem Yağı

Saç bakımı için mükemmel tercihlerden biri olan badem yağı, zengin e vitamini kaynakları arasında yer alır. Saçların daha hızlı büyümesine yardımcı olduğu gibi kopma ve kırılmaları azaltan badem yağının içerisinde e vitamini, proteinler, yağ asitleri ve magnezyum gibi birçok etkili madde bulunmaktadır.

Saç ağarmasını geciktirmesi ile de öne çıkan badem yağını, saçlarınıza masaj yapar şekilde uyguladıktan sonra ister birkaç saat ya da isterseniz gece boyunca saçlarınızda bırakarak, çok daha parlak ve sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.

Jojoba Yağı

Nemlendirici etkisi bulunan jojoba yağı, cilt bakımında gösterdiği etkileri saçlar üzerinde de göstermektedir. Saçları kökten uca besleyerek yumuşak ve sağlıklı bir görünüm almasını sağlayan jojoba yağını, düzenli bir şekilde kullanmak gerekir.

Hint Yağı

Saç hücrelerinin yenilenmesinde etkili olan Hint yağı, saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırması ile deri ve saç yapısı için önemli faydalar sağlar. Düzenli bir şekilde saçlara uygulandığında saçların sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzamasını sağlayan Hint yağı, kopma ve kırılma problemlerinin önüne geçerek saçları güçlendirdiği gibi, basit saç dökülmelerini de engellemektedir.

Argan Yağı

Farklı saç tiplerinin doğal bakımı için tercih edilen argan yağı, hasara uğramış saçların onarılmasında etkili olmaktadır. Kırılgan ve kuru saç tipleri üzerinde oldukça etkili olan bitki yağı, kıvırcık saçların daha rahat bir şekilde düzleştirilmesi içinde kullanılmaktadır.

Argan yağını saçlarınıza doğrudan uyguladıktan sonra, yarım saat bekleyerek saçlarınızı temizleyebilirsiniz.

Hindistan Cevizi Yağı

Saç bakımı için kullanılan en popüler yağlardan biri olan Hindistan cevizi yağı, zengin e vitamini içeriğinin yanı sıra mineraller bakımından da oldukça zengindir.

Saç hasarının önlenmesine yardımcı olduğu gibi saçları kökten uzağa besleyerek kopma ve dökülme gibi problemlerin önüne geçer. Antioksidan içeriğe sahip olan Hindistan cevizi yağı, saçların sağlıklı görülmesinde oldukça faydalı yağlardan biridir.

Hindistan cevizi yağından bir miktar saçlarınıza dökerek, masaj yapmak suretiyle kullanabilirsiniz. 5 dakika boyunca saçlarınıza masaj yaptıktan sonra, Hindistan cevizi yağını en az 30 dakika saçlarınızda bekletip sonrasında temizlenerek uygulamayı tamamlayabilirsiniz.

Önemli hatırlatma: Bu uygulamaların haftada sadece bir veya iki tanesini toplamda 2 kez düzenli olarak uygulayarak, etkilerini görmeye başlayabilirsiniz. Bitki yağlarının saçlara her gün uygulanması, istenmeyen problemlere yol açabileceği için mutlaka dikkatli ve kararında kullanılması önem taşır.

NOT: Bu bilgiler internetten açık kaynaklardan derlenmiştir